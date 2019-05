عناوین رایگان ماه ژوئن سرویس Xbox Live Gold معرفی شدند

با نزدیک شدن به پایان ماه می و شروع ماه جدید، شرکت Microsoft به تازگی از بازی‌های رایگان سرویس Xbox Live Gold در ماه ژوئن رونمایی کرده است. این بازی‌ها برای یک ماه رایگان خواهند بود و مشترکین این سرویس می‌توانند با اضافه کردن این بازی‌ها در این ماه، برای همیشه این بازی‌ها را داشته باشند و البته هنوز هم مشترکین این سرویس یک روز وقت دارند تا بازی‌های رایگان ماه می را دریافت کنند.

ه گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، طبق اعلام Microsoft، دو بازی NHL 19 و Rivals of Aether در کنسول Xbox One و دو بازی Still Alive و Earth Defense Force 2017 در کنسول Xbox 360 برای مشترکین سرویس Xbox Live Gold رایگان می‌شود. همچین طبق اطلاعات منتشر شده، بازی EA Sports NHL 19 از تاریخ 1 تا 30 ژوئن، بازی Rivals of Aether از تاریخ 16 ماه ژوئن تا 15 ماه جولای، بازی Portal: Still Alive از تاریخ 1 تا 15 ماه ژوئن و بالاخره بازی Earth Defense Force 2017 از تاریخ 16 تا 30 ماه ژوئن در دسترس کاربران این سرویس قرار خواهد گرفت. همچنین دو بازی Portal: Still Alive و Earth Defense Force 2017 به لطف قابلیت backwards compatibility برروی Xbox One نیز دسترس خواهند بود.



منبع متن: pardisgame