بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted فردا منتشر خواهد شد

به نظر می‌رسد این هفته شاهد انتشار انواع مختلفی از بازی‌های پلتفرم پلی‌استیشن وی‌آر باشیم چراکه، به تازگی اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر انتشار بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted در زمانی زودتر منتشر شده‌اند. در گذشته اعلام شده بود که بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted در تابستان سال جاری […]

به نظر می‌رسد این هفته شاهد انتشار انواع مختلفی از بازی‌های پلتفرم پلی‌استیشن وی‌آر باشیم چراکه، به تازگی اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر انتشار بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted در زمانی زودتر منتشر شده‌اند.

در گذشته اعلام شده بود که بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted در تابستان سال جاری در دسترس بازی‌بازان و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد که این عنوان، در زمانی زودتر منتشر خواهد شد. به همین جهت بسیاری از بازی‌بازان و کاربران شگفت‌زده و خوشحال هستند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بازی Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted فردا مورخ ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ (۲۸ می ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که همراه با این عنوان بی‌نظیر، بازی‌های دیگری همچون Blood & Truth و Trover Saves the Universe نیز منتشر خواهند شد که بی‌شک، هفته‌ای منحصر به فرد را برای کاربران و هواداران پلی‌استیشن وی‌آر ایجاد می‌کنند.

همان‌طور که در جریان هستید، این بازی تجربه‌ی سری Five Nights at Freddy’s را به همراه ویژگی‌های جدید برای دارندگان پلی‌استیشن وی‌آر به ارمغان می‌آورد و بر خلاف نسخه‌ی رایانه‌های شخصی و تبلت‌ها، قابلیت استفاده از دسته‌ی پلی‌استیشن موو و DualShock 4 برای تعامل با محیط و حل معماهای بازی وجود دارد. یکی از ویژگی‌های جدید بازی شامل جمع‌ آوری عروسک‌های مختلف و تعامل و بازی با آن‌ها است.

منبع متن: gamefa