شایعه: انتشار بازی The Last of Us: Part 2 تا سال ۲۰۲۰ به تعویق افتاد

در حالی که به تازگی از تاریخ انتشار بازی Death Stranding رونمایی شد، بسیاری از بازی‌بازان امیدوار بودند تا در سال ۲۰۱۹ بتوانند دیگر انحصاری بزرگ پلی‌استیشن ۴ یعنی The Last of Us: Part 2 را نیز تجربه کنند اما جیسون شرایر، سردبیر وب‌سایت Kotaku به تازگی در توییتر و در پاسخ به توییت برخی […]

در حالی که به تازگی از تاریخ انتشار بازی Death Stranding رونمایی شد، بسیاری از بازی‌بازان امیدوار بودند تا در سال ۲۰۱۹ بتوانند دیگر انحصاری بزرگ پلی‌استیشن ۴ یعنی The Last of Us: Part 2 را نیز تجربه کنند اما جیسون شرایر، سردبیر وب‌سایت Kotaku به تازگی در توییتر و در پاسخ به توییت برخی از کاربران به ان نکته اشاره کرده که سونی انتشار بازی The Last of Us: Part 2 را تا سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته است.

جیسون شرایر در توییتر و در پاسخ به برخی از کاربران در رابطه با انتشار بازی The Last of Us: Part 2 در سال ۲۰۱۹ نوشت:

ابتدا قرار بود تا بازی The Last of Us: Part 2 با توجه به انتشار بازی Death Stranding در سال ۲۰۱۹ منتشر شود اما با توجه به انتشار دیگر انحصاری سونی یعنی Death Stranding در سال ۲۰۱۹، شرکت سونی عرضه‌ی بازی The Last of Us: Part 2 را تا اوایل سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته است. شاید ماه فوریه؟ در هر صورت سال پایانی پرهیجانی پیش روی کنسول پلی‌استیشن ۴ قرار دارد.

با توجه به توضیحات آقای شرایر به نظر می‌رسد طی شش ماه پایانی سال ۱۳۹۸ شاهد انتشار دو بازی انحصاری بزرگ پلی‌استیشن ۴ خواهیم بود. البته فراموش نکنید سونی یک بازی انحصاری دیگر یعنی Ghost of Tsushima را نیز در اختیار دارد که جزئیات از این بازی و تاریخ انتشار آن در حال حاضر در دسترس نیست.

منبع متن: gamefa