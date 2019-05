روز گذشته گزارش‌های بسیاری منتشر شد که حاکی از آن بودند که Call of Duty 2019 بازی Modern Warfare نخواهد بود و خیلی ساده، Call of Duty: Modern Warfare نام دارد. مدتی پس از آن نیز مشخص شد که این بازی در اصل یک «سافت ریبوت» خواهد بود و قرار نیست شاهد دنباله‌ای بر این […]

روز گذشته گزارش‌های بسیاری منتشر شد که حاکی از آن بودند که Call of Duty 2019 بازی Modern Warfare نخواهد بود و خیلی ساده، Call of Duty: Modern Warfare نام دارد. مدتی پس از آن نیز مشخص شد که این بازی در اصل یک «سافت ریبوت» خواهد بود و قرار نیست شاهد دنباله‌ای بر این زیرمجموعه باشیم. در حال حاضر، جزئیات جدیدی از نسخه جدید این سری محبوب بدست آمده است. این اطلاعات را جیسون شرایر (Jason Schreier) از وب‌سایت کوتاکو منتشر کرده که تاکنون بارها در خصوص این بازی اظهارنظر کرده است. به گفته شرایر، این بازی در حقیقت بازآفرینی (ریبوت) عنوان Call of Duty 4: Modern Warfare خواهد بود که نه تنها یکی از بهترین و مهم‌ترین بازی‌های Call of Duty است، بلکه یکی از پرفروش‌ترین عناوین تاریخ است که برروی سبک تیراندازی اول‌شخص نیز تاثیر زیادی گذاشت.

علاوه بر این‌ها، این بازآفرینی «برروی احساسات واقعی و دلخراش تمرکز دارد و در اصل از مرحله بحث‌برانگیز “No Russian” بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 الهامات بسیاری گرفته است». برای آن دسته از کسانی که نمی‌دانند باید بگوئیم که در مرحله بحث‌برانگیز No Russians بازی Modern Warfare 2، محصول ۲۰۰۹ میلادی، جوزف الن (Joseph Allen)، مامور مخفی CIA، برای بدست آوردن اعتماد یک گروهک تروریستی، در فرودگاه موسکو به شهروندان تیراندازی می‌کند. بازی‌بازان می‌توانند این مرحله را رد کنند و هیچ شهروندی را نکشند، اما باز هم در آن زمان، جنجال‌های بسیاری نسبت به آن در دنیا شکل گرفت که همه بر خشونت زیاد آن تاکید داشتند.

بنابراین، این گفته‌ها چه معنایی برای بازی Call of Duty: Modern Warfare خواهد داشت؟ خُب، به نظر می‌رسد که نسخه جدید سری Call of Duty نه تنها حاوی یک کمپین احساسی و شخصی است، بلکه از به تصویر کشیدن خشونت نیز هیچ ابایی ندارد.

البته باید بگوئیم که این اطلاعات هنوز رسمی نیستند و نباید آن‌ها را حقیقی بدانیم. تاکنون بارها پیش آمده است که اطلاعات فاش شده از سوی شرایر به حقیقت نپیوسته است. البته نقطه مقابل این گفته نیز وجود داشته است و برخی از اطلاعات خبرنگار کوتاکو، سرانجام به حقیقت پیوسته‌اند.

استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) در حال ساخت Call of Duty 2019 است که گفته می‌شود شرکت اکتیویژن (Activision) قصد دارد پنج‌شنبه همین هفته به صورت رسمی از آن رونمایی کند.

منبع متن: gamefa