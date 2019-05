دومین لایه ترس | نقد و بررسی بازی Layers of Fear 2

در طول سال های زیادی که از به وجود آمدن بازی های رایانه ای می گذرد، همواره پرداختن به موضوع ترس و وحشت مخصوصا از نسل پنجم به بعد، یک انگیزه بسیار جدی برای بسیاری از سازندگان بوده است و عناوین بسیار زیاد و قدرتمندی در این شاخه ساخته شده‎ و مورد تحسین قرار گرفته‎ […]

در طول سال های زیادی که از به وجود آمدن بازی های رایانه ای می گذرد، همواره پرداختن به موضوع ترس و وحشت مخصوصا از نسل پنجم به بعد، یک انگیزه بسیار جدی برای بسیاری از سازندگان بوده است و عناوین بسیار زیاد و قدرتمندی در این شاخه ساخته شده‎ و مورد تحسین قرار گرفته‎ اند و یا نتوانسته اند ابدا موفق عمل کنند و رسالت خود در ترساندن بازیباز را به جای آورند! سازندگان زیادی تاکنون سعی کرده‎ اند تا بازی خود را بر محور ترس بنا کنند حال عده ‎ای مانند استاد میکامی این ترس را با اکشن در آمیخته و کاری می‏‎ کند که با یک شات گان در دستتان با دیدن نمسیس که از پنجره به داخل می ‎پرد ۳ متر از جا بپرید انگار نه انگار که اسلحه دارید و عده ‎ای از سازندگان نیز ترس را در قالب شاهکاری فاقد اکشن مثل Amnesia پیاده می ‎کنند که در واقعا ترس ناشی از احساس شدیدا آسیب ‎پذیر بودن و ندانستن است و دیگر مانند عناوین اکشن ترسناک این ‎گونه نیست که مثلا از یک موجود تنها نترسید و بدانید که آن را با یک تیر حرام می ‎کنید، زیرا در اینجا هیچ چیزی غیر از یک چراغ قوه ندارید و حتی یک خطر کوچک هم برای شما بزرگترین به حساب می ‎آید و جانتان را خواهد گرفت پس فقط باید فرار کنید یا قایم شوید که در هر دو حالت تا حد مرگ استرس می ‎گیرید و می ‎ترسید (یاد مرحله ‎ای از Until Dawn به خیر که در کمد قایم شده بودم و قاتل درست کنارم بود و باید من هم نفسم را مانند شخصیت بازی حبس می ‎کردم تا با نفس کشیدنم کنترلر تکان نخورد و قاتل پیدایم نکند زیرا کوچکترین تکان کنترل یعنی مرگ بدون بازگشت).

در هر دو حالت ترس در بازی ‎های رایانه‎ ای که خدمتتان توضیح دادم، هم عناوین زیبا و قدرتمند داریم و هم عناوین بسیار سطح پایین و بیشتر خنده‎ دار تا ترسناک. در بخش اکشن وحشت بقا می ‎توان به شاهکارهای Resident Evil ساخته استاد Mikami و یا Silent Hill های نسل ۶ و اخیرا عنوان زیبا جدید Shinji Mikami یعنی شیطان درون اشاره کرد و در بخش عناوین فاقد اکشن وحشت بقا می‎ توان شاهکارهایی مثل Amnesia مخصوصا در نسخه اول و Outlast را نام برد که حس ترس ناشی از بیچارگی و بی ‎سلاحی را به بهترین شکل پیاده کرده ‎اند. البته قطعا ترساندن بازیباز در حالی که یک آر پی جی در دست دارد کار بسیار سخت ‎تری است و در حقیقت ساخت شاهکارهایی مثل نسخه‎ های اول تا سوم رزیدنت اویل بسیار سخت ‎تر از عناوینی مثل Amnesia: The Dark Descent است و باید به هنر استاد میکامی تعظیم کرد که می‎ تواند چنین ترسی را در ما ایجاد کند. بگذریم… در این مقاله صحبت در مورد عنوانی در سبک وحشت (از نوع فاقد اکشن و مبارزه) است که با توجه به نسخه اول زیبا و جذابش، طرفداران ژانر وحشت حسابی منتظر آن بودند. دلیل این امید، بازی اول Layers of Fear بود که با داستان جذاب و المان های گیم پلی خوش دست که در داستان بازی تنیده شده بودند، واقعا عنوانی عالی در سبک وحشت بود وبا روش خاص خود، ترس را در وجود ما نهادینه می ‎کرد.

جالا نسخه دوم این سری نیز با نام Layers of Fear 2 منتشر شده است و البته از همان ابتدا با تریلر های اولیه و قبل از عرضه اش و با توجه به ذهنیتی از بازی اول داشتیم، عنوان جذابی به نظر می ‎رسید و خوشبختانه اکنون پس از انتشار نیز متوجه شدیم که این جذابیت قلابی نبوده است و Layers of Fear 2 یک بازی جذاب سبک وحشت و یک عنوان داستان محور عالی است. این بازی که توسط استودیو لهستانی Bloober و پس از دو بازی Layers of Fear و بازی سایبرپانک Observer ساخته شده است، به تازگی و در یکی دو روز گذشته برای کنسول های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و همینطور رایانه های شخصی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. در این مطلب قصد داریم تا به طور کامل به بررسی نقاط قوت و ضعف Layers of Fear 2 بپردازیم و تمام جزییات آن را برای شما عزیزان واکاوی کنیم تا اگر با نسخه اول این سری و کلیت این فرنچایز آشنایی ندارید یا می خواهید بدانید که آیا این بازی مناسب تجربه کردن برای شما هست یا خیر، پیشنهاد می کنم در ادامه مقاله نقد و بررسی بازی Layers of Fear 2 با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

Layers of Fear 2 بازی بسیار جدیدی است که اتفاقا بخش داستان و روایتش قدرتمندترین بخشش های آن هستند بنابراین اصلا قصد نداریم که ذره ای داستان بازی را برای شما اسپویل کنیم زیرا تمام لذت و کیف این بازی به تجربه داستان آن است که واقعا شما را غرق در خود می کند. تنها اشاره ای کوتاه به کلیت موضوع داستان بازی می کنم که چهارچوب و قالب داستانی بازی دستتان بیاید و بدانید که با چه تمی از داستان طرف هستید. شخصیت اصلی در Layers of Fear 2 که شما کنترل وی را بر عهده دارید یک بازیگر مشهور هالیوودی است که توسط یک کارگردان که همیشه به عجیب و غریب بودن مشهور بوده است برای یک فیلم که قرار است وقایعش در یک کشتی روی اقیانوس رقم بخورد، دعوت می شود تا در فیلم ایفای نقش کند (البته فکر نکنید که کل دنیای بازی و محیط های آن درون کشتی هستند زیرا با تغییرات فوق العاده هیجان انگیز و جذاب و لحظه ای در دنیای اطرافتان در طول بازی که در بخش گیم پلی بیشتر برای شما شرح می دهم، ممکن است که ناگهان درون یک راهرو در کشتی در حال رفتن هستید و یا از یک درب وارد می شوید و ناگهان در می یابید که رفته اید به محیطی بیرون از کشتی!)، اما خب حتما می دانید که داستان و وقایعی که در این کشتی مرموز و مخوف انتظار این بازیگر هالیوودی و شما را می کشند خیلی فراتر و پیچیده تر و تاریک تر از بازی در یک فیلم هستند و البته در کنار این داستان، خط های داستانی دیگری را نیز در بازی دنبال می کنیم (مانند ماجرای دو تن از حاضرین قدیمی کشتی یعنی یک خواهر و برادر به نام لیلی و جیمز که وانمود می کرده اند دزد دریایی هستند).

