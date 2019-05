پیش از آغاز مراسم EA Play امسال که در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (۸ و ۹ ژوئن) برگزار می‌شود، شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) با تایید خبر انتشار یک نسخه‌ی جدید از دو سری بزرگ خود، هیجان هواداران را به اوج خود رسانده است. دو بازی یاد شده، نسخه‌ی جدید سری مسابقه‌ای Need […]

پیش از آغاز مراسم EA Play امسال که در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (۸ و ۹ ژوئن) برگزار می‌شود، شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) با تایید خبر انتشار یک نسخه‌ی جدید از دو سری بزرگ خود، هیجان هواداران را به اوج خود رسانده است. دو بازی یاد شده، نسخه‌ی جدید سری مسابقه‌ای Need For Speed و سری Planet Vs. Zombies هستند که در پاییز سال جاری میلادی عرضه خواهند شد.

اعلام خبر انتشار این بازی‌ها تا پاییز امسال، انتظار رونمایی از آن‌ها در جریان مراسم EA Play را بسیار بالا برده است. با این حال، به نظر می‌رسد قرار نیست شاهد چنین اتفاقی باشیم. در جدیدترین مطلب منتشر شده در وب‌سایت شرکت الکترونیک آرتس، مدیر ارشد بخش روابط عمومی این شرکت یعنی آقای Ben Walke تایید کرده است که نسخه‌ی جدید سری Need of Speed در مراسم EA Play امسال حضور نخواهد داشت. البته مطلب بیان شده به این معنی نیست که عرضه‌ی بازی در سال جاری با مشکل روبه‌رو شده باشد و یا شاهد انتشار هیچ خبری تا زمان عرضه‌ی بازی نباشیم.

آیا قرار است اخبار جدیدی در رابطه با نسخه‌ی جدید سری Need For Speed بشنوید؟ بله. آیا این بازی امسال عرضه می‌شود؟ بله. آیا ما قرار است در ماه ژوئن کاری انجام دهیم؟ خیر. قضیه به همین سادگی است ولی ما می‌خواستیم قبل از این که سوالات شما درباره‌ی شرایط فعلی بازی آغاز شود، این موضوع را روشن کنیم. هدف ما این است که به مناسبت ورود به ۲۵امین سالگرد انتشار سری Need For Speed، به جای معرفی مجموعه‌ای از رویدادهای ارتقا یافته، یک تجربه‌ی پرسرعت و به یادماندنی را به شما ارائه کنیم. این بازی برای ما از هر چیزی مهم‌تر است و مطمئن هستیم که شما نیز با این نظر موافق هستید.

ایشان در ادامه بیان کردند که:

ما در حال ساخت یک بازی بی‌نظیر بوده و بی‌صبرانه منتظر هستیم تا آن را به هواداران نشان دهیم. دفعه‌ی بعدی که با هم صحبت می‌کنیم، ما در حال آماده شدن برای حرکت به سمت جنوب و رونمایی کامل از بازی خواهیم بود. پس آن زمان شما را خواهیم دید.

با توجه به موقعیت دفتر مرکزی استودیوی دایس (DICE) و برگزاری مراسم گیمزکام (GamesCom) امسال در کشور آلمان، احتمالا منظور آقای Walke از «جنوب»، این مراسم بوده است.

به هر حال، به نطر می‌رسد نباید منتظر رونمایی از نسخه‌ی جدید سری Need for Speed در جریان مراسم EA Play امسال باشیم. با این حال، هواداران می‌توانند خود را برای رونمایی از بازی Star Wars Jedi: Fallen Order که در ماه نوامبر سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود، آماده کنند.

منبع متن: gamefa