صدای نوستالژی | برترین صداپیشگان صنعت بازی (قسمت دوم)

در قسمت قبلی صدای نوستالژی به سراغ ۱۲ نفر از برترین صداپیشگان صنعت بازی رفتیم، بیشتر این افراد را می شناختید و مسلماً جای برخی از صداپیشگان بزرگ خالی بود که در قسمت دوم این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت. البته شاید در دنیا هیچ کاری به اندازه ی برانگیختن عصبانیت فن های دو آتشه ی سونی و مایکروسافت جذاب نباشد و این یکی از لذت های هر نویسنده ای است که نوشته هایش را روی این افراد امتحان کند، اما از شوخی که بگذریم دنیای بازی بدون افراد این لیست، جایی نبود که الآن هست.

دنیای بازی ها از زمانی که به وجود آمده تا به امروز، روزگار عجیبی را سپری کرده است. شاید اگر ۲۰ سال پیش می خواستیم درباره ی بازی ها صحبت کنیم، تنها چیزی که لازم بود در نظر بگیریم، بخش گیم پلی آن بود و اینکه آن گیم پلی چقدر سرگرم کننده است و تا چه مدت می تواند ما را مشغول کند. اما حالا وقتی سخن از بازی های کامپیوتری می آید، در واقع داریم درباره ی هنر هشتم و یکی از پولسازترین صنعت های جهان حرف می زنیم. طبیعتاً دنیای بازی ها نه به یکباره پیشرفت کرده و نه آسان؛ اما با اطمینان می توان گفت که نسبت به بسیاری از چیزهای دیگر «سریع» پیشرفت کرده است. این پیشرفت نه تنها مدیون برنامه نویسان و طراحان و انیماتورها، که مدیون بسیاری از عوامل دیگر هم هست. یکی از این عوامل مطمئناً صداپیشگان کاراکترهای مختلف در بازی ها هستند که نقش‌شان روز به روز در صنعت بازی پررنگ تر می شود. اگر ۲۰ سال پیش سخن از این می آوردیم که چه کسی بهترین صداپیشه ی دنیای بازی هاست، انتخاب های ما محدود به چند نفر بودند، اما الآن حتی کاراکترهای جانبی و آن هایی که شاید فقط ۵ دقیقه در بازی صدایشان را بشنوید هم توسط صداپیشگان حرفه ای یا نیمه حرفه ای صداگذاری می شوند.

از طرف دیگر اگر داستان، گیم پلی و جلوه های بصری، عوامل تعیین کننده در ماندگار شدن یک بازی و فروش بیشتر آن باشند، صداپیشگان قطعاً مهم ترین عامل ماندگار شدن یک کاراکترند. کاراکترها هیچ جانی ندارند تا اینکه صداپیشه می آید و به آن ها جان می بخشند. درباره ی این فکر کنید که همه ی بخش های دیگر کاراکترها اعم از حرکات دست و میمیک صورت، پرش، تیراندازی و …، همگی توسط کامپیوتر شبیه سازی می شوند، اما صدای آن ها را نمی توان شبیه سازی کرد و شاید به همین دلیل است که صداپیشگان ماموریت بسیار سخت و در عین حال جذابی را دارند؛ اینکه موجوداتی که هیچ چیزشان واقعی نیست را واقعی جلوه دهند. هر حسی اعم از خوشحالی، ناراحتی، خشم و ناامیدی را در صدای آن ها جاری سازند. شاید کار دوبله ی فیلم از دوبله ی بازی خیلی آسان تر باشد، چون در فیلم کسانی که روی آن ها صداگذاری می کنید، انسان های واقعی هستند، اما اینجا با یک سری مُدل کامپیوتری سر و کار دارید که قرار است داستان هایی از جنس انسانیت، ماجراجویی، خیانت و جنگ را برای شما روایت کنند.

برای همین این هفته تصمیم گرفتیم تا در بخش مقاله ی برترین ها، به سراغ قسمت دوم برترین صداپیشگان صنعت بازی برویم و با این افراد بزرگ که گاهی اوقات نامشان به اندازه ی کافی ذکر نمی شود آشنا شویم. از آن جایی که برخی از افراد نامبرده در لیست، فقط یک نقش مهم در دنیای بازی ها داشته ولی همان یک نقش را بسیار به یاد ماندنی ایفا کرده اند، تصمیم گرفتم که این لیست یه شکل رده بندی نباشد و فقط با این افراد و نقش های تاریخی شان آشنا شویم و کمی تجدید خاطره کنیم. در این لیست المان های متفاوتی در نظر گرفته شده اند. برخی از صداپیشگان صدای فوق العاده زیبایی دارند و برخی دیگر نقش کاراکتر خود را به گونه ای ایفا کرده اند که اگر هر کس دیگری آن کاراکتر را صداگذاری می کرد، شاید کاراکتر مذکور اصلاً معروف نمی شد. بنابراین این شما و این قسمت دوم برترین صداپیشگان دنیای بازی ها. در ادامه با من و گیمفا همراه باشید!

Courtnee Draper

مهمترین نقش: Elizabeth در بازی BioShock: Infinite

بازی Bioshock: Infinite قبل از اینکه ریلیز شود، یکی از موردانتظارترین بازی های بازیبازان بود و پس از اینکه ریلیز شد، به یکی از محبوب ترین بازی ها تبدیل گردید. به جز داستان فوق العاده ی که این بازی از نیاکانش به ارث برده بود، بسیاری از عوامل دیگر هم باعث شدند تا با یکی از بهترین بازی های سال ۲۰۱۳ روبرو شویم. مطمئناً بار این داستان غنی و قوی، تا حد زیادی بر دوش کاراکتر الیزابت بود. وجود الیزابت، بُعد جدیدی به داستان می بخشید که حتی باعث می شد او را بیشتر از کارکتر قابل بازی که نامش بوکر بود دوست داشته باشید. صداگذاری این بازی نیز مانند فضاسازی عالی و داستان عمیقش منحصر بفرد و حرفه ای بود. خانم کورتنی دریپر، فردی نبود که در دنیای بازی ها یا حتی سینما معروف باشد، برای همین بعد از بازی Bioshock Infinite بسیاری به دنبال این موضوع بودند که پشت این کاراکتر دوست داشتنی چه کسی ایفای نقش می کند. دریپر در DLC همین بازی که با نام Burial at Sea منتشر شد هم ایفای نقش می کند و کار او یکی از بی نقص ترین های صنعت است. این در حالی است که شخصیت بوکر توسط صداپیشه ی افسانه ای این صنعت یعنی تروی بیکر صداگذاری شده بود اما با این وجود همانقدر که صدای بوکر یادمان مانده، صدای الیزابت هم هنوز در گوشمان است.

David Hayter

مهمترین نقش: Solid Snake در سری Metal Gear

نام سری Metal Gear با استاد هیدئو کوجیما گره خورده است. مغز سینمایی او یکی از هدیه هایی است که به صنعت بازی داده شده تا بتواند بازیبازها را همیشه سر ذوق بیاورد. متال گیر و سالید اسنیک به مقدمه ای طولانی احتیاج ندارند تا در این لیست باشند، بلکه هر کس که یکی از عناوین این سری را بازی کرده باشد، با شخصیت های خفن آن و ابهتی که در صدای این کاراکتر هست آشنایی کافی را دارد. از طرف دیگر خود شخصیت سالید اسنیک، شخصیتی است که به راحتی می تواند خودش را در قلب هر بازیبازی باز کند، از بس که شخصیت پردازی او خفن و بی نقص است، اما اینجا فقط درباره ی صداپیشه ی او صحبت می کنیم. آقای دیوید هیتر ۵۰ ساله که در بیشتر عناوین این سری نقش اسنیک را بازی کرده و شخصیت خودش هم مانند کاراکترش خفن است. او صدای بم و نسبتاً مرموزی دارد که خیلی خوب روی شخصیت سالید اسنیک می نشیند. هیتر به جز سری Metal Gear، کارهای دیگری هم در سینما دارد و جالب است بدانید فیلمنامه نویسی عناوین معروفی چون X-Men و Watchmen را هم بر عهده داشته است. صدای او همراه دو کاراکتر Naked Snake و Solid Snake در خاطر هر بازیبازی می ماند.

