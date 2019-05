شایعه: Sony تریلر جدیدی از یکی از عناوین فرست پارتی Playstation طی چند روز آینده منتشر خواهد کرد؛ نمایش جدید Death Stranding؟

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Playcrazygame، یکی از اینسایدرهای شناخته‌شده‌ی وبسایت ResetEra به نام ZhugeEX شایعه‌ی جدیدی درباره‌ی PS4 و بازی‌های انحصاری باقی‌مانده‌اش به اشتراک گذاشته است. طبق پستی که روز گذشته منتشر شده، این کاربر خبر داده است که کمپانی Sony تریلر جدیدی از یکی از عناوین فرست-پارتی PS4 که هم‌اکنون در حال توسعه می‌باشد، طی هفته‌ی جاری منتشر خواهد کرد. بازه‌ی زمانی اشاره شده توسط ZhugeEX از 27 مه(6 خرداد) آغاز و در روز یکشنبه 12 خرداد به پایان می‌رسد. این اینسایدر اطلاعات دیگری ارائه نداده و حتی اشاره‌ای به نام بازی‌ای که قرار است تریلر جدیدی از آن منتشر شود، نداشته است. البته، کاندیدهای ما محدود هستند. در میان بازی‌های انحصاری PS4 که هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارند، می‌توان به The Last of Us Part 2، Ghost of Tsushima و Death Stranding اشاره کرد. البته، احتمال انتشار نمایش جدید Death Stranding بسیار بالاست، زیرا خود کوجیما چندین بار به این موضوع اشاره کرده است؛ ویدئویی که به نظر 8 دقیقه طول می‌کشد.

یکی از دلایلی که شایعه‌ی بالا را قوت می‌بخشد، سایقه‌ی خوب این اینسایدر می‌باشد. ZhugeEX همان شخصی است که گفته بود در اپیزود دوم State of Play، از یک بازی ثرد-پارتی معرفی شده، مجددا رونمایی می‌شود که همین اتفاق نیز افتاد و از بازی Final Fantal VII Remake برای بار دوم رونمایی شد. در پایان، شما دوست دارید که تریلر جدید کدام یک از عناوین بالا را تماشا کنید؟ در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame