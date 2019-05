اولین بسته‌ی الحاقی بزرگی که برای این بازی عرضه شد Legacy of the First Blade نام داشت و درباره‌ی منشا اصلی سلاح اصلی فرقه‌ی اساسین‌ها یعنی Hidden Bladeها بود. پس از آن بسته‌ی الحاقی دیگری برای این بازی منتشر شد که The Fate of Atlantis نام داشت؛ در ماه گذشته قسمت اول این بسته‌ی الحاقی با نام Fields of Elysium منتشر شد و توانست امتیازهای خوبی را نیز به دست بیاورد. در این بسته‌ی الحاقی شاهد اساطیر و خدایان یونانی هستیم داستان نیز پیرامون همین موضوع جران دارد.به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت PC Gamer، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، Ubisoft تاریخ عرضه‌ی قسمت دوم این بسته‌ی الحاقی را اعلام کرده است.

به گفته‌ی Ubisoft، قسمت دوم این بسته‌ی الحاقی در تاریخ 4 ماه ژوئن (14 خرداد ماه) منتشر خواهد شد. در این قسمت با نام Torment of Hades، داستان در دنیای مردگان جریان دارد و همچنین همان طور که از نام آن مشخص است، شاهد حضور شخصیت هادس (Hades) خواهیم بود. همچنین برای شروع این بسته‌ی الحاقی دو راه وجود دارد. راه اول این است که تمامی ماموریت‌های Between Two Worlds، Heir of Memories و the Lost Tales of Greece به پایان برسند و لول شخصیت اصلی بازی نیز 28 یا بالاتر از آن باشد. راه دیگر که در واقع یک راه کوتاه‌تر نسبت روش قبلی محسوب می‌شود، این است که یک کاراکتر با لول 52 در اختیار کابران قرار می‌گیرد تا ماموریت Heir of Memories را به پایان برسانند اما در این روش نمی‌توان پیشرفت‌ها و آیتم‌هایی را که کاربران در کمپین اصلی بازی به دست آورده‌اند استفاده کرد.

پس از این قسمت، قرار است قسمت سوم و پایانی این بسته‌ی الحاقی نیز عرضه شود که البته تا کنون تاریخ انتشار آن مشخص نشده است و احتمالا در چند ماه آینده این قسمت نیز منتشر خواهد شد. بازی Assassin’s Creed: Odyssey هم اکنون برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس است.

منبع متن: pardisgame