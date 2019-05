همانطور که روز گذشته در این خبر خواندید، یک وبسایت اسپانیایی ادعا کرد که طی هفته‌ی جاری، The Last of Us Part 2 نمایش جدیدی دریافت کرده و تاریخ انتشار آن نیز مشخص خواهد شد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، این منبع اسپانیایی گفته است که اپیزود سوم برنامه‌ی State of Play طی چند روز آینده پخش خواهد شد. به طور دقیق‌تر، این برنامه در تاریخ 30مه(پنجشنبه 9 خرداد) پخش شده و ظاهرا، بر روی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 تمرکز می‌کند.

اگر قرار باسد تا از تاریخ عرضه‌ی ساخته‌ی ناتی‌داگ همراه با تریلر و اطلاعاتی جدید رونمایی شود، پس اختصاص دادن یک State of Play به این بازی منطقی به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که هنوز Sony به صورت رسمی چیزی را اعلام نکرده و تمامی این‌ها در حد شایعه می باشد. البته، فردا منتظر تریلر جدید دیگر عنوان انحصاری PS4 یعنی Death Stranding باشید.

منبع متن: pardisgame