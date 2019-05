رسمی؛ اواخر هفته منتظر رونمایی جدیدی از بازی Death Stranding باشید

پس از اینکه کوجیما اوایل روز جاری تیزر مرموزی از بازی Death Stranding را منتشر کرد، حدس ما بر این بود که به زودی قرار است تریلر جدیدی از بازی منتشر شده و یا اطلاعات جدید به اشتراک گذاشته شود. ظاهرا حدس ما درست بود و کوجیما دقایقی پیش بار دیگر در توییتر خود پست […]

پس از اینکه کوجیما اوایل روز جاری تیزر مرموزی از بازی Death Stranding را منتشر کرد، حدس ما بر این بود که به زودی قرار است تریلر جدیدی از بازی منتشر شده و یا اطلاعات جدید به اشتراک گذاشته شود. ظاهرا حدس ما درست بود و کوجیما دقایقی پیش بار دیگر در توییتر خود پست جدیدی را منتشر کرد و از رونمایی جدیدی در ارتباط با بازی Death Stranding طی روزهای آینده خبر داد.

هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)، کارگردان افسانه‌ای دنیای بازی‌های ویدئویی و خالق بازی Death Stranding، اوایل امروز در اقدامی عجیب اقدام به انتشار تیزر کوتاهی از بازی Death Stranding کرد. نکته‌ی عجیب ماجرا این بود که کوجیما بر حسب عادت همیشه تصاویری مبهم و مرموز از این بازی منتشر می‌ساخت و بنابراین انتشار یک تیزر می‌توانست به این معنا باشد که کوجیما از اتفاقی خاص خبر می‌دهد. اولین موضوعی که به ذهن هر شخص می‌رسد این است که استودیوی کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions) با همکاری سونی قصد دارند تا به زودی تریلر جدیدی از بازی Death Stranding منتشر کنند.

حال به تازگی کوجیما بار دیگر در توییتر خود پست جدیدی را منتشر کرده و به نوعی بر گمانه‌زنی‌های ما مهر تایید زده است. کوجیما در توییت خود نوشت:

شمارش معکوس برای بازی Death Stranding آغاز شده است…۲۹ می ۲۰۱۹ طناب را ایجاد کن

در این توییت، کوجیما بار دیگر به جمله‌ی «طناب را ایجاد کن» اشاره کرده است که اولین بار آن را توسط نورمن ریداس (Norman Reedus) در تیزر منتشر شده توسط کوجیما شنیده‌ایم. به نظر می‌رسد کوجیما به این نکته اشاره می‌کند که در تاریخ چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ (۲۹ می ۲۰۱۹) شاهد انتشار تریلر و یا جزئیات جدیدی از بازی Death Stranding خواهیم بود. اخیرا گزارشی منتشر شد که به انتشار تریلری از یکی از بازی‌های بزرگ پلی‌استیشن ۴ طی هفته‌ی جاری اشاره داشت که احتمالا بازی مورد نظر همان Death Stranding باشد. در هر صورت امیدواریم که در تاریخ مورد نظر، برای نخستین بار اطلاعات و جزئیات دقیقی از گیم‌پلی بازی Death Stranding به اشتراک گذاشته شود.

بازی Death Stranding توسط استودیوی کوجیما پروداکشنز در دست توسعه قرار دارد. متاسفانه هنوز هیچ زمان دقیقی برای انتشار این بازی مشخص نشده است ولی انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه‌ی آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم. علیرغم شایعاتی که در ارتباط با میان نسلی بودن این بازی به گوش می‌رسید، شرکت سونی شایعات منتشر شده را تکذیب و اعلام کرد که این بازی به همراه دو بازی انحصاری محبوب و مورد انتظار دیگر این شرکت یعنی Ghost of Tsushima و The Last of Us Part 2 قطعا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد.

بازی Death Stranding توسط استودیوی کوجیما پروداکشنز در دست توسعه قرار دارد. متاسفانه هنوز هیچ زمان دقیقی برای انتشار این بازی مشخص نشده است ولی انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه‌ی آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم. علیرغم شایعاتی که در ارتباط با میان نسلی بودن این بازی به گوش می‌رسید، شرکت سونی شایعات منتشر شده را تکذیب و اعلام کرد که این بازی به همراه دو بازی انحصاری محبوب و مورد انتظار دیگر این شرکت یعنی Ghost of Tsushima و The Last of Us Part 2 قطعا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد.

منبع متن: gamefa