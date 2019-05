سازندگان سری بازی Atelier از ساخت نسخه‌ی دیگری از آن خبر دادند که در آینده‌ای نزدیک برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در کشور ژاپن عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در مورد این نسخه باشید. بسیاری از بازی‌بازان با سری بازی Atelier آشنایی دارند و نسخه‌های مختلف آن در طول زمان طرفداران زیادی […]

سازندگان سری بازی Atelier از ساخت نسخه‌ی دیگری از آن خبر دادند که در آینده‌ای نزدیک برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در کشور ژاپن عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در مورد این نسخه باشید.

بسیاری از بازی‌بازان با سری بازی Atelier آشنایی دارند و نسخه‌های مختلف آن در طول زمان طرفداران زیادی داشته است. چند نسخه از این سری برای منطقه‌ی غرب نیز در دسترس قرار گرفت که باعث جلب رضایت بیشتر آن‌ها شد. Atelier Lulua: The Scion of Arland نام جدیدترین نسخه‌ی منتشر شده است که در اواخر اسفند ماه برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه شد. شما می‌توانید تصاویری از این بازی جالب را از طریق این نشانی مشاهده کنید.

حال تیم سازنده‌ی بازی در صدد است تا نسخه‌ی دیگری تحت عنوان Atelier Raiza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout را در اختیار بازی‌بازان قرار دهد. در این بازی شما کنترل شخصیتی صلح طلب با نام Raizalin Staud را برعهده خواهید گرفت و باید به همراه دوستان خود به کشف رمز و رازهای مختلف در محیطی زیبا بپردازید. مسلما سازندگان برای این نسخه تمرکز زیادی روی کیفیت داشته‌اند چرا که نسبت به نسخه‌های پیشین به واقعیت نزدیک‌تر است. این عنوان پاییز میلادی امسال برای پلی‌استیشن ۴ در کشور ژاپن منتشر خواهد شد. در خصوص انتشار این بازی در مناطق غرب و یا برروی نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی هنوز اطلاعی در دسترس نیست اما به محض دریافت اخبار بیشتر، آن‌ها را با شما در میان خواهیم گذاشت.

منبع متن: gamefa