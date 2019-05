طبق گزارشی که وب سایت Buzz Feed News منتشر کرده است، احتمالا یکی از فیلم‌هایی که در آینده بر اساس مجموعه و جهان جنگ ستارگان ساخته می‌شود، Star Wars: Knights of the Old Republic می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، تا به حال سه منبع به این خبرگزاری گزارش داده‌اند که هم اکنون کار بر روی فیلمنامه‌ی فیلم Star Wars: Knights of the Old Republic توسط لیتا کالوگریدیس (Laeta Kalogridis) به پایان رسیده است. این فیلمنامه احتمالا تبدیل به یک سه گانه شود، البته هنوز هیچ چیزی تائید نشده و ممکن است هیچ فیلمی بر اساس این بازی ساخته نشود.

در ماه گذشته و در جریان رویداد سالانه Star War، رئیس شرکت Lucas Film یعنی کاتلین کندی (Kathleen Kennedy) مصاحبه‌ای را با وب سایت MTV News انجام داده بود و طی این مصاحبه اشاره‌هایی به اینکه ممکن است چنین چیزی ساخته شود، شد اما هیچ چیزی رسما تائید نشد.

نسخه‌ی اول بازی Star Wars: Knights of the Old Republic در سال 2003 توسط استودیوی حاشیه ساز این روزها، BioWare ساخته شد و برای پلتفرم‌های PC و Xbox منتشر شد. این بازی بعدها برای موبایل‌های هوشمند با سیستم عامل‌های iOS و Android و همچنین کنسول Xbox 360 پورت شد و هم اکنون دارندگان کنسول Xbox One هم می‌توانند آن را از طریق قابلیت backward compatibility تجربه کنند؛ همچنین دارندگان کنسول Xbox One X قادر به تجربه‌ی این بازی در رزولوشن 4K هستند.

سپس نسخه‌ی دوم این بازی توسط استودیوی Obsidian Entertainment توسعه یافت و یک سال بعد از انتشار نسخه‌ی اول عرضه شد. همچنین در سال 2011 یک بازی از این سری در سبک MMORPG منتشر شد که داستان این سری را ادامه می‌داد و شامل شخصیت‌های نسخه‌ی اصلی همچون Revan می‌شد. قرار است به زودی یک بسته‌ی توسعه دهنده برای این بازی منتشر شود.

همچنین لیتا کالوگریدیس سابقه‌ی کار بر روی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی‌ای همچون Birds of Prey ،Altered Carbon ،Shutter Island ، Terminator Genysisو Alita: Battle Angel را دارد و همچنین در ساخت سریال انیمه‌ای Sword Art Online نیز مشارکت داشته است و در صورت ساخت فیلم Star Wars: Knights of the Old Republic، این کار اولین تجربه‌ی وی در ساخت یک بازی اقتباسی بر اساس بازی‌های ویدئویی نخواهد بود.

منبع متن: pardisgame