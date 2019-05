بازی The Outer Worlds در E3 2019 حضور خواهد داشت

بازی جدید خالقان سری Fallout و توسعه دهندگان بازی Fallout: New Vegas یعنی The Outer Worlds، یکی از مورد انتظارترین بازی‌های گیمرها هست و اکنون به تازگی اعلام شده است که این بازی نیز در نمایشگاه E3 2019 حضور دارد و قرار است شاهد نمایش جدید و انتشار اطلاعات بیشتری از این بازی نقش آفرینی باشیم.

"هیئت مدیره‌ی ما می‌خواهند تا شما بدانید که می‌توانید نمایش جدید ما را در هفته‌ی آینده در لس آنجلس کالیفرنیا در سیاره‌ی زمین مشاهده کنید. [ارسال شد]"

بازی The Outer Worlds ‌توسط استودیوی خلاق Obsidian Entertainment در حال توسعه است و احتمالا این عنوان، آخرین بازی مالتی پلتفرم این استودیو باشد. زیرا که این توسعه دهنده مدتی پیش توسط شرکت Microsoft خریداری و تصاحب شده و از این به بعد به ساخت بازی‌های انحصاری برای این شرکت می‌پردازد. The Outer Worlds در سال 2019 برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

