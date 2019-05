آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر گروه تحقیقاتی NPD، به تازگی فهرست ۱۰ بازی پرفروش فعلی، از نظر فروش دلاری، کنسول‌های نسل هشتم در آمریکای شمالی را منتشر کرده است. آیا می‌توانید رتبه‌های اول را حدس بزنید؟ پلی‌استیشن ۴ همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازی عظیم Grand Theft Auto V همچنان پرفروش‌ترین عنوان منتشر شده برروی […]

آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر گروه تحقیقاتی NPD، به تازگی فهرست ۱۰ بازی پرفروش فعلی، از نظر فروش دلاری، کنسول‌های نسل هشتم در آمریکای شمالی را منتشر کرده است. آیا می‌توانید رتبه‌های اول را حدس بزنید؟

پلی‌استیشن ۴

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازی عظیم Grand Theft Auto V همچنان پرفروش‌ترین عنوان منتشر شده برروی کنسول نسل هشتم سونی محسوب می‌شود. همچنین ساخته‌ی جدید راک‌استار گیمز (Rockstar Games) یعنی Red Dead Redemption 2 نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است. پس از شاهکار‌های راک‌استار، سه نسخه‌ی سری Call of Duty یعنی Call of Duty: WWII ،Call of Duty: Black Ops 4 و Call of Duty: Black Ops 3 دیده می‌شوند؛ این موضوع محبوبیت بشدت زیاد این مجموعه را در آمریکا نشان می‌دهد.

با این‌که فهرست منتشر شده توسط عناوین ترد پارتی تسخیر شده است، اما خوشبختانه بازی‌های انحصاری Marvel’s Spider-Man و God of War نیز توانسته است تا به این لیست ملحق شوند. نکته‌ی جالب این است که Marvel’s Spider-Man هم‌اکنون پرفروش‌ترین بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ در آمریکا محسوب می‌شود.

شما می‌توانید فهرست عناوین پلی‌استیشن ۴ را در ادامه مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این لیست براساس فروش دلاری بوده و تا آخر آوریل ۲۰۱۹ معتبر است. فروش دیجیتالی تمام بازی‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

اکس‌باکس وان

همانند کنسول سونی، Grand Theft Auto V در این‌جا نیز بی‌رقیب است. پس از بازی جهان باز راک‌استار، باز هم شاهد سه نسخه از مجموعه‌ی موفق Call of Duty هستیم. این در حالی است که عنوان Red Dead Redemption 2 موفق نشده تا حریف Call of Duty شود و به همین خاطر در رتبه‌ی پنجم قرار گرفته است. متاسفانه هیچکدام از بازی‌های فرست پارتی مایکروسافت در این فهرست دیده نمی‌شوند. البته باید یادآور شویم که بازی Halo 5 در فهرست سال گذشته حضور داشت، اما ظاهراً امسال نتوانسته است تا خود را به ۱۰ عنوان اول برساند. احتمالاً یکی از دلایل غیبت عناوین مایکروسافت، قرار گرفتن این بازی‌ها برروی سرویس اکس‌باکس گیم‌ پس است.

شما می‌توانید فهرست عناوین اکس‌باکس وان را در ادامه مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این لیست براساس فروش دلاری بوده و تا آخر آوریل ۲۰۱۹ معتبر است. فروش دیجیتالی تمام بازی‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

نینتندو سوییچ

حدس زدن فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ کار خیلی سختی نیست. تقریباً می‌توان گفت که نینتندو تنها ناشری است که می‌تواند به تنهایی از کنسول خود پشتیبانی کند و این موضوع در این‌جا کاملاً واضح است. Mario Kart 8 Deluxe همچنان انتخاب اول بازی‌بازان نینتندو سوییچ محسوب می‌شود. از طرف دیگر، بازی مبارزه‌ای Super Smash Bros. Ultimate نیز تنها در ظرف چند ماه به رتبه‌ی دوم فهرست رسیده است. در ادامه نیز شاهد دیگر عناوین انحصاری نینتندو هستیم. نکته‌ی جالب این است که Mario & Rabbids: Kingdom Battle تنها بازی ترد پارتی این لیست محسوب می‌شود.

شما می‌توانید فهرست عناوین نینتندو سوییچ را در ادامه مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این لیست براساس فروش دلاری بوده و تا آخر آوریل ۲۰۱۹ معتبر است. به غیر از Mario & Rabbids: Kingdom Battle، فروش دیجیتالی دیگر عناوین در نظر گرفته نشده است.

نینتندو ۳DS

همانند نینتندو سوییچ، در این‌جا نیز نسخه‌ی پیشین Mario Kart یعنی Mario Kart 7 بی‌رقیب است. سپس در رتبه‌ی دوم شاهد حضور قدرتمند Super Smash Bros هستیم؛ چیزی که دیگر نباید برای شما غافلگیر کننده باشد. پس از عنوان محبوب مبارزه‌ای نینتندو، بازی‌های Super Mario 3D Land و New Super Mario Bros. 2 دیده می‌شوند. زمانی که در مورد کنسول‌های دستی نینتندو صحبت می‌کنیم، بدون شک باید سری Pokemon را صدر بازی‌های پرفروش قرار دهیم. این عناوین جایگاه‌های پنجم تا دهم فهرست نینتندو را به خود اختصاص داده‌اند. البته باید اشاره کنیم که برخلاف گزارش‌های نینتندو، گروه NPD فروش این بازی‌ها را به صورت جداگانه حساب کرده است.

شما می‌توانید فهرست عناوین نینتندو ۳DS را در ادامه مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این لیست براساس فروش دلاری بوده و تا آخر آوریل ۲۰۱۹ معتبر است. فروش دیجیتالی بازی‌ها در نظر گرفته نشده است.

نظر شما چیست؟ کدام یک از عناوین آینده به این فهرست‌ها اضافه خواهند شد؟

منبع متن: gamefa