نسخه جدید Call of Duty فردا معرفی خواهد شد؛ آیا شاهد رونمایی از Call of Duty: Modern Warfare خواهیم بود؟

دقایقی پیش شرکت Activision با انتشار ویدئویی در حساب رسمی Call of Duty در توییتر اعلام کرد که فردا از Call of Duty 2019 رونمایی خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم، Activision این ویدئو را همراه با عبارت Going Dark منتشر کرده و در ویدئو نیز تنها شاهد جمله‌ای کوتاه هستیم و جیز دیگری به جز تاریخ رونمایی نمایش داده نمی‌شود. اما خبر خوب این است که تاریخ رونمایی بسیار زود است و نیاز نیست مدت زیادی منتظر بمانیم.

بنابر ویدئوی منتشر شده، نسخه سال 2019 سری Call of Duty فردا ساعت 21:30 به وقت تهران معرفی خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید چند روز پیش شایعه‌ای منتشر شد که ادعا داشت نسخه جدید Call of Duty ریبوتی نرم از سری Modern Warfare بوده و دارای داستانی احساسی و لحظاتی مهم نیز خواهد بود. خب تاکنون تاریخ رونمایی از بازی همانند شایعه منتشرشده بوده و از همین رو اکنون بیش از پیش می‌توان احتمال داد که فردا شاهد رونمایی از بازی Call of Duty: Modern Warfare باشیم.

باید صبر کرد و دید که آیا فردا باری دیگر شاهد لوگوی Modern Warfare خواهیم بود یا با عنوانی کاملا جدید و سروکار داریم.

شما می‌توانید فردا از طریق پردیس‌گیم مراسم رونمایی از Call of Duty 2019 را به صورت کامل دنبال کنید. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame