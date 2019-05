تماشا کنید: اولین تریلر از گیم پلی نسخه PC بازی Halo Reach منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، به تازگی اولین تریلر از گیم پلی نسخه‌ی PC بازی Halo Reach توسط استودیوی 343 Industries منتشر شده است. این تریلر که حدود یک ساعت زمان دارد، دمویی از بازی را نشان می‌دهد که قرار است در جریان نمایشگاه E3 2019 در دسترس قرار بگیرد.

نسخه‌ی PC بازی Halo Reach توسط استودیوی Splash Damage در حال توسعه است و قرار است شاهد بهبودهای فراوانی در آن باشیم. به طور مثال کنترل بازی با موس و کیبورد به طور کامل هماهنگ شده و قرار است شاهد تکنولوژی و ویژگی‌های گرافیکی جدیدی در آن باشیم و همچنین بازی در رزولوشن‌های بالاتر از 4K نیز قابل بازی است. علاوه بر آن مدت زمان لودینگ‌های بازی نیز کمتر شده و چندین و چند بهبود ریز و درشت دیگر نیز در بازی لحاظ گشته است.

این بازی جزوی از کالکشن Halo: The Master Chief Collection می‌باشد که قرار است از فروشگاه‌های دیجیتالی Steam و Microsoft Store برای پلتفرم PC در دسترس قرار بگیرد. همچنین به زودی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی Halo Reach برای دارندگان Halo: The Master Chief Collection در کنسول Xbox One نیز منتشر خواهد شد.

شما در زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم این بازی را بر روی PC تهیه خواهید کرد؟

