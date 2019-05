دموی بازی Heavy Rain برای PC عرضه شد

مدتی پیش بود که استودیوی Quantic Dream تایید کرد که سه بازی Detroit: Become Human ،Heavy Rain و Beyond: Two Souls قرار است برای PC نیز منتشر شوند و همچنین قرار است این سه بازی به صورت انحصاری بر روی استور Epic Games قرار گیرند. البته این سه بازی در تاریخ‌های مختلفی عرضه خواهند شد و در یک زمان منتشر نمی‌شوند. همچنین این استودیو اعلام کرد که برای هر سه‌ی این بازی‌ها دموی آن‌ها را منتشر خواهد کرد. قرار بود که دموی بازی Heavy Rain در تاریخ 24 ماه می (3 خرداد ماه)، Beyond: Two Souls در 27 ماه ژوئن (6 تیر ماه) منتشر شود و در میان نیز تاریخ مشخصی برای دموی بازی Detroit: Become Human اعلام نشد.

روز گذشته بود که طبق همان چیزی که برنامه ریزی شده بود، دموی بازی Heavy Rain عرضه شد اما پس از عرضه‌ این دمو مشکلات بسیار زیادی داشت و قابل بازی نبود و استودیوی سازنده دمو را از دسترس خارج کرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت PC Gamer، حال اما پس از مدتی دوباره و پس از رفع مشکلات این دمو دوباره در دسترس کاربران قرار گرفت. این دمو همانند بازی اصلی در حالت 4k و 60 فریم بر ثانیه قابل بازی است. در این دمو دو مرحله از بخش اول داستان قابل بازی خواهد بود و در این دو مرحله شاهد حضور دو تا شخصیت‌های اصلی بازی هستیم. شخصیت اول که نورمن جیدن (Norman Jayden) نام دارد، یک مامور ویژه‌ی اف بی آی هست و نفر دوم نیز که اسکات شلبی (Scott Shelby) نام دارد یک کارگاه خصوصی است که از طرف خانواده‌های قربانی استخدام شده است.

طبق اعلام Quantic Dream این بازی در تاریخ 24 ماه ژوئن (3 تیر ماه) برای PC عرضه خواهد شد. همچنین بازی Beyond: Two Souls در تاریخ 27 جولای عرضه خواهد شد ولی از تاریخ انتشار بازی Detroit: Become Human هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است ولی این احتمال می‌رود که این بازی در پاییز امسال بر روی PC عرضه شود.

