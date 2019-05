در حالی که شایعات بسیاری از ساخت بازی Modern Warfare 4 خبر می‌دهند و به تازگی نیز این بازی توسط یک وب‌سایت خرده فروشی لیست شده است اما ظاهرا گزارش‌ها حاکی از این موضوع هستند که Call of Duty 2019 در واقع نسخه‌ای بازسازی شده (ریبوت) از سری Modern Warfare خواهد بود. این موضوع از […]

این موضوع از جایی آغاز شده که یکی از کاربران معروف و فعال یوتیوب با نام LongSensation در توییتر عنوان کرد که بازی Call of Duty 2019 نسخه‌ی بازسازی شده از سری Modern Warfare خواهد بود. همین موضوع سبب شد تا جیسون شرایر نیز در توییتر نسبت به آن واکنش نشان داده و رسما این خبر را تایید کند. به گزارش جیسون شرایر (Jason Schreier)، بازی Call of Duty 2019 که توسط استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) ساخته می‌شود، Call of Duty: Modern Warfare نام دارد و به اصطلاح یک soft reboot از این سری خواهد بود. این در حالی است که تا پیش از این تصور می‌شد که اینفینیتی وارد قصد دارد نسخه‌ی چهارم از سری Modern Warfare را توسعه دهد.

اطلاعات دیگری از این بازی در دسترس نیست. البته زمان زیادی تا E3 2019 باقی نمانده و همان طور که می‌دانید قرار است اکتیویژن در جریان این رویداد و طی برنامه‌ی E3 Coliseum، اطلاعات و جزئیاتی از بازی Call of Duty 2019 را به اشتراک بگذارد و احتمالا طی این رویداد شاهد رونمایی رسمی از این بازی خواهیم بود.

منبع متن: gamefa