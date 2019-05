بر اساس گزارش جدید دنیل احمد، شرکت سرگرمی‌های سونی قصد دارد این هفته تریلر جدیدی از یکی از بازی‌های بزرگ و فرست پارتی کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر سازد. به عبارت دیگر، شاید این هفته شاهد تریلر جدیدی از یکی از عناوین The Last of Us Part II، Death Stranding و یا Ghost of Tsushima باشیم. […]

بر اساس گزارش جدید دنیل احمد، شرکت سرگرمی‌های سونی قصد دارد این هفته تریلر جدیدی از یکی از بازی‌های بزرگ و فرست پارتی کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر سازد. به عبارت دیگر، شاید این هفته شاهد تریلر جدیدی از یکی از عناوین The Last of Us Part II، Death Stranding و یا Ghost of Tsushima باشیم. شانس کمی برای بازی Ghost of Tsushima وجود دارد. بنابراین، آیا این ویدئو به The Last of Us Part II یا Death Stranding مرتبط است؟ متاسفانه دنیل احمد (Daniel Ahmad) جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده است و نمی‌توان با اطمینان از ماهیت این ویدئو سخن گفت.

شاید خبر داشته باشید که اوایل سال جاری میلادی، گزارشی منتشر شد که ادعا می‌کرد چند هفته پیش از رویداد E3 2019، شاهد انتشار اطلاعات جدیدی از بازی موردانتظار The Last of Us Part II خواهیم بود. با توجه به اینکه شایعات زیادی حکایت از این نکته دارند که ساخته جدید استودیوی ناتی‌داگ، سال جاری عرضه خواهد شد، می‌توان حدس زد که احتمالاً، این ویدئو به بازی The Last of Us Part II مربوط باشد. هرچند عنوان Death Stranding نیز شانس زیادی برای این قضیه دارد.

ماه آوریل گذشته، هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) به انتشار تریلر جدیدی از این بازی اشاره کرد و چندین بار نیز تصاویر ناواضحی از آن منتشر ساخت. همین امروز، او اقدام به انتشار یک تیزر تریلر جدید از بازی Death Stranding کرده است، بنابراین، می‌توان گفت که تریلر مدنظر دنیل احمد، حتماً همان تریلر جدید Death Stranding است که کوجیما تاکنون به دفعات متعدد به آن اشاره کرده است. تنها چیزی که ساخته جدید کوجیما را از کسب این شانس دور می‌کند این هست که کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions)، یک استودیوی فرست پارتی (First-Party) برای سونی محسوب نمی‌شود.

با این حال، پیش از اینکه به عرضه تریلری جدید از این سه بازی موردانتظار امیدوار باشید، باید بگوئیم که خبر منتشر شده از سوی دنیل احمد، به خودی خود یک شایعه است که ارزش و اعتبار زیادی ندارد و نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت. اما بیایید امیدوار باشیم که در بحبوحه رویداد E3 2019 و بازار داغ شایعات آن، شاهد انتشار تریلر جدید از یکی از عناوین موردانتظار کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم. چراکه همانطور که احتمالاً می‌دانید، سونی در این مراسم شرکت نخواهد کرد و قرار نیست کنفرانس خبری در آن داشته باشد.

منبع متن: gamefa