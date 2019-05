بازی Bloodstained: Ritual of the Night، ساخته‌ی جدید آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) و دنباله‌ی معنوی Castlevania، قرار است تا محتویات پس از عرضه‌ی زیادی را داشته باشید. شرکت ۵۰۵ گیمز (۵۰۵ Games) به تازگی اطلاعات جدیدی را در مورد این محتویات به اشتراک گذاشته است. پس از انتشار Bloodstained: Ritual Of The Night، شاهد […]

بازی Bloodstained: Ritual of the Night، ساخته‌ی جدید آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) و دنباله‌ی معنوی Castlevania، قرار است تا محتویات پس از عرضه‌ی زیادی را داشته باشید. شرکت ۵۰۵ گیمز (۵۰۵ Games) به تازگی اطلاعات جدیدی را در مورد این محتویات به اشتراک گذاشته است.

پس از انتشار Bloodstained: Ritual Of The Night، شاهد اضافه شدن حالت‌های Boss Rush ،Speedrun و همچنین لباس Pure Miriam خواهیم بود؛ این لباس به صورت رایگان در هنگام عرضه‌ی بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. البته محتویات رایگان دیگری نظیر حالت‌های Boss Revenge ،Roguelike ،Classic و Chaos نیز به بازی اضافه خواهند شد. همچنین لازم به ذکر است که توسعه دهندگان قصد دارند تا علاوه بر افزودن دو شخصیت قابل بازی دیگر، امکان تجربه‌ی این عنوان به صورت Co-op و Versus را نیز در آینده برای هر دو حالت آنلاین و لوکال (Local) فراهم کنند.

بخش دیگر محتویات پس از عرضه‌ی Bloodstained: Ritual Of The Night شامل یک بسته‌ی الحاقی ۹/۹۹ دلاری می‌شود. این بسته که Iga’s Back Pack نام دارد، به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا با آقای کوجی ایگاراشی مبارزه کنند. اگر شما بتوانید وی را شکست دهید، یک سلاح بسیار قدرتمند را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که بسته‌ی Iga’s Back Pack همزمان با بازی عرضه خواهد شد.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night در تاریخ سه شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) براری کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. این در حالی است که نسخه‌ی نینتندو سوییچ آن یک هفته بعد و در روز سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa