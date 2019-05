اگر تعطیلی استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، به اندازه‌ی کافی دل‌ شما را نشکست، باید اعلام کنیم به بر اساس بیانیه‌ی جدیدی، بازی‌های این استودیو، از روی فروشگاه‌ها حذف می‌گردند. بر اساس اعلامیه‌ی فروشگاه بازی GOG، در روز دوشنبه ۶ خرداد ۹۸، تمام بازی‌های استودیوی تل‌تیل گیمز، از روی این فروشگاه حذف و غیر قابل […]

اگر تعطیلی استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، به اندازه‌ی کافی دل‌ شما را نشکست، باید اعلام کنیم به بر اساس بیانیه‌ی جدیدی، بازی‌های این استودیو، از روی فروشگاه‌ها حذف می‌گردند.

بر اساس اعلامیه‌ی فروشگاه بازی GOG، در روز دوشنبه ۶ خرداد ۹۸، تمام بازی‌های استودیوی تل‌تیل گیمز، از روی این فروشگاه حذف و غیر قابل خریداری می‌گردند. این لیست شامل عناوین The Wolf Among Us ،Marvel’s Guardians of The Galaxy ،Hector: Bridge of Carnage ،Batman: The Telltale Series ،Batman: The Enemy Within سری Sam and Max و سری Puzzle Agent می‌شود. کسانی که این بازی‌ها را تا پیش از موعد مقرر خریداری کنند، همچنان به این عناوین در اکانت کاربری خود دسترسی خواهند داشت. عنوان The Tales From Borderland در حال حاضر و با درخواست شرکت ۲کی گیمز (۲K Games)، از این فروشگاه حذف نمی‌گردد. ۲کی گیمز طی بیانیه‌ای به این موضوع اشاره کرد:

ما در تلاش هستیم تا با رفع مشکلات موجود، به زودی تمام عناوین سری Borderland را به فروشگاه‌های دیجیتالی بر گردانیم.

سری The Walking Dead، سری Sam and Max و عنوان The Tales From Borderland در حال حاضر از روی فروشگاه استیم حذف شده‌اند و امکان خرید آن‌ها فعلا وجود ندارد. البته دو بازی Batman: The Telltale Series و The Wolf Among Us همچنان قابل خرید برروی فروشگاه استیم هستند. بر اساس اعلامیه GOG، زین پس، تمام بازی‌های شرکت‌ها و استودیوی‌های تعطیل شده و بدون فعالیت، تا روشن شدن وضعیت حق نشر این عناوین، از روی فروشگاه‌ها حذف می‌گردند. این بیانیه تنها مربوط به GOG نبوده و این روند قرار است که برروی تمام فروشگاه‌های دیجیتال بازی‌های ویدئویی اعمال شود. به نظر می‌رسد که به زودی شاهد حذف این محصولات از روی فروشگاه‌های پلی‌استیشن، ایکس‌باکس، استیم و دیگر فروشگاه‌ها، باشیم.

استودیوی کالیفرنیایی تل‌تیل گیمز در پاییز ۹۷ نعطیل شد که باعث شگفتی بسیاری از بازی‌بازان، طرفداران، منتقدین و کارمندان این شرکت گردید. این استودیو در هنگام تعطیلی، وظیفه‌ی تکمیل عنوان The Walking Dead: The Final Season را بر عهده داشت که پس از تعطیلی، ادامه‌ی روند ساخت و تکمیل قسمت چهارم فصل آخر سری، توسط استودیوی اسکای‌بایوند گیمز (Skybound Games)، از سر گرفته و عرضه گشت. روند توسعه‌ی سه عنوان The Wolf Among Us: The Second Season، فصل دوم Game of Thrones و اقتباسی از سریال The Stranger Things نیز پس از تعطیلی این استودیو، متوقف و در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در رابطه با تصمیم ناشرین این سه بازی مبنی بر ادامه‌ی روند توسعه، در دسترس قرار ندارد.

منبع متن: gamefa