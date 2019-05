به نظر می‌رسد شایعات رنگ جدی‌تری به خود گرفته و سونی برنامه‌ی ویژه‌ای را برای نمایش بازی‌های انحصاری خود در نظر دارد. به تازگی شایعات جدید از این موضوع خبر می‌‌دهند که قسمت سوم برنامه‌ی State of Play این هفته پخش می‌شود و بر‌روی بازی جدید استودیوی ناتی داگ یعنی The Last of Us: Part […]

به نظر می‌رسد شایعات رنگ جدی‌تری به خود گرفته و سونی برنامه‌ی ویژه‌ای را برای نمایش بازی‌های انحصاری خود در نظر دارد. به تازگی شایعات جدید از این موضوع خبر می‌‌دهند که قسمت سوم برنامه‌ی State of Play این هفته پخش می‌شود و بر‌روی بازی جدید استودیوی ناتی داگ یعنی The Last of Us: Part II متمرکز خواهد بود.

بر کسی پوشیده نیست که بازی The Last of Us: Part II محبوب‌ترین و مورد انتظار‌ترین بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ به شمار می‌رود. روز گذشته دو وب‌سایت اسپانیایی از این موضوع خبر داده‌اند که این هفته رسماً از تاریخ انتشار بازی The Last of Us: Part II رونمایی می‌شود. حال به تازگی یکی از وب‌سایت‌های یاد شده با نام Legion of Jugadores مدعی شده است که قسمت سوم برنامه‌ی State of Play این هفته در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ (۳۰ ماه می ۲۰۱۹) پخش می‌شود و بر‌روی بازی جدید استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) یعنی The Last of Us: Part II متمرکز خواهد بود.

این موضوع قطعا برای کاربران پلی‌استیشن ۴ خبر بسیار خوبی است و چه بسا اگر این موضوع با انتشار تریلر جدیدی از بازی Death Stranding نیز همراه شود، برای بازی‌بازان بسیار هیجان انگیز خواهد بود. از یک طرف و از آن‌جایی که سونی در رویداد E3 2019 حضور ندارد، این موضوع کمی منطقی به نظر می‌رسد زیرا شاید این شرکت قصد دارد تا به کاربران خود از بابت روند ساخت بازی‌های یاد شده اطمینان دهد اما از طرف دیگر طی سال‌های گذشته، شایعات و گزارش‌های مشابه زیادی را در رابطه با بازی The Last of Us: Part II شنیده‌ایم و ممکن است وب‌سایت اسپانیایی یاد شده، صرفا این خبر را برای افزایش بازدید وب‌سایت خود منتشر کرده و ماهیت رسمی نداشته باشد.

در هر صورت اگر این موضوع حقیقت داشته باشد به زودی از آن آگاه می‌شویم زیرا اگر قسمت سوم State of Play برای این هفته برنامه ریزی شده باشد، شرکت سونی قطعا به زودی این موضوع را اطلاع رسانی خواهد کرد. در صورت دریافت اطلاعات بیشتر، جزئیات جدید را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

بازی پر‌طرفدار و محبوب The Last of Us: Part II در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۱۹ میلادی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. اگر از طرفداران پر و پا قرص این سری بازی منحصر به فرد هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی شاهکاری دیگر در راه است؟! | انتظاراتی که از The Last Of Us Part Two داریم… به قلم مصطفی زاهدی را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa