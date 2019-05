به جرات می‌توان گفت که بسیاری از کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴، بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی رسمی بازی The Last of Us Part 2 هستند و هر روز شوق و هیجان بیشتری برای این هواداران ایجاد می‌شود. حال به تازگی شایعاتی از این بازی منتشر شده که برای باری دیگر، یک سر و صدایی را بین بازی‌بازان […]

به جرات می‌توان گفت که بسیاری از کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴، بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی رسمی بازی The Last of Us Part 2 هستند و هر روز شوق و هیجان بیشتری برای این هواداران ایجاد می‌شود. حال به تازگی شایعاتی از این بازی منتشر شده که برای باری دیگر، یک سر و صدایی را بین بازی‌بازان و کاربران ایجاد کرده‌اند.

برای همه واضح است که عناوین انحصاری شرکت بازی‌سازی سونی، همیشه از کیفیت و گیم‌پلی بی‌نظیری برخوردار بوده و افراد زیادی را به خود جذب کرده‌اند. حال امسال قرار است با دومین نسخه از سری بازی جذاب The Last of Us رو به رو شویم که اخبار و گزارش‌های این بازی نیز، برای بسیاری از بازی‌بازان جذاب به نظر می‌رسند. پس از معرفی بازی The Last of Us Part 2 در مراسم E3 سال ۲۰۱۸ میلادی، استودیوی بازی‌سازی ناتی‌داگ و شرکت سونی در سکوت خبری فرو رفتند و اطلاعات بسیار کمی را در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار دادند.در همین راستا، هنوز اطلاعاتی از تاریخ انتشار این عنوان در دسترس قرار ندارد و علاقه‌مندان به این سری، همچنان سردرگم هستند.

اخیرا شایعاتی از دو سایت اسپانیایی منتشر شده‌اند که توجه‌ی افراد زیادی را به سوی خود جذب کرده‌اند. یکی از این سایت‌ها که تحت عنوان Gamereactor.es شناخته می‌شود، از مشخص شدن تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 در هفته‌ی جاری خبر داده است. این سایت همچنین بیان کرده است که تریلری از بازی مذکور نیز در همین چند روز آینده منتشر خواهد شد. به طبع در صورتی که تنها یک سایت، خبری مبنی بر این محتوا منتشر می‌کرد، افراد کمی به واقعی بودن این محتویات اطمینان می‌کردند اما شایان ذکر است که سایت اسپانیایی دیگری تحت عنوان Legion of Jugadores نیز اخباری مبنی بر مشخص شدن تاریخ انتشار این بازی در همین هفته منتشر کرده است.

از نکات جالب و بحث‌ برانگیز موضوع مذکور این است که مبنع این اخبار و شایعات، از جایی منشا می‌گیرند که به شرکت سونی نزدیک هستند. باید در نظر داشت که امسال، سونی قصد شرکت در رویداد E3 2019 را ندارد و چه بسا ممکن است این شایعات به حقیقت بپیوندد و افراد زیادی را شوکه و هیجان زده کنند. همچین فراموش نکنیم که یکی دیگر از عناوین انحصاری سونی یعنی Death Stranding نیز در اواخر این هفته، برنامه‌هایی برای طرفداران خود دارد و قرار است از جزئیات و اطلاعاتی از بازی رونمایی شود. حال ممکن است شایعات منتشر شده از The Last of Us Part 2 نیز به موضوع ذکر شده ارتباط داشته باشد.

در هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا امکان دارد اواخر این هفته شاهد اطلاعات و جزئیات بیشتری در مورد یکی از موردانتظارترین بازی‌های سال یعنی The Last of Us Part 2 باشیم. بازی پر‌طرفدار و محبوب The Last of Us 2 در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۱۹ میلادی برروی کنسول انحصاری شرکت سونی منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر از طرفداران پر و پا قرص این سری بازی منحصر به فرد هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی شاهکاری دیگر در راه است؟! | انتظاراتی که از The Last Of Us Part Two داریم… به قلم مصطفی زاهدی را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa