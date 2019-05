سه شخصیت جدید به بازی Jump Force اضافه شد

استودیوی باندای نامکو (Bandai Namco) در جدیدترین پیام خود اعلام کرد که سه شخصیت جدید در قالب سه بسته‌ی الحاقی هم‌اکنون برای بازی‌بازان و طرفداران عنوان Jump Force در دسترس قرار گرفته است. برای مشاهده جزئیات بیشتر در ادامه با ما همراه باشید. Jump Force از سری عناوین جذابی است که اوایل امسال برروی پلتفرم […]

استودیوی باندای نامکو (Bandai Namco) در جدیدترین پیام خود اعلام کرد که سه شخصیت جدید در قالب سه بسته‌ی الحاقی هم‌اکنون برای بازی‌بازان و طرفداران عنوان Jump Force در دسترس قرار گرفته است. برای مشاهده جزئیات بیشتر در ادامه با ما همراه باشید.

Jump Force از سری عناوین جذابی است که اوایل امسال برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار گرفت. در این بازی شما با انتخاب شخصیت و مهارت‌های دلخواه خود می‌توانید به نبرد با دشمنان رفته و ‌آن‌ها را یکی پس از دیگری شکست دهید. یکی از دلایل جذابیت این بازی، انتشار بسته‌های الحاقی مختلفی است که هرکدام شخصیتی جالب از انیمه‌های محبوب را به آن اضافه می‌کند. اگر از دوست‌داران عناوین به این سبک هستید، Jump Force را هرگز از دست ندهید.

چندی پیش لیستی از شخصیت‌های جدید این بازی لو رفت که برای طرفداران بسیار جالب توجه بود. اطلاعات بیشتر در این خصوص را می‌توانید از طریق این صفحه ملاحظه کنید. حال سازندگان سه شخصیت جدید را به بازی اضافه کرده‌اند که Biscuit از سری Hunter X Hunter، Seto Kaiba از سری Yu-Gi-Oh و All Might از سری My Hero Academia هستند. به‌زودی قرار است شش کاراکتر دیگر به بازی ملحق شوند و قیمت این نه بسته در مجموع ۲۹٫۹۹ دلار خواهد بود. در حال حاضر بازی‌بازان قادر هستند تا هر یک از این بسته‌ها را با قیمت ۳٫۹۹ دلار خریداری کنند. در پایان می‌توانید نقد و بررسی بازی Jump Force را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

