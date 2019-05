گزارش: تاریخ رونمایی از Call of Duty: Modern Warfare مشخص شد

پس از گزارشات و شایعات جدیدی که امروز منتشر شده‌اند، حال عده‌ی جدیدی معتقد هستند که مراسم رونمایی از Call of Duty 2019 در روز پنج‌شنبه ۹ خرداد برگزار خواهد شد. با وجود اینکه به تازگی یک وب‌سایت خرده فروشی عنوان Call of Duty Modern Warfare 4 را لیست کرده است، باز هم افرادی همچون جیسون […]

پس از گزارشات و شایعات جدیدی که امروز منتشر شده‌اند، حال عده‌ی جدیدی معتقد هستند که مراسم رونمایی از Call of Duty 2019 در روز پنج‌شنبه ۹ خرداد برگزار خواهد شد.

با وجود اینکه به تازگی یک وب‌سایت خرده فروشی عنوان Call of Duty Modern Warfare 4 را لیست کرده است، باز هم افرادی همچون جیسون شرایر (Jason Schreier)، بازی ۲۰۱۹ Call of Duty را ادامه‌ای بر سری Modern Warfare نمی‌دانند. به گفته‌ی او، این عنوان تنها یک soft reboot از این سری می‌باشد. حال اما وب‌سایت Eurogamer نیز صحبت‌های آقای شرایر را تایید کرده و تاریخ رونمایی از این عنوان را نیز معیین کرده است.

طبق مدارک و گزارشات جدید، شرکت اکتیویژن (Activision) در روز پنج‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ (۳۰ مه ۲۰۱۹ میلادی) از بازی جدید سری با نام Call of Duty: Modern Warfare رونمایی خواهد کرد. این بازی به هیچ عنوان ادامه‌ای برای Call of Duty: Modern Warfare 3 و یا نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Call of Duty: Modern Warfare نبوده و اصلا نمی‌توان آن را یک بازسازی از عنوانی قدیمی نامید.

شرکت اکتیویژن با انتشار نخستین تریلر از Call of Duty 2019 در هفته‌ی آینده، مسیری را طی خواهد کرد که سال گذشته با عنوان Call of Duty: Black Ops 4 در آن قدم گذاشت. می‌توان انتظار داشت که با برگزاری مراسم کوتاه اما هیجان‌انگیزی از سوی این شرکت، این بازی به صورت رسمی معرفی شود. استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) نیز قرار است در جریان رویداد E3 2019 و برنامه‌ی E3 Coliseum، جزئیات بسیاری را از این عنوان به اشتراک بگذارد.

منبع متن: gamefa