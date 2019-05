در حالی‌که اکتیویژن هنوز رسماً از نسخه‌ی جدید سری Cal of Duty رونمایی نکرده است، اما شایعات بسیاری از این موضوع خبر می‌دهند که نسخه‌ی جدید Modern Warfare 4 خواهد بود. به تازگی وب‌سایت خرده فروشی Instant Gaming نیز بازی Call of Duty Modern Warfare 4 را در میان محصولات خود لیست کرده و تاریخ […]

در حالی‌که اکتیویژن هنوز رسماً از نسخه‌ی جدید سری Cal of Duty رونمایی نکرده است، اما شایعات بسیاری از این موضوع خبر می‌دهند که نسخه‌ی جدید Modern Warfare 4 خواهد بود. به تازگی وب‌سایت خرده فروشی Instant Gaming نیز بازی Call of Duty Modern Warfare 4 را در میان محصولات خود لیست کرده و تاریخ انتشار آن را سال ۲۰۱۹ اعلام کرده است.

شواهد و قرائن بسیاری وجود دارند که ثابت می‌کنند بازی Call of Duty Modern Warfare 4 در دست ساخت است. شایعات و گزارش‌های بسیاری در ارتباط با این بازی به گوش می‌رسد و حتی به تازگی وب‌سایت خرده فروشی Instant Gaming نیز بازی Call of Duty Modern Warfare 4 را در میان محصولات خود لیست کرده و به شایعات مورد نظر دامن زده است. وب‌سایت مورد نظر ضمن لیست کردن این بازی، تاریخ انتشار آن را سال ۲۰۱۹ اعلام کرده است. البته هنگامی که از پشتبانی این وب‌سایت در ارتباط با لیست کردن این محصول پرسیده شد، پشتیبانی وب‌سایت مورد نظر پاسخ قاطعی نداد و تنها به این مورد اشاره کرد که با عضو شدن در مجله‌ی خبری این وب‌سایت، هر زمان که بازی قابل خرید باشد، بازی‌بازان از این موضوع آگاه می‌شوند.

نکته‌ی عجیب دیگر در ارتباط با وب‌سایت مورد نظر این است که این وب‌سایت برای لیست کردن بازی Call of Duty Modern Warfare 4 از تصویری استفاده کرده که توسط هواداران ساخته شده است و به نظر می‌رسد لیست کردن این محصول جنبه‌ی تایید رسمی ندارد.

در هر صورت بازی Call of Duty 2019 هر نامی که داشته باشد توسط استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) ساخته می‌شود. این استودیو اخیرا کارمندان سابق استودیوی ناتی داگ را استخدام کرده و گزارش‌ها حاکی از این هستند که حداقل پنج نفر از کارمندان سابق استودیوی اینفینیتی وارد، به تیم سازنده‌ی Call of Duty 2019 پیوسته‌اند. به علاوه گزارش‌های دیگر به این موضوع اشاره دارند که Call of Duty 2020 توسط استودیوی تری‌آرک (Treyarch) ساخته می‌شود. این بازی احتمالاً Black Ops 5 نام دارد و در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد.

