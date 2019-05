شایعه: به گفته جیسون شرایر The Last of Us Part II قرار بوده در سال 2019 عرضه شود ولی تا اوایل 2020 تاخیر خورده است

همان‌طور که می‌دانید چند روز پیش شایعه‌ای منتشر شد که اذعان داشت Sony این آخر هفته با برگزاری یک رویداد State of Play از تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part II رونمایی خواهد کرد. خب از آن جایی که تاکنون Sony چیزی در این مورد اعلام نکرده، می‌توان گفت که این حرف شایعه‌ای بیش نبوده ولی به تازگی اخباری توسط "جیسون شرایر" خبرنگار معتبر صنعت بازی و وبسایت Kotaku منتشر شده که تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، "جیسون شرایر" به تازگی با ارسال پستی در توییتر خود اعلام کرده که طبق شنیده‌هایش آخرین ساخته استودیو ناتی‌داگ در فوریه سال 2020 عرضه خواهد شد. او این حرف‌ها را با اشاره به تاریخ انتشار احتمالی و لورفته‌ی بازی Death Stranding زده و اشاره کرده که این The Last of Us Part II ابتدا قرار بوده در پاییز 2019 عرضه شود ولی بنابر دلایلی تاخیر خورده و اکنون در سال 2020 می‌توانیم دوباره با "جول" و "الی" دیدار داشته باشیم.

در ادامه می‌توانید توییت وی را مشاهده نمایید.

"به نظر می‌رسد طبق شایعات Death Stranding در نوامبر امسال عرضه خواهد شد. The Last of Us Part II نیز برای انتشار در پاییز 2019 برنامه‌ریزی شده بوده ولی به تازگی شنیده‌ام که بازی تا اوایل سال 2020 (احتمالا فوریه) تاخیر خورده است. به هرحال سالی بزرگ در انتظار PS4 است."

نظر شما چیست؟ شایان ذکر است با اینکه "جیسون شرایر" خبرنگار معتبری بوده و پیش از این نیز زودتر از اعلام رسمی اخباری را اعلام کرده است، ولی تا زمانی که Sony یا ناتی‌داگ در این مورد صحبت نکنند نمی‌توان تاریخ انتشار بازی را تایید کرد.

منبع متن: pardisgame