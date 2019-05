به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، امروز دهمین سالگرد انتشار اولین نسخه از سری بازی inFAMOUS می‌باشد، عنوانی که در تاریخ 26 می 2009 (5 خرداد 1388) به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 3 عرضه شد. به همین مناسبت، استودیوی آمریکایی Sucker Punch در حساب توئیتر خود، اطلاعاتی جالب را راجع به نسخه‌ی اولیه‌ی این بازی به اشتراک گذاشته است که شامل حقایق و ویدئوهایی می‌شود.

شما در زیر می‌توانید لیست حقایقی که سازدندگان منتشر کرده‌اند را به همراه تصاویر و ویدئوهای مربوط به آن‌ها را مشاهده کنید:

این بازی در ابتدا با نام True Hero شناخته می‌شد و البته، استودیوی Sucker Punch تعدادی نام دیگر نیز برای این بازی در نظر داشتند. حتی سازندگان برای معرفی این بازی در E3 2007، دو تریلر ساخته بودند که در یکی از آن‌ها لوگوی inFAMOUS و در دیگری لوگوی True Hero به نمایش درمی‌آمد، زیرا که آن‌ها تا آن موقع هم نتوانسته بودند نام نهایی بازی را انتخاب کنند.

شما می‌توانستید در حین بازی لباس خود را از حالت ابر قهرمانی به حالت شهروندی و برعکس تغییر بدهید. این کار با استفاده از باجه‌های تلفن انجام می‌شد

شما می‌توانستید شکل ساختمان‌های محله‌ی خود را تغییر دهید تا مردم را شاد کنید.

پروتاگونیست این بازی در ابتدا Gearwolf نام داشت و مدل موی او و ظاهرش نیز با مدل نهایی متفاوت بود.

شخصیت‌های این بازی در ابتدا به یک زبان نامفهوم و عجیب صحبت می‌کردند و با علامت‌هایی شما می‌توانستید حس و حال و منظور آن‌ها را بفهمید.

قرار بود در ابتدا یک سیستم شخصی سازی جزئی که شامل تغییر حالت مو و لباس‌ها می‌شد، در بازی وجود داشته باشد.

قهرمان اصلی این بازی در ابتدا قدرت تلکینتیک داشت و می‌توانست اشیائی را کنترل کرده و از آن‌ها به عنوان سلاح استفاده کند.

در ابتدا وسایل نقلیه‌ای همچون یک موتور سیکلت برای انجام حرکات پارکور استفاده کند.

تیم توسعه‌ی دهنده‌ی این عنوان در ابتدا یک نوع اسکی برای شخصیت طراحی کرده بودند که با استفاده از یک منبع انرژی نامرئی حرکت می‌کرد.

و در آخر، استودیوی Sucker Punch به این نکته اشاره می‌کند که هنوز هم آن‌ها از صدای Zeke برای پیغام گیر خود استفاده می‌کنند.

آخرین نسخه از سری inFAMOUS با نام Second Son همراه با یک نسخه‌ی فرعی به نام First Light هم اکنون برای کنسول PlayStation 4 در دسترس است. همچنین سازندگان این بازی در حال توسعه‌ی یک بازی کاملا جدید با نام Ghost of Tsushima هستند.

