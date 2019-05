تصاویری از بازی Call of Duty: Modern Warfare منتشر شد

ساعاتی پیش رسما از نسخه‌ی جدید سری Call of Duty با نام Call of Duty: Modern Warfare رونمایی شد. این بازی بر اساس نسخه‌ی ابتدایی سری Modern Warfare ساخته شده است. مطمئنا بازگشت این مجموعه‌ی قدیمی و ملاقات با شخصیت‌های نام آشنا و محبوب این سری، خبر بسیار خوبی برای بازی‌بازان محسوب می‌شود. حال به […]

ساعاتی پیش رسما از نسخه‌ی جدید سری Call of Duty با نام Call of Duty: Modern Warfare رونمایی شد. این بازی بر اساس نسخه‌ی ابتدایی سری Modern Warfare ساخته شده است. مطمئنا بازگشت این مجموعه‌ی قدیمی و ملاقات با شخصیت‌های نام آشنا و محبوب این سری، خبر بسیار خوبی برای بازی‌بازان محسوب می‌شود. حال به تازگی تصاویری از بازی Call of Duty: Modern Warfare نیز منتشر شده است.

اکتیویژن ساخت نسخه‌ی جدید سری Call of Duty را به استودیوی نام آشنای اینفینیتی وارد سپرده است. قطعا با استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) به خوبی آشنایی دارید؛ استودیویی که در سال ۲۰۰۷ با عرضه‌ی اولین نسخه از سری Modern Warfare، این سری را به اوج شهرت و محبوبیت در نزد بازی‌بازان رساند. بنابراین در درجه‌ی اول اینکه این استودیو ساخت نسخه‌ی جدید سری Call of Duty را بر عهده دارد بسیار خبر خوبی است. نسخه‌ی جدید، Call of Duty: Modern Warfare نام دارد و اینفینیتی وارد اصرار دارد که این بازی یک ریبوت نیست.

علاوه بر جزئیات جدید بازی Call of Duty: Modern Warfare، به تازگی تصاویری نیز از این بازی منتشر شده است که می‌توانید تصاویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa