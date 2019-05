قسمتی از لاین آپ Ubisoft برای E3 2019 مشخص شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Ubisoft به تازگی ویدئویی منتشر کرده است که قسمتی از لاین آپ این کمپانی در نمایشگاه E3 2019 را به نمایش می‌گذارد.

شما در زیر می‌توانید این ویدئو را مشاهده کنید:

همانطور که دیدید، قرار است در این نمایشگاه شاهد نمایش تریلرهای جدیدی از بازی‌هایی همچون Ghost Recon Breakpoint ، The Division 2 ، For Honor و Rainbow Six Siege باشیم. علاوه بر آن قرار است شاهد نمایشی از آپدیت‌ها و محتویات اضافه برای بازی‌هایی مانند Assassin’s Creed Odyssey یاشیم.

با اینحال اما مهم‌ترین بخش ویدئو جایی است که ایو گلیموت (Yves Guillemot)، مدیر عامل شرکت Ubisoft به چند معرفی بیشتر اشاره می‌کند و طبق حرف او می‌توان انتظار معرفی یک یا دو بازی جدید را داشت.

اگر که شایعات را دنبال کرده باشید، حتما خبر دارید که این شرکت قرار است چند بازی جدید دیگر در سال مالی جاری منتشر کند و طبق گزارش‌ها، یکی از این بازی‌ها عنوان Roller Champions می‌باشد که در سبک ورزشی است. همچنین مدت زمان زیادی است از انتشار نسخه‌ی دوم سری Watch Dogs می‌گذرد و طبق شایعات در E3 2019 شاهد معرفی نسخه‌ی سوم این سری خواهیم بود که اینبار در لندن و با حالتی سایبرپانک قرار دارد.

