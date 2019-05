دموی بازی Monster Boy and the Cursed Kingdom عرضه شد

سازندگان بازی جذاب Monster Boy and the Cursed Kingdom در خبری جدید اعلام کردند که هم‌اکنون دمویی از این عنوان برروی رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفته است و دارندگان این پلتفرم می‌توانند با آن آشنایی بیشتری پیدا کنند. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر در مورد این دمو با ما همراه باشید. Monster Boy and the […]

سازندگان بازی جذاب Monster Boy and the Cursed Kingdom در خبری جدید اعلام کردند که هم‌اکنون دمویی از این عنوان برروی رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفته است و دارندگان این پلتفرم می‌توانند با آن آشنایی بیشتری پیدا کنند. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر در مورد این دمو با ما همراه باشید.

Monster Boy and the Cursed Kingdom عنوانی تحسین شده به سبک ماجراجویی و دوبعدی است که سال گذشته برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر شد. این بازی قرار بود زودتر برای رایانه‌های شخصی نیز عرضه شود اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، انتشار آن با تاخیری طولانی همراه شد. اگر از طرفداران عناوین به این سبک هستید، Monster Boy and the Cursed Kingdom را هرگز از دست ندهید. گفتنی است که اف‌دی‌جی اینترتینمنت (FDG Entertainment) وظیفه‌ی ساخت این عنوان را برعهده داشته است.

اواخر سال گذشته شاهد انتشار یک دمو از این بازی برروی نینتندو سوییچ بودیم که برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید. این بار دموی رایگان دیگری برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفته است تا بازی‌بازان با تجربه‌ی چند مرحله و حالت مختلف بتوانند در خرید این بازی تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. مسلما هدف تیم سازنده از انتشار این دمو، افزایش طرفداران و محبوبیت بیشتر بازی است. در پایان می‌توانید نقد و بررسی این عنوان را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa