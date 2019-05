Highlight Reel: قسمت 481؛ از دشمن شرافتمند در Breath of The Wild تا توقف عجیب درشکه در Red Dead Redemption 2

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 480 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 481: این قسمت با Red Dead Redemption 2 و بخش چندنفره‌ی آن شروع می‌شود، جایی که یکی از npcهای درشکه‌چی، یک ترمز حرفه‌ای می‌گیرد. یکی از دشمنان در Breath of The Wild به صورت کاملا شرافتمندانه منتظر شما می‌ماند تا شمشیر خود را کشیده و بعد به شما حمله کند. به نظر می‌رسد که در صورت محکم باز کردن درب‌ها در Battlefield 1، باعث انفجار مکان پشت آن‌ها خواهید شد. پرواز یکی از کارکترهای Star Wars: Battlefront 2 را نیز خواهیم دید؛ پروازی که با سقوط به اعماق نقشه‌ی بازی به پایان می‌رسد. در CS:GO یکی از بازیکنان، نارنجکی را پرتاب می‌کند. این نارنجک منفجر شده اما به صورت صحیح و سالم پیش صاحبش باز می‌گردد؛ به بیان بهتر، پرتاب هوشمندانه‌ی نارنجک. در Halo: MCC چندتا از یاران شما به جان یک بدبخت افتاده و او را کتک می‌زنند. در پایان نیز شما با یک ضربه او را راهی دیار باقی کرده و از عذابی طولانی نجاتش می‌دهید. در Apex Legends یک تک‌تیرانداز، دو تن از حریفان را بدجور اذیت می‌کند؛ خودتان ماجرا را ببینید بهتر است. جایی دیگر در این بتل رویال رایگان، یک تله‌گذاری جالب را مشاهده خواهیم کرد. با بازی خشن Blade and Sorcery ادامه می‌دهیم که در اولین کلیپ، دشمن را کشته و سپس به خود شلیک می‌کنیم. در دومین کلیپ، یه تنه، 5-6 تا دشمن را قلع و قمع کرده و خون به پا می‌کنیم. خب Rage 2 برای دومین هفته‌ی متوالی در Highlight Reel حضور پیدا کرده است. در این عنوان، به یکباره، همه چیز به هم ریخته و نظم خود را از دست می‌دهد؛ یعنی انفجار و به‌هم‌ریختگی و... یکی از بازیکنان قصد داشت تا از نردبان بالا برود، اما برعکس به پایین سقوط کرد و جان داد. جایی دیگر در جدیدترین محصول Bethesda دشمنی خواب‌آلود را بیدار می‌کنیم؛ چه کاریه خب خوابیده بود دیگه بنده خدا. بریم سراغ Mordhau که به پای ثابت Highlight Reel تبدیل شده است. در اولین قسمت، جانفشانی یکی از جنگجوها واقعا لایق تشویق است. جایی دیگر نیز با شمشیر برعکس در دست گرفته شده و از طریق یک جاخالی حرفه‌ای، دشمن مقابل را از پیش روی بر‌می‌داریم. در این عنوان اول شخص، خیلی به اسبتان و سوار او بودن، تکیه نکنید. با چند شلیک فوق‌العاده و ویدئویی دیگر، کارمان با Mordhau به پایان می‌رسد. در پایان، می‌ریم پیش Sony و تازه‌ترین انحصاری‌اش Days Gone. در اولین کلیپ، دیکان در حال پایین آمدن از یک سکو است که بر روی هوا گیر کرده و کلاغ‌ها میزنن از بین می‌برنش! البته اصل ماجرا تو کلیپ بعدی‌ هست. در قسمتی از بازی، خرسی سوار ماشین شده و خیلی توجهی به ما ندارد. ما حواسمان به خرس است که ناگهان گرگ‌ها حمله می‌کنند. مشکل همینجاست، گرگ‌ها دیکان را نمی‌کشند، بلکه باعث می‌شوند موتورش پرواز کند. البته، بعدش میریم انتقاممون رو از گرگ‌ها می‌گیریم. به خرس هم ضربه می‌زنیم، ولی او خیلی به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد. وقتی هم میریم موتور رو برداریم، باز هم پرواز کرده و به جایگاه اولش بر‌میگردد؛ ما هم با موتور همراه می‌شویم. اپیزود 481 با دیالوگی که چند بار بین دیکان و سارا در Days Gone رد و بدل می‌شود، به پایان می‌رسد.

