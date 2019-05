همانطور که طی این خبر خواندید، امروز اطلاعات مهمی از Death Stranding به اشتراک گذاشته خواهد شد و به احتمال فراوان، شاهد تریلر گیم‌پلی این پروزه‌ی مرموز خواهیم بود. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamesradar، دیشب، کارگردان بازی یعنی هیدئو کوجیما از طریق توئیتر، آخرین تیزر مربوط به تریلر جدید آن را منتشر کرده است که عبارت "فردا در دستان توست"(Tomorrow is in Your Hands) به چشم می‌خورد. همچنین، این بار، سه دست در تیزر جدید مشاهده می‌شوند. ما در تیزر اول یک دست دیدیم و عبارت "طناب را بساز"، در تیزر دوم 2 دست دیدیم و عبارت "به ما کمک کن تا دوباره متصل شویم" و در تیزر سوم، 3 دست و عبارت "فردا در دستان توست" را دیدم. آیا یک دست به معنای بخش تک نفره یا سنگل پلیر می‌باشد؟ آیا دیدن 2 دست به معنای این است که بخش Coop هم در ساحته‌ی جدید Kojima Productions در نظر گرفته شده است؟ و آیا سه دست به معنای بخش چندنفره یا همان مالتی‌پلیر است؟ فعلا هیچ چیز مشخص نیست و باید کمی بیشتر (حدود چند ساعت) برای جزئیات رسمی صبر کنیم.

علاوه بر این، از چند ساعت پیش، کانال رسمی Playstation در شبکه‌ی Twitch لایو شده و در آن، همان دست‌های معروف Death Stranding به چشم می‌خورند. این ویدئو، همراه با نواهایی عجیب پخش می‌شود و اینطور که مشخص است در مقطعی از این ویدئو، صدای یک زن به گوش می‌خورد. این زن می‌گوید:"این، چیزی است که در حال حاضر نیاز داریم، اینکه از هم فاصله نگیریم، بلکه به هم نزدیک بشیم." بدون دیدن تصویر، نمی‌توان گفت که این زن درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کند، اما جملات او با مفهوم اصلی Death Stranding که درباره‌ی اتصال و ارتباط می‌باشد، جور درمی‌آید. عاوه بر این، طی این پخش زنده‌ی کانال توئیج Playstation طرفداران تصویری را شکار کرده‌اند که طی چند لحظه پخش شده است و می‌توانید آن را در زیر مشاهده کنید.

همه چیز برای انتشار نمایش جدید Death Stranding مهیا می‌باشد و همه‌ی طرفداران منتظر نمایش گیم‌پلی این عنوان موردانتظار هستند؛ فقط کافی است کمی بیشتر صبر کنیم.

منبع متن: pardisgame