Rob Wiethoff

مهمترین نقش: جان مارستون در بازی Red Dead Redemption

وظیفه ی راک استار در دنیای بازی ها این است که هر چند سال یک بار بیاید، یک شاهکار عرضه کند و برود. به شکلی که تا سال ها بعد از عرضه ی هر بازی اش، بسیاری از شرکت های دیگر کل تمرکزشان را بگذارند تا یک بازی شبیه به آن بازی ها تولید کنند. اما واقعیت این است که این فقط هنر راک استار است که بازی های جهان بازی بسازد که روی هر جزء آن به شکل جداگانه کار شده باشد. در قسمت قبلی درباره ی شخصیت ترور فیلیپس و صداگذارش، آقای استیون اوگ گفتیم و اینکه چقدر راک استار با آن کاراکتر و صدا به اهدافش در مورد کاراکتر ترور دست پیدا کرد، اینجا هم می خواهیم از Rob Wiethoff افسانه ای نام ببریم که شخصیتی مانند جان مارستو را برایمان جان بخشی کرد. تا قبل از بازی Red Dead Redemption، بیشتر عنوان Grand Theft Auto بود که سرها را به سوی راک استار می چرخاند، اما پس از رد دد و قدم گذاشتن شخصیت جان مارستون به دنیای بازی ها، این بازی هم کنار GTA جا خوش کرد. کار Wiethoff در این لیست یک جورهایی تک است، زیرا Red Dead یکی از اولین بازی هایی بود که اینقدر معروف شد و به غرب وحشی پرداخته بود، بنابراین او می بایست یک کاراکتر جنوبی را بدون نمونه ای که بتواند از او الگو بگیرد صداگذاری کند. نتیجه اش شد جان مارستون که اکنون هر کسی بخواهد کاراکتر این شکلی بسازد، از کار Wiethoff الگو خواهد گرفت.

Roger Clark

مهمترین نقش: آرتور مورگان در بازی Red Dead Redemption 2

محال است که آدم نام Rob Wiethoff را بیاورد و بلافاصله یاد راجر کلارک نیفتد. پس از بازی Red Dead Redemption، باید شماره ی دوم بازی با تمام پتانسیل خود می آمد و انتظارهای مخاطبان را که اکنون با عرش رسیده بود برآورده می کرد. این کار واقعاً سخت بود، زیرا یک بازی تقریباً بی نقص را چطور می توانید بهبود ببخشید؟ اما راک استار مانند همیشه کارش را بلد بود و آمد از زاویه ای دیگر به داستان نگاه کرد و این بار، بار اصلی داستان بر دوش آرتور مورگان بود. آرتور مورگان صداپیشه ای بسیار حرفه ای می طلبید که بتواند نقش یک انسان نه چندان باهوش، اما قدرتمند را بازی کند و او کسی نبود به جز راجر کلارک. راجر کلارک نه تنها نگذاشت ارتباط بازیبازان با کاراکتر اصلی بازی قطع شود، که این ارتباط را چند پله قوی تر کرد. لهجه ی جنوبی کلارک به قدری در Red Dead Redemption 2 پررنگ بود که وقتی آرتور مورگان می خندید هم حس می کردید با لهجه ی جنوبی می خندد، حتی نگاه کردن او هم لهجه ی جنوبی داشت! این هنر یک صداپیشه ی فوق حرفه ای را می رساند که تا این حد می تواند درون کاراکتر خودش را در صدای او جاری سازد و راجر کلارک ثابت کرد که در این کار یکی از بهترین هاست.

Terrence C. Carson

مهمترین نقش: کریتوس در سری God of War

کار مسخره ای است که بخواهم اهمیت بازی God of War و شخصیت کریتوس را برای شما شرح دهم. یکی از بهترین بازی های تاریخ که همراه با سری Devil May Cry، مرزهای سبک هک اند اسلش را به کلی جا به جا کردند، همراه با کاراکتری که شاید خشن ترین و بی اعصاب ترین شخصیت در کل بازی های کامپیوتری را داشته باشد. صداپیشگی برای چنین شخصیت بی اعصابی به مهارت زیادی نیاز دارد. همیشه در کنار قیافه ی غلط کریتوس، صدای او نیز به این قضیه کمک کرده است تا خود بازیباز نیز از او بترسد! در بخش قبلی مقاله کریستوفر جاج را معرفی کردیم و درباره ی او و تکه کلامش در بازی God of War 2018 صحبت کردیم، اما چه کسی است که کریتوس قبلی و صدای بمش را از یاد برده باشد؟ پشت این کاراکتر خشن، صدای آقای Terrence C. Carson است و جالب است بدانید کارسون، بیش از اینکه به خاطر ایفای نقش بی بدیلش در بازی God of War و نقش کریتوس مشهور باشد، به خاطر بازی در نقش Kyle Barker در یک سیتکام به نام Living Single و نیز صداگذاری شخصیت Mace Windu در Starwars: The Clone Wars معروف است. به هر حال برای ما کارسون همان کریتوس خودمان است و بدون او، شاید کریتوس تا این حد به یاد ماندنی نمی شد.

John DiMaggio

مهمترین نقش: مارکوس فنیکس در سری Gears of War

آقای جان دیمگیو یکی از صداپیشه های مورد علاقه ام است که قبل از ایفای نقشش به عنوان مارکوس فنیکس در سری Gears of War، او را با Jake the Dog در سریال کارتونی Adventure Time می شناختم. اگر این سریال را تا به حال ندیده اید باید بگویم حال و هوای بسیار کمدی و عجیبی دارد و Jake the Dog فکاهی بودن ماجرا را چندین برابر می کند. حالا چنین شخصیتی را با مارکوس فنیکس کله شق مقایسه کنید! درست است که رگه های از طنز در سری Gears of War هم دیده می شود ولی کلیات ماجرا جدی است و به شخصه کاراکتر گولاخ تر از مارکوس فنیکس در دنیای بازی ها نمی شناسم! البته او تنها صداپیشه ی خوب سری Gears of War نیست و کاراکترهای دیگر نیز صداپیشه های بسیار خوبی دارند، بخصوص شخصیت Damon Baird که توسط آقای David Tatasciore صداگذاری شده است، اما شاید شخصیت هیچ کدام به اندازه ی مارکوس فنیکس ماندگار نشده. جالب است بدانید دو تن از خفن ترین کاراکترهای کل تاریخ، یعنی مارکوس فنیکس و کریتوس، توسط کسانی صداگذاری شده اند که یدی طویل در ژانر کمدی دارند! به هر حال، جان دیمگیو نیز بدون شک جایش در این لیست محفوظ است.

Doug Cockle

مهمترین نقش: Geralt of Rivia در سری The Witcher

سری ویچر است و گرالت ریویا. بدون شک یکی از خفن ترین شخصیت های عالم گرالت است که توسط یکی از خفن ترین صداپیشه های جهان صداگذاری شده است؛ آقای داگ کاکل که مخصوصاً پس از شماره ی سوم بازی The Witcher، نامش همه جا پیچید و معروف شد. بازی The Witcher 3 در حالی تبدیل به یکی از جریانسازترین بازی های کل تاریخ شد که همه فقط از این بازی انتظار یک بازی خیلی خوب داشتند. گرالت را هم که همه می شناختند اما هنوز آن طور که باید و شاید در میان بازیبازان جا باز نکرده بود. به هر حال صداپیشه ای که در سه شماره با یک کاراکتر همراه بوده خیلی بیشتر با آن ارتباط برقرار می کند و آقای کاکل هم به شکل انکار ناپذیری در ایفای نقش کاراکترش روند صعودی داشته است. به اضافه ی اینکه گرالت صدایی دارد که خیلی خاص است و شاید برای اولین بار که حرف می زند برایتان صدایش عجیب بیاید. اما صدای کاکل گیرایی خاصی دارد که کمتر صداپیشه ای این جنس از صدا را تا به حال ارائه داده است. ماهیت صدای آقای داگ کاکل با شخصیت مرموز گرالت همخوانی خاصی دارد و صدایی نیست که از ذهن هیچ گیمری حالاحالاها پاک شود.

Roger Craig Smith

مهمترین نقش: اتزیو ادیتوره در سری Assassin’s Creed

و بالاخره می رسیم به یکی از مهمترین صداپیشگان صنعت بازی که هرچقد نامش بازگو شود کم است. اگر اساسینز کرید در جایی است که امروزه میلیونی می فروشد، بخاطر سه گانه ی اتزیو است. سه گانه ی اتزیو و ایتالیای آن زمان بود که اساسینز کرید را اینقدر به چشم همه دوست داشتنی کردد و بسیاری از کسانی که با این سری مشکل دارند هم معمولاً سه گانه ی اتزیو را مجزا می دانند. فقط این وسط نکته ای است که باید بگویم: راجر اسمیت نه تنها به جای شخصیت اتزیو، که به جای کرس ردفیلد در سری رزیدنت اویل، کایل کرین در Dying Light و بتمن در بازی Batman: Arkham Origins هم ایفای نقش کرده است. قضاوت با خودتان است، اما آیا واقعاً نام او در کنار افسانه های مانند تروی بیکر و نولان نورث نیست؟ کافی است صدای افرادی را که نام بردم شنیده باشید تا به قدرت صدای راجر اسمیت ایمان بیاورید؛ چطور کسی که صدای کریس ردفیلد را در می آورد، می تواند با ایتالیایی ترین لهجه ی ممکن به جای اتزیو هم حرف بزند؟! جواب این سوال چیزی است که فقط خود اسمیت می داند، چیزی که ما می دانیم این است که صدای او بی مانند است و وی یکی از بهترین صداپیشگان تاریخ به شمار می رود.

James McCoffrey

مهمترین نقش: مکس پین در سری Max Payne

درد از داستان و گیم پلی و فضاسازی این بازی می چکد! پلیسی که زن و بچه ی او را می کشند و او دیگر چیزی در این دنیا برای از دست دادن ندارد. یک شیشه مسکن و تفنگ بر می دارد و به دنبال انتقام از در خانه بیرون می زند. حتی اگر به نام بازی توجه کنید در واقع اشاره ای به عبارت «Maximum Pain» دارد. و طبیعتاً مانند همه ی کاراکترهای به یاد ماندنی که صدایشان در یادمان مانده، صدای درد دیده، مردانه و بم آقای جیمز مک کافری نیز از خاطرمان پاک نخواهد شد. صدای آقای کافری از آن صداهاست که حتی اگر زیاد اهل توجه به جزئیات بازی ها هم نباشید، باز توجه‌تان را جلب می کند. بخصوص در شماره ی سوم بازی مکس پین که بازی به طور کلی سینمایی تر شده بود و مکس یک عالمه مونولوگ داشت. خود راک استار هم به اهمیت صدای افسانه ای مک کافری و مهارت او در صداپیشگی واقف بود و سعی داشت هرچه بیشتر از این برگ برنده استفاده کند. شماره ی اول مکس پین در سال ۲۰۰۱ به بازار آمده بود و همان هم کافی بود تا ما نام این صداپیشه را در لیست قرار دهیم. به عبارت دیگر عنوان «صدای نوستالژی» بیش از هر کس دیگر مناسب آقای مک کافری است!

Jen Taylor

مهمترین نقش: کورتانا در سری Halo

چه اسم این صداپیشه ی کاردرست را در لیست بیاوریم چه نه، هر کسی که این روزها ویندوز استفاده کند نام او را شنیده است. برای کسانی که با سری Halo آشنایی ندارند باید بگویم که شخصیت Cortana که امروزه او را به عنوان دستیار شخصی ویندوزتان می شناسید، ابتدا یک کاراکتر در بازی Halo بوده. ایفای نقش خانم جن تایلور به عنوان این شخصیت آن قدر خوب و حرفه ای بود که وقتی نام Halo و صداپیشگی یک جا می آید، قبل از هر کس دیگری همه یاد کورتانا می افتند. مایکروسافت که استقبال ملت از این صدا را دید، تصمیم گرفت نقشی مشابه با نقش Cortana به تایلور بدهد و او را در زندگی واقعی نیز به عنوان کورتانا به سیستم عامل ویندوز بیاورد. نقش کورتانا آنقدر پررنگ است که گاهی اوقات همه فراموش می کنند که جن تایلور، در بازی هایی مانند Left 4 Dead، ماریو و دوتا ۲ هم نقش های مهمی به عهده داشته و همه ی این بازی ها و نقش هایی که او در این بازی ها ایفا کرده نیز مهم اند. جن تایلور برخلاف بسیاری دیگر از افراد این جمع بازیگر یا خواننده نیست و به شکل حرفه ای به صداپیشگی می پردازد.

Kevin Cenroy و Tara Strong

مهمترین نقش ها: بتمن و هارلی کویین در سری Batman Arkham

به دلیل اینکه در مقاله ی قبلی درباره ی خود بازی بتمن کمی صحبت کردیم، حوصله تان را با جزئیات سر نمی برم و فقط به معرفی دو تا دیگر از صداپیشگان فوق العاده ی این بازی می پردازم، یعنی کوین کنروی و تارا استرانگ. معمولاً بازی کردن نقش کارکترهای بسیار محبوب یا بسیار معروف سخت است، چون همه به یک صدا عادت کرده اند و کسی نمی خواهد از آن ها صدای دیگری بشنود. آقای کنروی و خانم استرانگ، خودشان را به بهترین صداپیشگان این دو کاراکتر تاریخی ثابت کردند و بازی Batman Arkham City از جهت صداگذاری روی کاراکترها، یکی از قوی ترین بازی های کل تاریخ به شمار می رود. لحن جدی و شخصیت تاریک بروس وین یا همان بتمن خودمان در هر کلمه ای که از دهان کنروی خارج می شود مشهود است و تارا استرانگ هم بهتر از این نمی توانست دیوانگی شخصیت هارلی کویین را به نمایش بگذارد. اگر روزی دلتان برای صداپیشگی بی نقص تنگ شد، اولین بازی ای که می توانید به آن مراجعه کنید بتمن آرکام سیتی است. کوین کنروی، تارا استرانگ و مارک همیل؛ این سه نام از ذهن هیچ گیمری پاک نمی شوند.

