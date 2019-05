الماس های نوظهور… |برترین IP های جدید نسل هشتم

ذذذذذذذ سازنده: Ivory Tower ناشر:Ubisoft ژانر:Racing پلتفرم های مقصد:PS4,Xbox One, Pc امتیاز متا: نسخه اول(۷۱) و نسخه دوم (۶۹) احتمال ساخت نسخه های بعدی: محتمل کمپانی Ubisoft سالهاست در زمره تاثیرگذارترین و بزرگترین ناشران بازی های ویدیویی قرار دارد. کافی است فقط به سبد خرید سالانه خود نگاهی بیندازید تا به […]

سازنده: Ivory Tower

ناشر:Ubisoft

ژانر:Racing

پلتفرم های مقصد:PS4,Xbox One, Pc

امتیاز متا: نسخه اول(۷۱) و نسخه دوم (۶۹)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: محتمل

کمپانی Ubisoft سالهاست در زمره تاثیرگذارترین و بزرگترین ناشران بازی های ویدیویی قرار دارد. کافی است فقط به سبد خرید سالانه خود نگاهی بیندازید تا به راحتی متوجه شوید این ناشر فرانسوی چه نقش گسترده ای در سرگرم کردن بازیبازان ایفا می کند. از فرانچایز هایی جهان آزاد با محتویات زیاد مانند Far cry و Assassins creed گرفته، تا عناوین آنلاین محوری مانند Rainbow, For honor و Division. در بین این فرانچایز های بزرگ، محبوب و پرفروش، در اوایل نسل هشتم بود که Ubisoft تصمیم گرفت پا به عرصه عناوین مسابقه ای بگذارد و شانس خود را در این بازار نیز بیازماید. به این ترتیب بود که شاهد عرضه عنوان مسابقه ای The Crew بودیم. عنوانی که تمرکز کامل خود را نه بر روی بخش تک نفره و افلاین، بلکه بر روی بخش آنلاین و رقابتی بنا گذاشته بود. عنوانی که از همان روزهای اولیه و ابتدایی، توجهات زیادی را به خود جلب کرد و بسیاری از علاقه مندان به عناوین Racing, که از عملکرد سری Need For speed رضایت نداشتند، مشتاقانه امیدوار بودند تا بتوانند عطش خود برای تجربه عنوانی مسابقه ای جذاب و استاندارد را فرونشانند.

پس از انتظارات و روز شماری های فراوان، بالاخره The Crew عرضه شد و شاهد انتشار نمرات و بازخورد های مخاطبان بودیم. هر چند خروجی نهایی بازی نتوانست انتظارات را کامل برآورده سازد، با این وجود به لطف تعداد قابل توجه خودروهای در دسترس و همچنین شبیه سازی دقیق و واقعی هزاران مایل از جاده ها و مسیرهای واقعی آمریکا، و از همه مهم تر وجهه رقابتی بودن بازی، The Crew توانست تا حد مطلوب و البته مشخصی انتظارات را برآورده سازد. درست است که برخی مشکلات فنی و گرافیکی و همچنین برخی کمبود ها باعث شد این عنوان نتواند درخشان ظاهر شود، با این وجود می توان از The Crew به عنوان یکی از بهترین IP های جدید نسل هشتم نام برد. همچنین در همین نسل هشتم نسخه دوم این سری نیز منتشر شد که عملکردی مشابه نسخه اول داشت. یعنی با وجود این که عنوانی جذاب و سرگرم کننده بود، اما از برخی کم و کاستی ها و مشکلات نیز رنج می برد. در هر صورت می توان گفت رتبه سی و یکم، رتبه مناسبی برای این فرانچایز مسابقه ای است.

سازنده: Deck13 Interactive و CI Games

ناشر: Bandai Namco و Square Enix

ژانر: Action Role-Playing

پلتفرم های مقصد: PS4, Xbox One و PC

امتیاز متا: ۷۳

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه دوم در دست ساخت است…

کارگردان افسانه ای، هیدتاکا میازاکی با خلق عنوان Demon Souls و در ادامه سه گانه Dark Souls, انقلابی بزرگ در عناوین اکشن نقش آفرینی نیمه جهان آزاد و خطی پدید آورد. با عرضه Demon Souls، مفهوم مرگ در بازی های ویدیویی تغییر یافت و کم کم شاهد عناوین مختلف ناشران بزرگ و کوچکی بودیم که با الهام از سری سولز، سعی در خلق تجربه ای جذاب، سرگرم کننده و البته بسیار چالش برانگیز داشتند. یکی از این استودیو ها Deck 13 Interactive بود که با الهام از سری سولز، دست به ساخت عنوان Lords of the fallen زد. بازی اکشن نقش آفرینی که هم از سری سولز الهام گرفته بود، و هم نکات و ویژگی‌های مخصوص خود را دارا بود. در این بین طراحی های هنری خیره کننده دشمنان، هیولاها، باس ها و البته سلاح ها و زره ها بسیار چشم نواز بود و از بسیاری از عناوین مشابه، یک سر و گردن بهتر و زیباتر کار شده بود.

