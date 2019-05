آنطور که از شواهد پیداست، نسخه‌ی جدید فرنچایز Call of Duty با پسوند Modern Warfare عرضه خواهد شد. به گزارش پردیس‌گیم، این خبر توسط خبرنگار معتبر وبسایت Kotaku یعنی "جیسن شرایر"(Jason Schreier) تایید شده است. به نظر می‌رسد که مطبوعات و برخی از افراد بانفوذ صنعت گیم، نسخه‌ی جدید Call of Duty را در این هفته تجربه کرده‌اند. از صحبت‌های این افراد بر‌می‌آید که نسخه‌ی جدید بازی، به نوعی یک ریبوت(Soft Reboot) بر این مجموعه‌ خواهد بود؛ البته هنوز هیچ چیزی توسط Activision تایید نشده است. متن کامل پیام جیسون شرایر به شرح زیر می‌باشد:

"می‌توانم این موضوع را تایید کنم و اینکه کمی هم بامزه و خنده‌دار است. اولین نسخه، Call of Duty 4: Modern Warfare نام داشت و آن‌ها نسخه‌ی چهارم را Call of Duty: Modern Warfare نام‌گذاری کرده‌اند. بازی‌های ویدئویی نامعقول و خنده‌دار هستند."

Call of Duty 4: Modern Warfare نسخه‌ای بود که در نسل هفتم توسط Infinity Ward توسعه یافت و به شدت مورد استقبال منتقدین و بازیکنان قرار گرفت و احتمالا انتخاب عنوان Call of Duty Modern Warfare 4 براس نسخه‌ی 2019 کمی گیج‌کننده باشد. شنیده‌ها حاکی از این هستند که Infinity Ward و Activision قصد دارند تا کار متفاوتی با Call of Duty امسال انجام دهند. علاوه بر این، منابع وبسایت Eurogamer اطلاع داده‌اند که از Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 30 مه(پنج‌شنبه 9 خرداد) رونمایی می‌شود.

منبع متن: pardisgame