در طول پیشروی در Layers of Fear 2، داستان چند لایه بازی (داستان بازی به معنای واقعی چند لایه است و با این که نسخه اول هم داستان عالی داشت ولی این نسخه از نظر عمق داستان بسیار کامل تر و جذاب تر است) مدام با ماجراها و سورپرایزهای جدیدی روبرو می شوید که نمی خواهم در موردشان صحبت کنم تا لذت تجربه آنها را از دست بدهید. داستان بازی Layers of Fear 2 که به طرز شگقت‌ انگیزی تاریک و جذاب است، برجسته‌ترین بخش بازی و قلب تپنده آن است. با توجه به تجربه نسخه اول قطعا از این عنوان نیز انتظار چنین داستانی را داشتم ولی باز هم تا حدودی از زیبایی و جذابیت روایت داستان Layers of Fear 2 به وجد آمدم زیرا داستان به طرز موفقیت‌ آمیزی شما را درگیر خود می‌کند و به قول معروف یک داستان زیرپوستی با ترسی از نوع درونی مانند نسخه اول است که البته باید این را هم بگویم که همیشه نیز این طور نیست و گاها بازی از ترس های رایج تر و واکنش های ناگهانی نیز استفاده می کند ولی در کل ترس در این بازی یک حالت مرموز و خاص دارد و مانند بازی های ترسناک سطحی نیست. ترس در Layers of Fear 2 از آن نوع ترس‌هایی نیست که هنگام فرار از دست یک هیولا در اویل ویتین که شما را با چندین دست و پا تعقیب می‌کند حس می‌کنید بلکه ترس در Layers of Fear 2 بیشتر طبیعت psychological یا روانی دارد و آرام آرام به وجود شما نفوذ می‌کند.

نکته جالب Layers of Fear 2 از لحاظ داستانی این است که با وجود این که بازی دوم از همه نظر نسبت به عنوان نخست پیشرفت کرده است ولی به کلیت و ریشه های داستانی آن وفادار مانده است و باز هم در این نسخه شاهد ماجرای یک هنرمند هستیم که طی وقایع بازی دچار حالاتی از جنون می شود و رو به دیوانگی می رود، حالا چه بازیگر باشد و چه نقاش! از بهترین نکات روایت بازی صدای معرکه و فوق العاده راوی بازی است که یک تنه کلی به این عنوان ارزش بخشیده است و با بهترین دیالوگ ها و بهترین صداگذاری ممکن با شما ارتباط برقرار می کند و زیر پوستتان می رود تا در هر ۵ مرحله یا act بازی، صدای وی را در کشتی مرده و عجیب و وحشت انگیز آن بشنوید. این راوی در واقع همان کارگردانی است که شما را برای بازی در فیلمش به کشتی دعوت کرده است ولی خب هر چه جلوتر می رود می فهمید که نه تنها یک چیز، بلکه خیلی چیزها انگار درست نیستند و کلی راز کهنه و عجیب از افراد قدیمی حاضر در این کشتی می خواهند از دل آن سر بر آورند و شما را به جنون بکشانند. در Layers of Fear 2 شاهد وجود برخی پایان های مختلف هم هستید و گاها در بخش هایی از بازی باید تصمیماتی بگیرید که حیاتی و مهم قلمداد می شوند و روی بر آیند و پایانی که نهایتا از این داستان می گیرید تاثیرگذار هستند، البته تعداد این تصمیمات خیلی کم هستند و جوری نیست که مثلا بتوانیم بگوییم ارزش تکرار بازی را بالا می برند.