با این وجود، این بازی تا حد قابل توجهی قربانی کم لطفی برخی منتقدان شد که با دادن نمرات بسیار کم، ارزش معنوی و اعتبار بازی را تا حد زیادی خدشه دار کرده و زیر سوال بردند. درست است که Lords of the fallen از لحاظ داستانی آنچنان حرفی برای گفتن نداشت و از یک سری باگ ها و مشکلات مختلف نیز رنج می برد، اما با این وجود در بدترین حالت این بازی تجربه ای متوسط و سرگرم کننده از یک عنوان اکشن نقش آفرینی به مخاطبان ارائه می داد. به خصوص این که گیم پلی بازی با وجود یک سری ایرادات کلی، همچنان لذت بخش و سرگرم کننده بود و تا حد مناسبی واقع گرایانه و جذاب کار شده بود. شاید بتوان گفت بعد از نمرات ضعیف بازی و فروش نه چندان جالب این عنوان، بهترین خبری که در این باره به گوش رسید تایید ساخت نسخه دوم توسط Deck 13 بود. حال باید دید خروجی نسخه دوم این IP که پتانسیل بالایی داراست چه خواهد بود. در هر صورت Lords of the fallen لیاقت این جایگاه در این لیست را به خوبی داراست…

سازنده: Supermassive Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Adventure

پلتفرم های مقصد: PS4

امتیاز متا: ۷۹

احتمال ساخت نسخه های بعدی: بنابر گفته سازندگان این بازی ادامه ای نخواهد داشت…

مقوله تصمیم گیری در دنیای بازی های ویدیویی، برای برخی از مخاطبان بسیار جذاب و حیاتی است تا خدی که کم کم عناوین مختلفی با تمرکز بر تصمیم کیری و انتخاب مخاطب در طول بازی ساخته و عرضه شدند. در این بین ترکیبا المان های تصمیم گیری با عناوین و اتمسفر ترسناک، بسیار محبوب و پرطرفدار به شمار می آید خصوثا آن که زندگی شخصیت ها می تواند به انتخاب های شنا بستکی داشته باشد. فلسفله خلق عنوان Until Dawn نیز همین مسأله بود. روایت داستانی مناسب در بستری ترسناک، رمزآلود و مخوف با امکان تصمیم گیری توسط مخاطبان. بازی که داستان هشت پسر و دختر حوان را روایت می کرد که برای جشن تولد دوستشان به خانه ای در قلب کوهستان سفر می کنند و البته اتفافات و حوادث بسیاری انتظار آنها را می کشد. در کنار اتمسفر رمزآلود و مخوف بازی، استفاده از بازیگران معروف با چهره هایی کاملا آشنا، موجب شد مخاطبان به مراتبذبهتر بتوانند با شخصیت ها همذات پنداری کنند و از طرف دیگر جذابیت بخش ظاهری و صوتی شخصیت ها نیز به مراتب بالاتر از عناوین بود که از چهره ها و صداهای ناشناخته و کم نامدو نشان استفاده می کردند.

پس از عرضه، Until dawn هم از لحاظ نمرات موفق عمل کرد، و هم از لحاظ فروش توانست موفق ظاهر شود تا حایی که Sony فروش بازی را بسیار بیشتر ار انتظارات آنها اعلام کرد. شاید بتوان گفت یکی از مسائلی که موجب شد این بازی محبوبیت قابل توحهی نیز پیدا کند، این بود که انتخاب ها و تصمیم های بازیبازان کاملا مهم و حیاتی بودند تا حدی که هم می تئانستید با انتهاب های خئدخهر هست شخصیت را زنده نکه دارید و هم این که شاهد پایانی باشید که همه ی شخصیت آنها حان خود را از دست داده باشند. علاوه بر این مسأله و همچنین استفاده از بازیگران معروف، برخی لحطات و صخنه های بازی ریتم بسیار بالایی داشته و هیحان انکیز بودند که این مسأله امروزه برای بسیاری از مخاطبان مهم تلقی نی شود. بذید دید عناوین بعدی Supermassive Games که آنها نیر از فرمولی مشابه برخوردارند می توانند موفقیت های Until Dawn را تکرار کنند یا خیر…

