نسخه جدید Need For Speed امسال منتشر خواهد شد؛ عدم حضور بازی در E3

زمانی که چند هفته پیش EA در جریان کنفرانس مالی خود به نسخه‌ی جدید Need For Speed اشاره کرد، بسیاری تصور کردند که این بازی احتمالا یکی از ستاره‌های رویداد EA Play باشد ولی اکنون به نظر می‌رسد که همه در اشتباه بوده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم، دقایقی پیش "بن والک" از استودیو DICE شرکت EA با انتشار توییتی و سپس متنی در بلاگ EA تایید کرد با اینکه نسخه جدید Need For Speed امسال منتشر خواهد شد، در تمامی ماه ژوئن خبری نخواهیم شنید و آن‌ها در مراسم EA Play حضور نخواهند داشت.

جزئیاتی از بازی جدید منتشر نشده و "والک" تنها اشاره کرده که آن‌ها در توسعه نسخه جدید به اساس و ریشه‌های این سری وفادار خواهند بود:

"مطمئنا اتوموبیل‌ها مهم‌ترین بخش بازی هستند. می‌توان گفت که اتوموبیل‌ها و ویژگی‌های شخصی‌سازی قلب تپنده این سری هستند و اگر این 2 وجود نمی‌داشتند، سری Need For Speed احتمالا هیچ‌گاه به جایگاه امروز خود نمی‌رسید. این دو عنصر نقشی حیاتی در این سری دارند و 2 جنبه کلیدی و پایه‌ و اساس Need For Speed هستند.

"اما NFS تشکیل‌شده از ده‌ها جنبه دیگر نیز است و هنگامی که تمامی این بخش‌ها به خوبی و با کیفیت بالا در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، آن حس خاص و منحصر‌به‌فرد Need For Speed به وجود می‌آید. این DNA سری NFS است و دقیقا همان چیزیست که ما قصد داریم با این بازی جدید به آن دست پیدا کنیم. "

بنابر دیگر گفته‌های اعلام شده تا حداقل تا ماه جولای اطلاعات بیشتری از این بازی منتشر نخواهد شد. باید تا آن زمان صبر کرد و دید که امسال با چه عنوانی روبرو هستیم.

منبع متن: pardisgame