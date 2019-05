اواخر سال ۲۰۱۸، بازی The Witcher 3: Wild Hunt برای کنسول نینتندو سوییچ لیست شد و در آن زمان شایعات و گزارش‌های زیادی در این رابطه به گوش می‌رسید. حال به تازگی این شایعات دوباره قوت گرفته و برخی از منابع از انتشار بازی The Witcher 3: Wild Hunt در ماه سپتامبر برای کنسول نینتندو […]

اواخر سال ۲۰۱۸، بازی The Witcher 3: Wild Hunt برای کنسول نینتندو سوییچ لیست شد و در آن زمان شایعات و گزارش‌های زیادی در این رابطه به گوش می‌رسید. حال به تازگی این شایعات دوباره قوت گرفته و برخی از منابع از انتشار بازی The Witcher 3: Wild Hunt در ماه سپتامبر برای کنسول نینتندو سوییچ خبر می‌دهند.

به تازگی یکی از کاربران وب‌سایت ResetEra، با انتشار تصاویری به این موضوع اشاره کرده که بازی The Witcher 3: Wild Hunt توسط چند وب‌سایت خرده فروشی ژاپنی برای کنسول نینتندو سوییچ لیست شده است. این اولین بار نیست که بازی The Witcher 3: Wild Hunt برای کنسول نینتندو سوییچ لیست می‌شود بلکه اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی نیز شاهد اتفاق مشابهی بودیم.

بازی The Witcher 3: Wild Hunt شاید در سال ۲۰۱۵ عرضه شده باشد اما هنوز هم به عنوان یک از بهترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی‌های نقش آفرینی شناخته می‌شود که تجربه‌ای تکرار نشدنی را به طرفداران این سری و به خصوص به طرفداران سبک نقش آفرینی ارائه داد. بر همین اساس تصور آن سخت است که بازی The Witcher 3 بدون هیچ گونه افت کیفیتی بر‌روی کنسول نینتندو سوییچ اجرا شود.

در هر صورت منابع ذکر شده از این موضوع خبر می‌دهند که نسخه‌ی Game of The Year Edition بازی The Witcher 3: Wild Hunt در ماه سپتامبر برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. اگرچه با توجه به اینکه این وب‌سایت‌ها چندان معتبر نیستند، نمی‌توان از صحت این خبر اطمینان حاصل کرد و بهتر است تا مشخص شدن این موضوع آن را به عنوان یک شایعه در نظر گرفت.

رویداد E3 2019 نزدیک است که استودیوی سی‌دی پراجکت نیز در این رویداد حضور خواهد داشت. این استودیو اخیراً اعلام کرده که لاین‌آپ هیجان انگیزی برای E3 2019 دارد و چه بسا در این رویداد شاهد رونمایی از نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3 نیز باشیم. عنوان The Witcher 3: Wild Hunt هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa