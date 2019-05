کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری رویداد E3 امسال زمان باقی مانده است و ظاهراً شرکت مایکروسافت قصد دارد در جریان این نمایشگاه، از نسل بعدی ایکس‌باکس رونمایی کند. این عمل از نظر زمان‌بندی درست است چراکه سونی نیز مدتی قبل، نخستین جزئیات رسمی از مشخصات سخت‌افزاری کنسول پلی‌استیشن ۵ را منتشر کرد. مایکروسافت […]

قبل از اینکه به آینده نگاه کنیم، بیایید به گذشته نگاهی بیندازیم. تقریباً حدود بیست سال است که مایکروسافت وارد حوزه ساخت سخت‌افزارهای مرتبط با بازی‌های ویدئویی شده و برای پیش‌بینی و بررسیِ وضعیتِ آینده، بهترین کار این است که به گذشته این شرکت و معرفی‌های قبلی آن نگاه کنیم.

ایکس‌باکس

نخستین ورود مایکروسافت به حوزه بازی‌های ویدئویی در دو بخش صورت گرفت آن هم زمانی که این صنعت تقریباً شکست خورده بود و نمایشگاه‌هایی با محوریت ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده زیادی وجود نداشت. نخست، این شرکت کنسول خود را در «کنفرانس توسعه‌ دهندگان بازی‌های ویدئویی» در سال ۲۰۰۱ میلادی برای برخی سازندگان به نمایش گذاشت. سپس، در ارائه‌ای جداگانه در رویداد CES 2001 آن را در محضر عموم به نمایش در آورد.

در دومین نمایش در لاس وگاس، بیل گیتس (Bill Gates)، رئیس سابق مایکروسافت، برروی استیج برای معرفی کنسول ایکس‌باکس حاضر شد. این نمایش به عنوان یک «انقلاب» وعده داده شده بود و ماه اکتبر به عنوان زمان عرضه این کنسول با کمپین تبلیغاتی ۵۰۰ میلیون دلاری مشخص شده بود. ازآنجایی که گفته می‌شود که این کنسول از پلی‌استیشن ۲ سونی بسیار قوی‌تر است، این نمایشگاه مصرف‌کنندگان وارد مرحله جدیدی شد. همچنین مایکروسافت وعده داد که ایکس‌باکس، معماری ساده‌ای برای توسعه‌ دهندگان خواهد داشت. معرفی کنسول با نمایش یک بازی کشتی با حضور کوتاه دواین جانسون (Dwayne Johnson) ملقب به The Rock همراه بود.

تحلیلگران در آن زمان ادعا می‌کردند که این کنسول یک اسب تروجان خواهد بود و می‌تواند عملکردهای تلویزیون‌های اینترنتی و تعاملی را تحت شعاع قرار دهد. اما اد فریز (Ed Fries) که در زمینه نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت داشت نظر متفاوتی با این اظهارنظرها داشته است.

او در این خصوص ابراز کرده بود:

ما در میدان‌های زیادی مبارزه کردیم تا این جعبه را طوری بسازیم که تماماً به بازی‌های ویدئویی و گیمینگ اختصاص داشته باشد. با این حال این قضیه در طولانی مدت حس جدیدی خواهد داد، اگر ایکس‌باکس راه خود را به شبکه‌های خانگی باز کند قطعاً بیل در خصوص آن صحبت خواهد کرد، خواهیم دید چه می‌شود.

این کنسول با قیمت ۳۰۰ دلار (و با احتساب نرخ تورم، معادل ۴۳۰ دلار) وارد بازار شد.

ایکس‌باکس ۳۶۰

کار برروی ایکس‌باکس ۳۶۰ از سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شد و مایکروسافت در بلویویِ واشنگتن، بار دیگر توسعه دهندگان را هدف قرار داد. این شرکت بی سر و صدا دنبال استخدام مدیران اجرایی مختلفی بود و توانست پیتر مور (Peter Moore) از سگا را به استخدام خود در آورد تا فضای کاری و معماری خود را بهبود ببخشد؛ اما این دفعه، ردموندی‌ها برنامه متفاوتی برای معرفی این ماشین به عموم مردم در سر داشتند. به جای برگزاری یک سخنرانی عمومی در یک نمایشگاه مرتبط با صنعت، مایکروسافت مستقیماً به تلویزیون رفت. به طور خاص، MTV.

بر اساس گزارش Ploygon، مایکروسافت در برنامه ویژه «MTV Presents Xbox: The Next Generation Revealed» از کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ پرده‌برداری کرد. میزبان این برنامه الیجا وود (Elijah Woods) بود و مهمانان ویژه‌ای نظیر The Killers و لیل جان (Lil Jon) در آن حضور داشتند. تولیدکننده اجرایی ایکس‌باکس ۳۶۰ یعنی جی. آلارد (J. Allard) در این گفتگو شرکت داشت و مایکروسافت برروی همیشه در اتصال بودن این کنسول و قابلیت شخصی‌سازی آن تاکید داشت. این مرحله موفقیت بخش ایکس‌باکس لایو (Xbox Live) بود.

ایکس‌باکس ۳۶۰ در تاریخ سه شنبه ۱ آذر ۱۳۸۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ میلادی) در قالب دو نسخه عرضه شد: دستگاه Core با قیمت ۳۰۰ دلار و نسخه Premium با هارددرایو ۲۰ گیگابایتی با قیمت ۴۰۰ دلار که با احتساب نرخ تورم به ترتیب ۳۹۰ دلار و ۵۲۰ دلار قیمت داشتند.

با در نظر گرفتن عمر طولانی این کنسول، می‌توان اینطور گفت که ایکس‌باکس ۳۶۰ باعث احیا و گسترش برند کنسول‌های ایکس‌باکس شد. بسیاری از مدل‌های دیگر این کنسول به واسطه هارددرایو و تغییرات جزئی نیز روانه بازار شدند. بزرگترین مدل تغییریافته را می‌توان ایکس‌باکس ۳۶۰ اس یا اسلیم دانست که فرم کاملاً جدیدی نسبت به کنسول پایه ایکس‌باکس ۳۶۰ داشت و در سال ۲۰۱۰ میلادی وارد بازار شد. این نسخه اصلاح‌شده نه تنها طراحی متفاوتی نسبت به کنسول اصلی داشت، بلکه به واسطه استفاده از سخت‌افزار بهتری، باعث شد تا مشکل اصلی کنسول‌های ایکس‌باکس که در آن زمان به «چرخه سرخ مرگ» – در ایران با نام سه چراغه شدن از آن یاد می‌شود – یاد می‌شد را نیز برطرف سازد.

ایکس‌باکس وان

به عنوان آخرین کنسولِ اصلی که مایکروسافت عرضه کرده، باید به ایکس‌باکس وان اشاره کنیم که برای بازی‌بازان مدرن کاملاً شناخته شده است. ایکس‌باکس ۳۶۰ عمری طولانی و تقریباً هشت ساله داشت؛ برخلاف روال رایج که هر کنسول حدود ۴ سال عمر مفید داشت. یکی از مواردی که به کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ اضافه شده بود و بخش مهمی از ایکس‌باکس وان نیز محسوب می‌شود: کینکت (Kinect) بود. دوربین سنجش حرکت که به عنوان یک ابزار اختیاری برای دارندگان ایکس‌باکس ۳۶۰ در دسترس قرار گرفت، بخش مهمی از کنسول ایکس‌باکس وان – دستگاهی که همه سرگرمی‌ها در آن قرار دارد- را شکل می‌داد.

مایکروسافت در جریان یک رویداد ویژه در ردموند واشنگتن از این کنسول با عنوان یک کنسول چندرسانه‌ای پرده‌برداری کرد. می‌توان از این کنسول به عنوان یک سخت‌افزار کابلی استفاده کرد و یا با استفاده از کینکت و دستورهای صوتی برای انواع بازی و سرگرمی از ویژگی‌های آن بهره برد.

دومین رویداد برنامه‌ریزی شده در E3 آن سال بود که با محوریت تمرکز بر قابلیت‌های بازی‌های ویدئویی ایکس‌باکس وان تدارک دیده شده بود. در این رویداد مایکروسافت به معرفی برنامه خود برای اتصال بازی‌های ایکس‌باکس وان به یک حساب کاربری پرداخت که شامل نسخه‌های فیزیکی بازی‌ها نیز می‌شد. این شرکت طرحی پیچیده را معرفی کرد که بازی‌بازان را قادر می‌ساخت تا به معامله و یا انتقال بازی‌های خود به دیگران بپردازند و خود کنسول نیز همواره باید مالکیت بازی را بررسی کند. به واسطه واکنش‌های منفی بازی‌بازان و امکان شکست در رقابت با سونی، مایکروسافت پیش از عرضه ایکس‌باکس وان برنامه‌های DRM خود را تغییر داد. در طول یک سال عرضه این کنسول، مایکروسافت به‌روزرسانی‌های زیادی با تمرکز برروی قابلیت‌های سرگرمی آن منتشر کرد.

کنسول ایکس‌باکس وان در سال ۲۰۱۳ میلادی در قالب دو پیکربندی عرضه شد: نسخه استاندارد با قیمت ۴۰۰ دلار و نسخه باندل شده با کینکت با قیمت ۵۰۰ دلار که با احتساب نرخ تورم در آن زمان، به ترتیب ۴۴۰ و ۵۵۰ دلار قیمت داشتند.

از آن زمان، دو نسخه متفاوت از ایکس‌باکس وان نیز عرضه شد. نخست، کنسول ایکس‌باکس وان اس که در کنفرانس خبری مایکروسافت در E3 2016 معرفی شد. دومی نیز کنسول قدرتمند ایکس‌باکس وان ایکس بود که در E3 2017 معرفی شد.

ایکس‌باکس جدید

اینک همه نگاه‌ها به رویداد E3 2019 و کنفرانس خبری مایکروسافت در این نمایشگاه است. فیل اسپنسر (Phil Spencer)، رئیس بخش ایکس‌باکس مایکروسافت در E3 سال گذشته رسماً تائید کرد که مایکروسافت در حال ساخت کنسول نسل نهمی ایکس‌باکس است. او تاکید کرد که این شرکت در رویداد امسال، «چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن» دارد. اکنون، تا کمتر از دو هفته دیگر متوجه خواهیم شد که این چیزها چه هستند.

منبع متن: gamefa