درحالی‌که به رویداد E3 نزدیک می‌شویم و شایعات بسیاری در مورد نسخه‌ی بعدی سری Assassin’s Creed منتشر شده، اما هنوز کار یوبی‌سافت (Ubisoft) با عنوان Assassin’s Creed: Odyssey تمام نشده است. قسمت دوم از بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis به زودی منتشر و جایگزین یک عنوان اصلی در این سال می‌شود. قسمت اول این […]

درحالی‌که به رویداد E3 نزدیک می‌شویم و شایعات بسیاری در مورد نسخه‌ی بعدی سری Assassin’s Creed منتشر شده، اما هنوز کار یوبی‌سافت (Ubisoft) با عنوان Assassin’s Creed: Odyssey تمام نشده است. قسمت دوم از بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis به زودی منتشر و جایگزین یک عنوان اصلی در این سال می‌شود. قسمت اول این بسته‌ی الحاقی با نقدهای خوبی مواجه گردید. حال تاریخ انتشار قسمت دوم این بسته‌ی الحاقی منتشر شده است.

توییتر رسمی بازی تایید کرد نام قسمت دوم این بسته‌ی الحاقی The Torment of Hades نام دارد و در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸ (۴ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) منتشر خواهد شد. با این حال اطلاعات زیادی در این مورد منتشر نشده است و در این توییت تنها تصویر شخصیت اصلی بازی در یک منظره‌ی ویران شده مشاهده می‌شود.

متن توییت:

ما بسیار هیجان داریم که اعلام کنیم قسمت دوم از بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis که پسوند آن The Torment of Hades است، در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد.

May 24, 2019— Assassin’s Creed (@assassinscreed)