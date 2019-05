شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) سال پرمشغله‌ای را تجربه کرد. مشکلات متعدد بازی Anthem در زمان عرضه و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار جدیدترین نسخه از سری Battlefield، شرکت الکترونیک آرتس را در شرایط نامساعدی قرار داده است. این شرکت با هدف جذب دوباره‌ی مخاطبین، اعلام کرد که قصد دارد کنفرانس خبری خود را از مراسم […]

شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) سال پرمشغله‌ای را تجربه کرد. مشکلات متعدد بازی Anthem در زمان عرضه و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار جدیدترین نسخه از سری Battlefield، شرکت الکترونیک آرتس را در شرایط نامساعدی قرار داده است. این شرکت با هدف جذب دوباره‌ی مخاطبین، اعلام کرد که قصد دارد کنفرانس خبری خود را از مراسم EA Play امسال حذف و نمایش گیم‌پلی و استریم زنده‌ی بازی‌ها را جایگزین آن کند. حالا پس از قطعی شدن کامل برنامه‌های روز نخست مراسم EA Play، این شرکت جزییات کامل و برنامه‌ی زمانی دقیق آن را با هواداران به اشتراک گذاشته است.

این مراسم در ساعت ۹ شب روز ۱۸ خرداد ماه (۸ ژوئن) با نمایش گیم‌پلی بازی مورد انتظار Star

Wars Jedi: Fallen Order آغاز خواهد شد. در ادامه نیز، شاهد انتشار اطلاعات جدیدی از عناوین Apex Legends (احتمالا شاهد انتشار اطلاعات جدید از فصل دوم بازی خواهیم بود)، Battlefield V، EA Sports FIFA، EA Sports NFL و The Sims 4 خواهیم بود.

شرکت الکترونیک آرتس امروز تایید کرد که نسخه‌ی جدید و مورد انتظار سری Need For Speed اگرچه پاییز امسال عرضه می‌شود ولی در مراسم EA Play حضور نخواهد داشت. با توجه به معرفی هم‌زمان نسخه‌ی جدید سری NFS با نسخه‌ی جدید سری Plants Vs. Zombies و اطلاعات منتشر شده از برنامه‌ی زمانی مراسم EA Play، احتمال عدم حضور این بازی نیز وجود دارد.

البته با توجه به این که برنامه‌ی زمانی روز دوم این مراسم هنوز مشخص نشده است، هنوز احتمال رونمایی از بازی Plants VS. Zombies و یا دیگر عناوین جدید شرکت الکترونیک آرتس در این مراسم وجود دارد.

شما می‌توانید لیست کامل برنامه‌ی زمانی روز نخست مراسم EA Play را در ادامه مشاهده کنید. (زمان‌های ذکر شده در لیست زیر به وقت ایران هستند)

ساعت ۸:۴۵ شب: آغاز شمارش معکوس شروع مراسم EA Play

ساعت ۹ شب: رونمایی از بازی Star Wars Jedi: Fallen Order به میزبانی دو تن از شخصیت‌های اینترنتی محبوب یعنی گرگ میلر (Greg Miller) و آندریا رینه (Andrea Rene)

ساعت ۹:۳۰ شب: بازی Apex Legends به میزبانی آقای الکس مندز (Alex Mendez)

ساعت ۱۰ شب: بازی Battlefield V به میزبانی خانم جولیا هاردی (Julia Hardy) و یکی از اعضای الکترونیک آرتس یعنی آدام فریمن (Adam Freeman)

ساعت ۱۰:۳۰ شب: EA Sports FIFA به میزبانی الکس مندز

ساعت ۱۱ شب: EA Sports Madden NFL به میزبانی گزارشگر NFL یعنی آدام رنک (Adam Rank)

ساعت ۱۱:۳۰ شب: بازی The Sims 4 به میزبانی آندریا رینه

منبع متن: gamefa