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Action Adventure-Third Person Shooter

پلتفرم های مقصد: Xbox one, Microsoft Windows

امتیاز متا: ۸۳

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسبتا محتمل

در نسل هشتم، شرکت مایکروسافت آن طور کخباید و ساید نتوانست عناوین انحصاری درجه یک پرتعداد عرضه کند و به نوعی در این زمینه قافله را به شرکت سونی واگذار کرد. با این وجود این حرف به این معنا نیست کهددر طول چنسل هشتم شاهد عناوین انحصاری جذابی نبودیم. یکی از عناوین انحصاری جذاب، جالب و سرگرم کننده مایکروسافت، بازی Sunset Overdrive بود. بازی که بر خلاف بسیاری از عناوین بزرگ و کوچک نسل هشتم، در فضایی جدی، سیاه یا تلخ روایت نمی شد و بالعکس، اتمسفری و حال و هوایی سرگرم کننده و جذاب داشت. ریتم بسیار بالای مبارزات و گیم پلی بازی نیز باعث می شد بازی روندی خسته کننده و تکراری به خود نگیرد و دائما شاهد اتفاقات مختلفی در جریان بازی بودیم…

در واقع باید گفت Sunset Overdrive به خوبی انتظارات را برآورده ساخت و توانست تجربه ای سرکرم کننده برای مخاطبان رقم بزند و لحظات شاد، پرانرژی و جالبی را فراهم سازد. البته بد تیستدبه این نکتهذنیز اشاره کنم که بازی پتانسیل بسیار بیشتری را تیز دارا بود و خروحی نهایی حتی می توانست بازهن با کیفیت تر و استاندارد تر باشد و مشکلات به حداقل حد ممکن برسند. با این حال حتی بدون رسیدن و دست یابی به حداکثر پتانسیل بالقوه، این بازی یکی از بهترین IP های جدید نسل هستم به شمار می رود…در مورد آینده این سری هم آنچنان خبری در دست نیست و به‌خصوص به واسطه درگیری زیاد سازنده بازی یعنی Insomniac Games, ممکن است به این زودی ها شاید عرضه نسخه دوم این سری نباشیم. البته اگر هم قرار باشد ادامه ای بر Sunset Overdrive ساخته شود، بلاشک برای کنسول نسل بعد مایکروسافت خواهد بود.

سازنده: Deck 13 Interactive

ناشر: Focus Home Interactive

ژانر : Action Role-Playing

پلتفرم های مقصد: Ps4, Xbox One,و Pc

امتیاز متا: ۷۴

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه دوم در دست ساخت است.

دوباره در این رتبه نیز شاهد حضور یکی دیگر از عناوینی هستیم که با الهام از سری سولز ساخته شده است. و این بار نیز استودیو Deck13 وظیفه ساخت و توسعه بازی را عهده دار بوده است. اولین نکته قابل توجه در مورد The Surge, فضا و اتمسفر بازی است که با تمامی عناوین مشابه تفاوت های بسیاری دارد. برخلاف بسیاری از عناوین اکشن نقش آفرینی کهذاز سری سولز الهام گرفته اند، دیکر خبری از هیولاها و موجودات شیطانی و غول های غظیم الجثه و مکان های جادویی نیست بلکه بازی در دوره ای رباتیک حریان دارد.پ و گیم پلی بازی نیز کاملا بر هنین روند و اصول شکل گرفته است. در واقعذسازندکان الهامات و نکات مثبت عناویندنیازاکی را به دنیایی پیشرفت، مجهز و رباتیک آورده اند و با اضافه کردن جاشنی تکنولوژی، عنوانی متفاوت و جذاب خلقحرده اند. عنوانی که هم برای دوست داران سری سولز و عنواین From Software جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. و هم برای آن دسته افرادی که با این دسته بازی ها آشنایی جندانی ندارند. به لطف بالانس بودن سختی بازی و المان های حذاب، استاندارد و منطقی نقش آفرینی و ویژگی‌های ارتقأ تجهیزات و سلاح ها، The Surge می تواند برای تازه کار ها نیز جذاب باشد.

بد نیست بهذاین نکته اشاره کنم که The Surge نیز تا خدی قربانی نمرات و امتیازات بعضا غیر منطقی برخی منتقدان شد و از این حیث به سرنوشت دیکر ساخته ی Deck13، یعنی Lords of the fallen دچار شد. البته این بدان معنی نیست که بازی هیچ گونه ایراد و مشکلی نداشت. نه بلکه منصفانه نگاه کنیم کنیم در بخش های مختلف مانند گرافیک فنی یا گیم ولی بازی یمسری ایرادات کاملا نشخص و واصح بودند. اما به هر حال تجربه ی نهایی The Surge 2, تجربه لذت بخشی بود. در مورد آینده این سری نیز باید بگویم نسخه دوم بازی در حال ساخت است و جندی پیش نیز شاهد تریلری از گیم پلی بازی نیز بودیم. The Surge 2 یکی از بهترین IP های حدید تسل هسنم بود و باید منتظر ماند و دید آیا این IP می تواند تبدیل به فرانچایزی موفق شود یا خیر…

سازنده: Ubisoft Montreal

ناشر: Ubisoft

ژانر: Action Adventure

پلتفرم های مقصد: PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One و PC

امتیاز متا: نسخه اول (۸۰) و نسخه دوم (۸۲)

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسخه سوم در حال توسعه است..

نمی دانم e3 2012 را به خاطر می آورید یا نه…انا یکی از بهترین و بزرگ ترین نمایش ها، متعلق به IP جدید Ubisoft یعنی بازی Watch Dogs بود. تریلر گیم پلی بازی نه تنها بسیار جذاب و چشم نواز بود، بلکه برخی لحظات بسیار فوق‌العاده و هیجان انکیز را نیز در خود جای داده بود. کم کم شاهد گمانه زنی های بسیاری در مورد این بازی بودیم. برخی افراد معتقد بودند Watch dogs می تواند جای Grand theft auto را بگیرد و به یمی از برترین هناوین جهان ازاد تاریخ تبدیل شود. تبلیغات گسترده Ubisoft و برخی رجز خوانی های سازندگان نیز باعث شده بود انتظارات از این عنوان بسیار بالا باشد. بالاخره و پس از تاخیری چند ماهه شاهد عرضه بازی بودیم…اما…اما Watch Dogs آن چیزی نبود که مخاطبان برای آن روزشماری می کردند. آن چیزی نبود که یوبیسافت در قالب نمایش های حذاب به خورد ما می داد. اشتباه نکنید. منطورم این نیست که Watch dogs عنوان بدی بود…نه…بلکه به شخصه از داستان سیته، غمگین و تاربک بازی لذت بردم. اما مسأله این است که قبل از عرضه همه انتظار عنوانی را داشتند که بتواند با GTA رقابت کند. به همین دلیل در بسیاری از زمینهذها مانند گیمدپلی، گان پلی، مراخل فرغی، دنیای بازی و موارد مختلف بازی ناخئذاگخبا GTA مقایسه می شد. اما خب ذر بسیارب از زمینخ ها این بازی جدید یوبیسافت به عیچ وجه نتوانست در خد و اندازه عای یک عنوان درجه یک ظاهر شود…

با این وجود، فروش بازی بسیار رضای کنندخ بود و سود سرشاری را برای کمپانی فرانسوی به ارمغان آورد. در واقع نتیجه و عملمرد نهایی Watch Dogs آنقدر راضی کننده بود که یوبیسافت تصمیم بگیرد به طور کامل این IP را به یک فرانچایز دنباله دار تبدیل کرده، و چند سال پس از عرضه نسخه اول شاهد دومین نسخهذاز این سری بودیم. نسخه دوم شاهد برخی پیشرفتهای محسوس نسبت به نسخه اول بود و به همین دلیل از لخاظ نمرات عملمرد بهتریراز خود به حای گذاشت. هر جند به شخصه با داستان و شهصیت اصلی نسخه دوم آنچنان ارتباطی برقرار نکردم اما با این وجود روی هم رفته نسخه دوم نیز عملکرد قابل قبولی داشت…و اگر تمامی جوانب را در کنار یکدیگر در نظر بگیریم، Watch dogs یکی از بهترین بازی های حدید نسل هشتم بوده است. گفتنی است نسخه سوم بازی نیز بنابر برهی شایعات اواخررامسال عرضه خواهد شد…

