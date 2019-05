اسم کال آو دیوتی امسال Modern Warfare خالی است

این طور که به نظر می‌رسد، شماره‌ی امسال مجموعه بازی‌های «ندای وظیفه» (Call of Duty) قرار است اسمی تکراری داشته باشد. در حالی که تصور می‌کردیم با قسمت چهارم مجموعه بازی‌های «جنگاوری نوین» یا همان Modern Warfare طرف شویم، به تازگی منابع مختلفی گفته‌اند که بازی امسال Call of Duty: Modern Warfare نام دارد؛ آن هم بدون هیچ شماره و پسوند و پیشوندی.

اطلاعات مربوط به شماره‌ی امسال مجموعه بازی‌های ندای وظیفه یکی دو روز گذشته توسط یک کانال یوتیوبی منتشر شد. خبرگزاری کوتاکو هم که کارش اساسا درز اطلاعات به بیرون است، رسما تایید کرد که شماره‌ی امسال ندای وظیفه Call of Duty: Modern Warfare نام دارد و یک بازنگری بر مجموعه بازی‌های جنگاوری نوین است.

گفته شده که شرکت بازی‌سازی اکتیویژن یک هفته‌ی گذشته را مشغول نمایش این بازی به خبرگزاری‌های مختلف و هم‌چنین اینفلوئنسرها بوده است. بازی طبق اطلاعات منتشر شده قرار است اتفاقات بحث‌برانگیزی را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار دهد و سازندگان بازی در ساخت آن، از مرحله‌ی معروف No Russian بازی Modern Warfare 2 الهام گرفته‌اند. اگر به خاطر داشته باشید، در این مرحله بازی‌کننده‌ها در یک فرودگاه، افراد بی‌گناه زیادی را قتل عام می‌کردند. طبق گفته‌ی یکی دو منبع، بازی امسال یعنی Call of Duty: Modern Warfare روی موضوع تروریسم امروزی تمرکز خواهد داشت.

اسم شماره‌ی امسال کال آو دیوتی، حسابی شناخت و تمایز بازی‌های مختلف این مجموعه را پیچیده می‌کند. قسمت اول مجموعه‌ی جنگاوری نوین در سال ۲۰۰۷ به اسم Call of Duty 4: Modern Warfare عرضه شده بود. در سال ۲۰۱۶ هم شاهد عرضه‌ی یک بازسازی از روی آن به اسم Call of Duty: Modern Warfare Remastered بودیم. این بازی جدید هم Call of Duty: Modern Warfare نام گرفته است و فقط عدد «۴» بازی اصلی را در نام خود ندارد.

بازی Call of Duty: Modern Warfare، منظورمان شماره‌ی امسال است که نه هنوز رسما تایید و نه هنوز رونمایی شده، توسط استودیوی بازی‌سازی «اینفینیتی وارد» (Infinity Ward) ساخته می‌شود و پاییز امسال وارد بازار خواهد شد.

بازی سال بعدی یعنی ۲۰۲۰ قرار است بلک آپس ۵ باشد و توسط سازندگان این مجموعه یعنی Treyarch ساخته شود.

منبع: کوتاکو