گرافیک و جلوه های بصری در یک عنوان سبک وحشت اهمیت بسیاری دارد مخصوصا در ترکیب با افکت های صوتی و صداگذاری و موسیقی. در واقع کار سازندگان سبک وحشت واقعا از دیگران در این زمینه ها سخت تر است زیرا اهمیت بخش های دیداری و شنیداری در این ژانر چندین برابر دیگر سبک هاست و باید حتما کاری کنند که بازیباز بترسد و حس ناامنی کند زیرا اگر غیر از این باشد یک بازی موفق سبک وحشت نخواهد شد. داشتن یک ایده و یک پلان جذاب برای یک بازی رایانه ای آن هم در ژانر وحشت تنها مقداری از قضیه است و در واقع بهترین ایده برای یک بازی ترسناک نیز اگر در یک فضا و محیط مناسب و صحیح از لحاظ بصری پیاده نشود تبدیل به یک بازی ضعیف خواهد شد که ایده خوبی را خراب کرده است. اما وقتی ایده ای جذاب در یک بازی ترسناک با گرافیک، صداگذاری و فضاسازی فوق العاده، پیاده شود و چشم و گوش بازیباز را برای تحریک شدن حس ترس او تحت تاثیر قرار دهد، آن گاه است که عنوان جذابی مانند Layers of Fear 2 خلق می گردد. ایده حرکت تدریجی یک هنرمند به سمت جنون و قرار گرفتن در یک کشتی با کارگردانی عجیب و غریب و دیوانه همراه یک داستان و پیشینه مرموز و هیولاهایی که در کشتی پرسه می زنند و مثلا دارند نقششان را در فیلم ایفا می کنند، بسیار بسیار جذاب است، مخصوصا اگر با یک گرافیک و جلوه های بصری عالی و مناسب همراه شود. در عمل نیز سازندگان و طراحان هنری هنرمند بازی Layers of Fear 2 موفق شده اند تا به بهترین شکل، ایده گفته شده را با طراحی هنری جذاب و جلوه های بصری با کیفیت پیاده کنند و یکی از برترین عناوین سبک وحشت در این نسل را رقم بزنند.

گرافیک هنری Layers of Fear 2 واقعا زیباست و هر کس که این عنوان را تجربه کند، کاملا این مسئله را درک می کند. محیط های مختلف بازی مخصوصا در بخش هایی از کشتی بسیار مخوف و استرس زا طراحی شده اند به طوری که واقعا نیازی نیست که حتما هیولایی یا Jump Sacre در آن جا باشد تا بازیباز بترسد زیرا خود محیط ها آن قدر وهم انگیز هستند که باعث وحشت و ایجاد حس نا امنی در شما می شوند. گویی که قرار است هر لحظه اتفاقی هولناک رخ دهد. تنوع محیط ها نیز در Layers of Fear 2 بسیار عالی است و مخصوصا این موضوع از آن جهت بیشتر به چشم می آید که مدام شاهد تغییرات در دنیای اطرافتان به صورت لحظه ای و تغییر شکل محیط ها هستید که سبب می شوند بازی از لحاظ بصری تنوع و جذابیتش را برای شما حفظ نماید و رنگ و بوی تکراری شدن را به خود نگیرد. طراحی و خلق آیتم ها و جزییات اطراف شما در دنیای بازی واقعا فوق العاده عالی و پرجزییات و باکیفیت صورت گرفته است و هر آیتمی که می بینید (چه آن هایی که می توانید با آن ها تعامل کنید و چه آیتم های ثابت) بسیار با دقت و زیبا طراحی و خلق شده اند و گرافیک بالایی دارند.

از لحاظ گرافیک فنی باید بگویم برخلاف بازی نخست که ایراداتی از نظر گرافیک فنی و تکسچرهای ضعیف و ثبات اجر و مواردی از این دست داشت، Layers of Fear 2 از نظر بصری (چه فنی و چه هنری)، معرکه عمل کرده است و هرگز شاهد مشکلی در گرافیک فنی بازی مثل باگ ها و افت فریم و .. نیستیم و علاوه بر طراحی فوق العاده عالی محیط کشتی و دنیای بازی، از نظر کیفیت تکسچرها و بافت های تشکیل دهنده این محیط جذاب هم Layers of Fear 2 یک عنوان بسیار باثبات با گرافیکی شارپ و شسته رفته است تا تا تمام تمرکز بازیباز روی غرق شدن در محیط و داستان بازی باشد و هیچ عامل و مشکل خارجی حواس وی را از تمرکز روی بازی پرت نکند و هر چه بیشتر و بیشتر در دل این داستان فرو برویم. مثل هر بازی سبک وحشت دیگر، اهمیت و ارزش نورپردازی در Layers of Fear 2 نیز چند برابر عناوین دیگر سبک هاست و سازندگان که به خوبی این را می دانسته اند به بهترین شکل ممکن از افکت های نورپردازی در راستای القای بیشتر حس وحشت و تعلیق به دنیای بازی استفاده کرده اند و شاهد نورپردازی فوق العاده ای هستیم.

