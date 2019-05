بازی Sea of Solitude سال گذشته و در جریان کنفرانس EA در E3 معرفی شد، عنوانی ماجراجویی که درباره‌ی تنهایی بوده و در شهری سیل‌زده جریان دارد. در گذشته، اعلام شده بود که بازی در اوایل 2019 منتشر می‌شود و حال تاریخ دقیق در دسترس قرار گرفتن آن به اشتراک گذاشته شده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، بازی Sea of Solitude در تاریخ 5 جولای(جمعه 14 تیر) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One به قیمت 20 دلار عرضه خواهد شد. Sea of Solitude داستان دختر جوانی به نام Kay است که با تنهایی خود دست و پنجه نرم می‌کند و این تنهایی، او را تبدیل به یک هیولا کرده است. شهر سیل زده نیز بیانگر وضعیت ذهنی اوست و تغییر سطح آب نیز مربوط به همین جریان می‌باشد. در طول داستان، بازیکنان، موجودات و هیولاهای مختلفی را ملاقات خواهند کرد.

رئیس استودیوی سازنده(Jo-Mei Games) "کورنلیا گپرت"(Cornelia Geppert) در مورد Sea of Solitude می‌گوید:"Sea of Solitude بر روی معنای تنهایی متمرکز است و سعی می‌کند تا به صورت عمیقی بر روی احساسات بازیکنانش از طریق انعکاس واقعیتشان، تاثیر بگذارد. این بازی تاکنون، هنرمندانه‌ترین و شخصی‌ترین پروژه‌ای می‌باشد که خلق کرده‌ام و آن را در یکی از احساسی‌ترین دوران‌های زندگی‌ام، نوشته‌ام. طراحی کارکترها بر اساس احساسات، دستاوردی عمیقا شخصی برای تیم ما بوده و ما به شدت برای بازیکنان هیجان‌زده هستیم تا داستان قدرتمند خودیابی و درمان Kay را تجربه کنند."





