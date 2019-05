سازندگان Ghost of Tsushima همچنان به دنبال استخدام افراد جدیدی هستند

بر اساس لیست مشاغل مورد نیازی که به تازگی توسط استودیوی ساکرپانچ (Sucker Punch) منتشر شده است، این استودیو در نظر دارد تا فردی را به عنوان مدیر کنترل کیفیت بازی Ghost of Tsushima استخدام کند. این موضوع بدین معنی است که توسعه‌ی بازی با سرعت مناسبی پیش می‌رود. در میان بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ […]

بر اساس لیست مشاغل مورد نیازی که به تازگی توسط استودیوی ساکرپانچ (Sucker Punch) منتشر شده است، این استودیو در نظر دارد تا فردی را به عنوان مدیر کنترل کیفیت بازی Ghost of Tsushima استخدام کند. این موضوع بدین معنی است که توسعه‌ی بازی با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

در میان بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ که هنوز منتشر نشده اند، بازی جدید استودوی ساکر‌پانچ یعنی Ghost of Tsushima را می‌توان مرموز‌ترین آن‌ها برشمرد. بر خلاف Death Stranding که تا به حال چند تریلر از ان منتشر شده و اطلاعات نسبی از آن داریم، تنها نمایش بازی Ghost of Tsushima به E3 2018 باز می‌گردد که تنها شاهد یک تریلر گیم‌پلی از این بازی بوده‌ایم و از آن زمان تا به حال اطلاعات زیادی از این عنوان در دسترس قرار نگرفته است.

بر همین اساس سوالی که ذهن بسیاری از کاربران را به خود مشغول کرده این است که مراحل توسعه‌ی بازی Ghost of Tsushima چگونه پیش می‌رود. این سوالی است که شاید بتوان با توجه به لیست مشاغل مورد نیاز استودیوی ساکر‌پانچ، به آن پاسخ داد. چندی پیش نیز استودیوی ساکر‌پانچ به دنبال استخدام نویسنده‌ی جدیدی بود که البته مشخص نشد که آیا این استودیو فرد مورد نظر خود را یافته است یا خیر. حال این استودیو در نظر دارد تا فردی را به عنوان مدیریت کنترل کیفیت بازی Ghost of Tsushima استخدام کند. این موضوع بدین معنی است که توسعه‌ی بازی با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

به طور دقیق‌تر استودیوی ساکر‌پانچ به دنبال این است تا فرد مورد نظر به عنوان مدیر کنترل کیفیت به این استودیو در زمینه‌ی عرضه‌ی یک بازی AAA کمک کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وظیفه‌ی فرد مورد نظر تنها برطرف سازی باگ‌ها و مشکلات بازی نیست بلکه وی باید به استودیوی ساکرپانچ کمک کند تا بازی مورد نظر تجربه‌ای جالب، هیجان انگیز و سرگرم کننده باشد. از نظر استودیوی ساکر پانچ این کار یک رُکن اساسی است برای اینکه بازی Ghost of Tsushima به پتانسیل کامل خود برسد و به بهترین تجربه برای بازی‌بازان تبدیل شود.

بازی Ghost of Tsushima توسط استودیوی ساکرپانچ در دست توسعه قرار دارد. متاسفانه هنوز هیچ زمان دقیقی برای انتشار این بازی مشخص نشده است ولی انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه‌ی آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم. علیرغم شایعاتی که در ارتباط با میان نسلی بودن این بازی به گوش می‌رسید، شرکت سونی شایعات منتشر شده را تکذیب و اعلام کرد که این بازی به همراه دو بازی انحصاری و مورد انتظار دیگر این شرکت یعنی Death Stranding و The Last of Us Part 2 قطعا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد.