سبک وحشت به ویژه در زمینه گیم پلی تغییرات زیادی کرده است و می‎ توان گفت در سال‎ های اخیر و با انتشار زیاد عناوین فاقد اکشن ترسناک، به نوعی انسانی ‎تر و قابل لمس ‎تر و باورپذیرتر شده است یعنی ترسی است که برای یک انسان معمولی مثل ما که نه اسلحه داریم و نه یک کماندوی دوره دیده هستیم بسیار قابل همذات‎ پنداری ‎تر است. همان‎ طور که سری Resident Evil و یا Silent Hill رو به افول می ‎رفتند، دیگر سبک‎ های وحشت شروع به رشد و شکل‎ گیری در این صنعت کردند و کم‎ کم و به ویژه در سال ‎های اخیر فرمتی برپایه عناوین ترسناک فاقد ‎اکشن اول شخص به وجود آمد که در بسیاری از بازی ‎های اخیر آن را مشاهده کرده‎ ایم که مخلوطی از ترس زیاد به همراه اکشن و مبارزه بسیار کم تا هیچ هستند. اما این نوع بازی های فاقد اکشن، جدا از بازخوردهای مناسبی گه گرفته اند و ترس خالصی که به واسطه آسیب پذیر بودن بازیباز در بازی به وی منتقل کرده اند، تاثیر منفی هم روی خیلی از بازیبازان داشته اند، مخصوصا کسانی که با وحشت بقا بزرگ شده اند. می دانید چرا؟ چون بازی های سبک وحشت فاقد اکشن در این سال ها خیلی وقت ها جوری بوده اند که خیلی ها به آنها لقب شبیه ساز پیاده روی را داده اند و انصافا برخی هم بوده اند.

ولی این انصاف نیست که همه را با این لقب برشماریم زیرا گاها مهم راه رفتنتان نیست بلکه توجه به محیط اطراف و فرو رفتن در داستان و وقایعی که در بازی جریان دارند هدف اصلی بازی و سازندگان آن است و قصد دارند تا با یک داستان و روایت جذاب و تاریک و با استفاده از جلوه های صوتی و بصری جذاب، شما را هر لحظه اصطلاحا on toe نگاه دارند و استرس و تنش درونی را به شما منتقل نمایند و گاهی هم با صحنه های jump scare شما را شدیدا هیجان زده کنند. در واقع باید اینطور بگویم که در یک بازی سبک وحشت شما انتظار ترس و ترسیدن را از آن دارید و اگر حتی مثل اسلندر من هیچ چیزی نداشته باشد و فقط شما را بترساند باز هم کافی و قبول است ولی اگر همه چیز داشته باشد و ترس نداشته باشد دیگر یک بازی موفق نیست زیرا نام وحشت را یدک می کشد و اولین خصوصیت آن باید ترساندن بازیباز باشد که خب این ترساندن در بازی های مختلف با اهداف مختلف و نوع ترسی که سازندگان قصد دارند به بازیباز منتقل کنند، متفاوت است.حس ترسیدن یکی از مهم ترین و قوی ترین احساسات انسان است که همه ما قطعا تاکنون با انواع مختلف آن چه در کودکی و چه بزرگسالی روبرو شده‎ و طعمش را چشیده ‎ایم. ترس حسی است که وقتی در سطح بالایش در وجود ما جاری و ساری گردد، واقعا هر قدرتی را از انسان می‎ گیرد و باعث می ‎شود تا فوق العاده آسیب پذیر شده و حتی با کوچکترین صدایی از جا بپریم. ترس، خود انواع گوناگونی دارد و شامل موارد زیادی می ‎شود.

