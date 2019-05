به گفته ی سودا ۵۱ (Suda 51) جدیدترین نسخه‌یِ سری بازی‌های No More Heroes که به دست شرکت گرس‌هاپر (Grasshopper) توسعه یافته است، قدم در مسیر انتشار برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی می‌گذارد. نزیدیک به دو سال پیش گویچی سودا (Goichi Suda) یا همان سودا ۵۱، در یک مصاحبه‌ی خبری علام کرد که بازی Travis […]

به گفته ی سودا ۵۱ (Suda 51) جدیدترین نسخه‌یِ سری بازی‌های No More Heroes که به دست شرکت گرس‌هاپر (Grasshopper) توسعه یافته است، قدم در مسیر انتشار برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی می‌گذارد.

نزیدیک به دو سال پیش گویچی سودا (Goichi Suda) یا همان سودا ۵۱، در یک مصاحبه‌ی خبری علام کرد که بازی Travis Strikes Again: No More Heroes به احتمال زیاد در انحصار نینتندو سوییچ باقی می‌ماند ولی اخباری که جدیدا منتشر شده حاکی از آن است که استودیوی سازنده تصمیمی متضاد با حرف‌های گذشته‌ی خود گرفته است. این بازی که به صورت دنباله‌ای نامتعارف بر مجموعه‌ی No More Heroes عرضه شد، حاصل همکاری سودا ۵۱ با چند استودیوی بازی‌سازی مستقل دیگر است و همانطور که مشاهده شد نتیجه‌ی کار اختلاف زیادی با نسخه‌های مربوط با کنسول Wii داشت. به همین دلیل طرفداران این مجموعه، در انتظار یک نسخه‌ی سوم از بازی بودند تا شرکت کم و کاستی‌های گذشته را در آن جبران کند. چیزی که شرکت گرس‌هاپر هم اکنون مشغول کار برروی آن است.

سودا ۵۱ در خبری بیان کرد که در نمایشگاه E3 2019 حضور خواهد داشت و تمایل به ساخت سری سوم بازی No More Heroes دارد. همچنین چندی پیش، ویدئویی از پایان بازی Travis Strikes Again: No More Heroes در یکی از کانال‌های یوتیوب منتشر شد که مبتنی بر ادامه داشتن این مجموعه بود. در حال حاضر تاریخ انتشار دقیقی برای این عنوان مشخص نشده است، ولی در صورتی که این مجموعه ادامه دار باشد، تجربه‌ی آن بر روی پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی تجربه‌ای جالب خواهد بود.

منبع متن: gamefa