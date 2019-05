شایعه: این هفته تریلری جدید از بازی The Last of Us Part II منتشر خواهد شد + انتشار بازی در پاییز

همان‌طور که ساعاتی پیش مشخص شد به نظر می‌رسد Sony سرانجام قصد دارد به صورت درست و حسابی در تاریخ 8 خرداد از بازی Death Stranding رونمایی کند. از آن جایی که Sony امسال در E3 حضور ندارد، انتشار نمایشی جدید از یکی از انحصاری‌های بزرگ PlayStation در 2 هفته مانده به این رویداد منطقی به نظر می‌رسد. و با انتشار اطلاعاتی رسمی از PS5 در هفته گذشته به نظر می‌رسد استراتژی جدید Sony این است که بدون حضور در رویدادها و با اعلام قبلی درباره محصولات خود صحبت کند.

اما به گزارش پردیس‌گیم به تازگی 2 منبع اسپانیایی شایعه‌ای منتشر کرده‌اند که اذعان دارد یکی دیگر از عناوین بزرگ Sony یعنی The Last of Us Part II نیز این هفته نمایشی جدید خواهد داشت و در خلال همین نمایش از تاریخ انتشار بازی نیز رونمایی خواهد شد.

در واقع براساس این شایعات در این نمایش مشخص خواهد شد که جول و الی پاییز امسال به PlayStation باز خواهند گشت. آیا چهارشنبه روزی بزرگ برای PlayStation خواهد بود و علاوه بر Death Stranding شاهد نماشی از The Last of Us Part II نیز هستیم؟ باید صبر کرد و دید.

البته به یاد داشته باشید که این خبر براساس یک شایعه است و تا زمانی که ناتی‌داگ و Sony چیزی را تایید یا رد نکنند نمی‌توان درباره نمایش جدید و یا تاریخ انتشار بازی مطمئن بود.

منبع متن: pardisgame