در بازی Layers of Fear 2 هم شاهد ترس روانی و درونی در تک تک لحظات به واسطه اتمسفر و داستان و فضاسازی آن هستیم و هم از صحنه های نرمال و رایج ترس های لحظه ای یا Jump Scare ها بهره مند می شویم، اما نکته مثبت اینجاست که حتی همین صحنه های کلیشه ای ترس های لحظه ای که امروز در دنیای بازی ها و فیلم ها پر است نیز در بازی Layers of Fear 2 بسیار خوب و به جا هستند و نه تنها تکراری و قابل عادت نمی شوند بلکه زمان بندی بسیار بسیار خوبی دارند و باعث می شود تا ابدا لوث نشوند و همیشه جذابیتشان را برای شما حفظ نمایند که در این زمینه نیز کار سازندگان جای تحسین دارد. سازندگان بازی در استودیو bloober با Layers of Fear 2 نشان داده اند که دیگر می توان از آنها به عنوان یکی از استودیوهای خبره و ماهر در خلق عناوین سبک وحشت نام برد و انصافا عنوانی کامل و بسیار قابل احترام و ارزشمند را در سبک horror خلق کرده اند که خوب می دانید ساختن و خلق بازی یا فیلم باکیفیت در سبک وحشت بسیار کار سختی است زیرا که هر روزه با افزایش این محصولات دارد ترساندن بازیبازان و بینندگان سخت تر و سخت تر می شود و به همین دلیل خلق عنوانی مثل Layers of Fear 2 در سال ۲۰۱۹ که بتواند ترس و وحشت و دلهره را به جان مخاطبش بیاندازد خیلی دشوار و حساس است.

معماهای بازی Layers of Fear 2 چندان جذاب نیستند زیرا خیلی ساده هستند و اصلا برای رد کرنشان به مشکل نمی خورید یا به فکر کردن زیادی نیاز ندارید و اغلب شامل انجام یک کار برای باز کردن یک درب و مواردی از این دست هستند که با توجه به کیفیت بسیار بالای بازی در تمام زمینه ها، جا داشت که شاهد معماهای بسیار کامل تر و عمیق تری باشیم تا باز هم ارزش بازی از این که هست نیز بالاتر برود (البته باید به این هم اشاره کنم که این طور نیست که صد در صد معماهای بازی این طور باشند زیرا یکی دو عدد معمای نسبتا جذاب و یونیک هم داریم). به هر شکل این معماهای زیادی ساده در ترکیب با محیط خطی بازی سبب شده اند تا بازی حرف خاصی در “تنوع گیم پلی” نداشته باشد و خیلی وقت ها وزن خودش را کاملا روی داستان و روایت معرکه اش بیاندازد که البته داستان و روایت هم موفق می شوند این بار را خیلی وقت ها به دوش بکشند. از دیگر نکات قابل اشاره و منفی برای بازی باید این موضوع را مطرح کنم که محیط و دنیای کاملا خطی بازی و کمبود المان های متنوع گیم پلی سبب می شود تا پس از یک بار، دیگر هیچ دلیل خاصی برای دوباره بازی کردن نداشته باشید و در واقع بازی خاصیتی به نام ارزش تکرار را از لحاظ تنوع محتوا ندارد. حالا بعد از بیان یکی دو نکته منفی، برسیم به جذاب ترین المان گیم پلی در این بازی.

