شایعه: Ubisoft در E3 2019 یک عنوان ورزشی کاملا جدید را معرفی خواهد کرد

در هفته‌های منتهی به E3 معمولا بازار شایعه و گمانه‌زنی داغتر از همیشه است و این مسئله در مورد E3 2019 هم صدق می‌کند. از جمله این شایعه‌ها می‌توان به لو رفتن جزئیات کنفرانس مطبوعاتی Microsoft اشاره کرد که طرفداران این شرکت را بیش از پیش هیجان‌زده کرد. شایعه‌ها اینبار کنفرانس مطبوعاتی Ubisoft را هدف قرار داده و از معرفی بازی کاملا جدیدی از سوی این شرکت فرانسوی تحت عنوان Roller Champions خبر می‌دهند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameRant، کاربری در Twitter به نام New_WabiSabi اخیرا در توییتی از معرفی قطعی "Roller Champions" در E3 2019 خبر داده است. ادعای New_WabiSabi از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که او سابقا برخی برنامه‌های مخفی شرکت‌های بازی‌سازی را پیش از معرفی عمومی لو داده که از جمله آن‌ها می‌توان به تایید ساخته شدن بازسازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening برای Switch و Power Rangers: Battle for the Grid roster اشاره کرد. گفته می‌شود که این بازی جدید در سبک ورزشی و ورزش اسکیت است. در ادامه تصویر لوگو این بازی را مشاهده می‌کنید.





New_WabiSabi در ادامه مدعی شده است که منابع او تصاویر و طرح‌هایی بسیاری حرفه‌ای از این بازی جدید را به او نشان داده‌اند. کیفیت این تصاویر New_WabiSabi را نسبت به وجود Roller Champions مطمئن کرده است. گرافیک این بازی ورزشی به اندازه کافی این کاربر توییتری را تحت تاثیر قرار نداده و به عقیده او بازی جدید Ubisoft گرافیک‌محور نیست.

گفته می‌شود که Ubisoft قرار است عنوان جدید دیگری را نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود در E3 2019 معرفی کند. برخی با توجه به شایعه‌های اخیر انتظار دارند که این بازی Watch Dogs 3 باشد.

به هر حال چیزی تا شروع رویداد E3 2019 باقی نمانده و به زودی به پاسخ این سوالات خواهیم رسید. Ubisoft کنفرانس مطبوعاتی خود در رویداد E3 2019 را ساعت 1 بعد از ظهر روز 10 ژوئن به وقت محلی (ساعت 00:30 بامداد روز سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸) برگزار خواهد کرد.

مراسم E3 2019 در تاریخ 11 ژوئن (۲۱ خرداد) شروع شده و تا دو روز بعد یعنی 13 ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۸) ادامه خواهد داشت.



منبع متن: pardisgame