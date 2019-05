بر اساس گزارشی جدید، عنوان مورد انتظار Beyond Good and Evil 2 در E3 2019 حضور نخواهد داشت اما به شکلd دیگر، نمایشی از این عنوان را شاهد خواهیم بود. در حال حاضر، زمان زیادی تا عرضه‌ی دنباله‌ی Beyond Good and Evil توسط یوبی‌سافت (Ubisoft)، باقی مانده است و اگر شما نیز امیدوار بودید تا […]

بر اساس گزارشی جدید، عنوان مورد انتظار Beyond Good and Evil 2 در E3 2019 حضور نخواهد داشت اما به شکلd دیگر، نمایشی از این عنوان را شاهد خواهیم بود.

در حال حاضر، زمان زیادی تا عرضه‌ی دنباله‌ی Beyond Good and Evil توسط یوبی‌سافت (Ubisoft)، باقی مانده است و اگر شما نیز امیدوار بودید تا نمایشی از این عنوان را برای کاهش عطش خود در E3 2019 شاهد باشیم، حال پس از شنیدن این خبر، بسیار ناامید شده‌اید.

شرکت یوبی‌سافت طی بیانیه‌ای به تائید گزارش مورد نظر پرداخت:

ما سعی داریم تا در سال جاری، تمرکز خود را برروی عناوین اصلی در حال توسعه خود معطوف کنیم و به همین دلیل، عنوان Beyond Good and Evil 2 در E3 2019 حاضر نخواهد بود اما اطلاعات گسترده‌ای را با شما در رابطه با وضعیت توسعه و نحوه‌ی ساخت این عنوان، در میان خواهیم گذاشت. ما در حال برنامه‌ریزی نمایشی از این عنوان در زمان مناسب هستیم.

بر اساس گفته‌های بالا، می‌توان در نظر گرفت که این استودیو قصد دارد تا گیم‌پلی جدیدی از این عنوان را طی استریم ۱۵ خرداد ۹۸ (۵ ژوئن ۲۰۱۹)، برروی Twitch و YouTube به نمایش بگذارد.

براساس توضیحات سازندگان این عنوان طی استریم آذر ۹۷ (دسامبر ۲۰۱۸)، به نظر می‌رسد که روند توسعه‌ی Beyond Good and Evil 2 در مرحله آلفا قرار داشته باشد و می‌توان گفت که تا عرضه‌ی رسمی آن، فاصله‌ای حداقل یک ساله وجود دارد.

شما می‌توانید آخرین ویدئوی منتشر شده از گیم‌پلی این بازی را از در اینجا مشاهده فرمائید. همچنین یوبی‌سافت اعلام کرد که برای تجربه‌ی این عنوان، به اتصال دائم اینترنت نیاز خواهید داشت. در حال حاضر، هیچ اطلاعات رسمی در رابطه با تاریخ عرضه و پلتفرم‌های مقصد Beyond Good and Evil 2 منتشر نشده است.

منبع متن: gamefa