بدون شک مهم ترین و برترین قابلیت و المان گیم پلی Layers of Fear 2 که آن را یونیک و بسیار جذاب کرده است، دستکاری و بازی با محیط اطراف شماست و در کسری از ثانیه و در یک چشم به هم زدن می بینید که دنیای اطرافتان تغییراتی می کند و شاید اصلا چیزی که می بینید دروغ است و این تغییرات ناگهانی دنیای اطرافتان واقعا این بازی را بی نهایت جذاب کرده است و هر لحظه حتی در یک محیط آرام هم شما را کاملا آماده واکنش نگاه می دارد زیرا هر لحظه ممکن است همه چیز در اطرافتان تغییر کند، دقیقا مثل حالتی که در نسخه اول این سری و همچنین دموی شاهکار P.T شاهد بودیم. این المان جذاب تغییر در محیط واقعا کار هوشمندانه ای از سوی سازندگان بوده است که کاملا با ذهن شما بازی می کند و جالب است بدانید که شاید مثلا در یک بخش یا یک محیط از بازی فکر کنید هیچ دربی وجود ندارد و دربی که از آن آمده اید هم دیگر نیست، ولی در آن اتاق یک درب هست که فقط باید از زاویه خاصی دیده شود تا بتوانید آن را پیدا کنید. همین موضوع تغییرات لحظه ای و دستکاری کردن دنیای اطراف شما، در مواقعی باعث می شود که حس کنید با این که کاملا در یک بازی خطی هستید ولی مقداری حال و هوای گشت و گذار در دنیایی بزرگتر را دارید که درست پیاده کردن چنین مکانیکی در یک عنوان سبک وحشت، واقعا تحسین برانگیز است و سازندگان کاری بسیار عالی و باکیفیت را انجام داده اند. حتی باید به این نیز اشاره کنم که خیلی از مواقع که در بازی حس ترس و نا امنی به شما دست می دهد، دلیلش همین “تغییرات بسیار عالی و فوق العاده مناسب زمان بندی شده” دنیای اطرافتان هستند که در این زمینه نیز به بازی کمک می کنند.

مانند تمام دیگر بازی‌های سبک وحشت، بهترین حالت برای تجربه Layers of Fear 2 انجام دادن در تاریکی و به همراه یک هدفون باکیفیت است که باعث می‌شود حداکثر اثرگذاری بازی به شما منتقل شود. طراحی صدا و صداگذاری بازی فوق‌العاده عالی است و با استفاده از جلوه‌های صوتی محیطی ظربف، شما را به دل دنیای بازی می‌برد و البته گاهی نیز با استفاده خوب و به موقع از سروصداهایی بلندتر و خاص، کاملا موفق می‌شود که حس آشفتگی و پریشانی را به شما منتقل کرده و حس آرامشتان را به هم بریزد. از صدای باز و بسته شدن درب ها تا صحبت کردن شخصیت های بازی در بالاترین سطح ممکن قرار دارند و صداگذاری عنوان Layers of Fear 2 در یک کلام فوق العاده است و به بهترین شکل نقشش را در راستای هر چه جذاب تر و وحشت انگیزتر کردن بازی ایفا می کند، مخصوصا در ترکیب با افکت ها و جلوه های بصری بی نظیر بازی هنگام تغییر محیط اطراف شما. در خصوص صداگذاری شخصیت های بازی همان طور که در بخش داستان در این مقاله خدمت شما عرض کردم “از بهترین نکات روایت بازی صدای معرکه و فوق العاده راوی بازی است که یک تنه کلی به این عنوان ارزش بخشیده است و با بهترین دیالوگ ها و بهترین صداگذاری ممکن با شما ارتباط برقرار می کند و زیر پوستتان می رود تا در هر ۵ مرحله یا act بازی، صدای وی را در کشتی مرده و عجیب و وحشت انگیز آن بشنوید. این راوی در واقع همان کارگردانی است که شما را برای بازی در فیلمش به کشتی دعوت کرده است.”

موسیقی و ساند ترک نیز در Layers of Fear 2 زیبا و کاملا مناسب این عنوان است و دقیقا با محیط بازی و اتمسفر خاص آن تطابق و هماهنگی دارد. پر واضح است که سازندگان موسیقی بازی کاملا فضا و حس و حال بازی و داستان و اتمسفر آن را درک کرده اند و قطعاتی کاملا مطابق با بازی را compose کرده اند که در خیلی موارد به صورت ریز و زیر پوستی احساس نا امنی و وحشت را به شما منتقل می کنند در حالی که شاید اصلا خودتان متوجه این موضوع نباشید. صداگذاری محیطی، صدا پیشگی شخصیت ها و قطعات موسیقی بازی به قدری عالی در دل بازی و عمق لایه های آن پنهان شده اند که گویی جزو جدانشدنی محیط بازی هستند و دلهره را به معنای واقعی کلمه به شما منتقل می کنند. در مجموع باید گفت صداگذاری و موسیقی Layers of Fear 2 بی نقص هستند و یکی از بخش هایی محسوب می شوند که در راستای هر چه موفق تر بودن بازی رسالتشان را تمام و کمال به جای آورده اند.