سازنده: SIE Bend Studios

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure-Survival Horror

پلتفرم های مقصد: PS4

امتیاز متا: ۷۱

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نامشخص

تعداد عناوین انحصاری با کیفیت و درجه یک کنسول PS4 در نسل هشتم بسیار زیاد بئده است. چه نسخه های جدید فرانچایز های قدیمی و چه IP های جدید. در کنار موفقیت های بسیار عناوین انحصاری چه در زمینه فروش و چه در زمینهدنمرات، بعضا شاهد عناوین جنجالی نیز بوده ایم. Days gone یمی از این دسته عناوین بود که پس از عرضه شاهد بازخوردهای بسیار ضد و نقیضی در مورد کیفیت آن بودیم. برخی منتقدان و مخاطبان از کیفیت بازی بسیار رضایت داشته و از Days Gone به عنوان بازی حذاب، سرگرم کننده، لذت بخش و زیبا یاد می کردند که می تئاند ساعت ها مخاطبان را سرگرم سازد. از طرف دیگر گروهی دیکر از متتقدین و مخاطبان به خاطذ مشکلاتی مانند شهصیت پردازی ضعیف، داستان سطخی و یا تکراری شدن مأموریت ها و مراحل اصلی و فرعی، در بهترین حالت از Days gone به عنوان بازی متوسط نام می بردند.

اما اگر بخواهیم منصفانه و بدون حانب داری قضاوت کنیم، باید بگوییم نه می توان Days gone را یک عنوان فوق العاده و شاهکار در نطر بگیریم، و نه یک بازی ضعیف و.پر از ایراد و اشکال. بلکه Days gone بازی با سطح کیفی متئسط رو بهذبالاست که به لطف سبک و شرایط بازی، می تواند ساعت ها بازیبازان را سرگرم سازد.ذرستذاست که بازی دارای مشکلاتی مانند شخصیت پردازی سطحی شخصیت های فرعی، داستانی سطحی و برخی باگ های گرافیکی است، اما با این وجود Days gone آنقدر نقطه قوت دارد که بتواند مخاطب را با خود همراه سازد. فروش بسیار خوب Days gone در همین جند هفته پس از انتشار نیز خود گواه آن است که با یک بازی سرگرم کننده طرف هستیم. در هر صورت، با کمی چشم پوشی از مشکلات بازی می توان از Days gone به خوبی لذت برد.

سازنده: Remedy Entertainment

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Action Adventure Third Person Shooter

پلتفرم های مقصد: Xbox One و Microsoft Windows

امتیاز متا: ۷۷

احتمال ساخت نسخه های بعدی: نسبتا کم

اگر با نام سم لیک آشنا باشید، به خوبی با عناوین او آشنایی دارید. از عنوان بی نهایت جذاب و فوق العاده مکس پین گرفته، تا بازی خلاقانه و متفاوت Akan Wake. در اوایل نسل هشتم بود که مشهص شد او و Remedy Entertainment بر روی عنوانیذانخصاری برای Xbox One به نام Quantum Break کار می کنند. عنوانی با المان های سوپرنچراا و گیم پلی جذاب که توجهات بسیاری رابه خود حلب کرد. انتظارات به‌حدی بالا بود که برخی مخاطبان انتظار متای بالای ۹۰ را داشتند و فروش بسیار خوب را برای این بازی پیش بیتی می کردند. نمایش های بازی و همچنین اسم سم لیک نیز باعث شده بود ایندانتظاران بیشار رنگ و بوی واقعیت و منطق به خود بگیرند…

البته درست است که Quantum Break نه متای بالای ۹۰ را کسب کرد و نه فروش قابل توجهی داشت. با این وجود معتقدم کمی نسبت به این بازی بی اتصافی شد و گرنه چه از لخاظ گیم پلی و چهداز لخاظ داستان، Quantum Break عملکرد خئبی داشت و یک تجربه ونج شش ساعت لذت بخش بود. نکته حالب این است که تجربیات Remedy از ساخت این بازی، تا حد زیادی بر روی اثر بعدی آنها یعنی Control تاثیر گذاشته است تا حدی که از لخاظ گیم پلی این دو بازی دارای اشتراکات زیادی هستند. در مورد نسخه های بعدی Quantum Break هم باید بگویم با توجه به شرایط فغلی Remedy Entertainment, ساختدادامه ی این بازی در اولویت این استودیو نخئاهد بود. اما در دنیای کیم همه‌چیز ممکن است و بنابراین ممکن است در آینده شاهد نسخه دوم این بازی نیز باشیم…