در نهایت و بعد از بررسی بخش های مختلف بازی باید بگویم Layers of Fear 2 یکی از برترین و خاص ‎ترین عناوین سبک وحشت است که در سال‎ های اخیر تجربه کرده‎ ام و حس ترس و وحشتی که به بازییاز منتقل می ‎کند شبیه به دیگر عناوینی که اغلب، فقط وحشت‎ های سطحی و ناگهانی را به همراه دارند نیست. حتما می ‎دانید که خوفناک ‎ترین و درگیر کننده‎ ترین نوع ترس، نوعی است که با ذهن شما گره می ‎خورد و شما را به تفکر وا‎ می ‎دارد، تفکری که ترسناک است ولی شما را از آن گریزی نیست چون با ذهنتان آمیخته شده است. چنین عناوینی هر روز و هر ماه در بازار این روزهای بازی ‎های رایانه‎ ای منتشر نمی ‎شوند و عناوین کمیابی هستند که باید قدرشان را بدانیم. Layers of Fear 2 یک تجربه جذاب و تاریک حدودا هشت ساعته است که در زمینه گرافیک، صداگذاری، داستان و روایت آن فوق ‎العاده عمل می ‎کند و سازنده این نکات عالی را با یک المان گیم ‎پلی جذاب (تغییر لحظه ای دنیای بازی) ترکیب کرده است و عنوانی با اتمسفر بسیار گیرا و جوی یونیک پدید آورده است که سرشار است از معانی و مفاهیم عمیق و مختلف. اگر از عاشقان عناوین سبک وحشت با داستان هایی معرکه هستید، فکر نکنم لازم باشد که در مورد این بازی به شما توصیه‎ ای کنم زیرا حتما با خواند این نقد تاکنون پی برده ‎اید که باید Layers of Fear 2 را حتما تجربه کنید.

حتی اگر از طرفداران این سبک نیز نیستید و فقط به یک داستان و روایت عالی علاقمند هستید باز هم تجربه Layers of Fear 2 برایتان لازم و لذت‎ بخش خواهد بود و عنوانی است که حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگر هم می بینید که متای بازی زیر ۸ است که خب دیگر حتما باید با این موضوع آشنا باشید و بدانید که اگر غیر از این باشد عجیب است زیرا این بازی از سازنده و ناشری بسیار بسیار مشهور و پرطرفدار و بولد شده نیست و به راحتی به آن کمتر از حقش نمره می دهند. باور کنید اگر این داستان و روایت را در یک بازی از سازنده ای بزرگ داشتیم یا همین بازی را یک غول این سبک ساخته بود نمره هایش خیلی بهتر می شد و مطمئن باشید که حق Layers of Fear 2 به عنوان یک بازی در سبک “وحشت” که باید با بازی های این سبک مقایسه شود، حداقل نمره ۸ است و نمی دانم دیگر یک بازی سبک وحشت باید چه داشته باشد که ما نمی دانیم! سازندگان بازی در استودیو Bloober با Layers of Fear 2 نشان داده اند که دیگر می توان با اطمینان از آن ها به عنوان یکی از استودیوهای خبره و ماهر در خلق عناوین سبک وحشت نام برد و انصافا عنوانی کامل و بسیار قابل احترام و ارزشمند را در سبک horror خلق کرده اند که خوب می دانید ساختن و خلق بازی یا فیلم باکیفیت در سبک وحشت بسیار کار سختی است زیرا که هر روزه با افزایش این محصولات دارد ترساندن بازیبازان و بینندگان سخت تر و سخت تر می شود و به همین دلیل خلق عنوانی مثل Layers of Fear 2 در سال ۲۰۱۹ که بتوانید ترس و وحشت و دلهره را به جان مخاطبش بیاندازد خیلی دشوار و حساس است.

منبع متن: gamefa