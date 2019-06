در چند روز گذشته مشخص شد که نسخه‌ی بعدی Need for Speed در مراسم EA Play نمایش نخواهد داشت. با این حال تایید شد که این بازی در اواخر سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد. تاکنون اطلاعات زیادی از بازی منتشر نشده است. تیم سازنده‌ی بازی پیش‌تر اعلام کرده بود که آن‌ها به دنبال بازگرداندن مسابقات […]

در چند روز گذشته مشخص شد که نسخه‌ی بعدی Need for Speed در مراسم EA Play نمایش نخواهد داشت. با این حال تایید شد که این بازی در اواخر سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد. تاکنون اطلاعات زیادی از بازی منتشر نشده است. تیم سازنده‌ی بازی پیش‌تر اعلام کرده بود که آن‌ها به دنبال بازگرداندن مسابقات خیابانی و دزد و پلیسی هستند. اخیرا یک سری اطلاعات جزئی در مورد نقش شخصی‌سازی در بازی منتشر شده است.

در یک وبلاگ پرسش و پاسخ مربوط به شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts)، آقای بن واک (Ben Walke) مدیر این انجمن، در پاسخ به افراد تاکید کرده است که اتومبیل‌ها و شخصی‌سازی‌ مختلف نقش کلیدی در Need for Speed 2019 دارند. وی می‌گوید آن‌ها را به عنوان پایه برای این بازی و نیز کل سری Need for Speed در نظر می‌گیرند.

صحبت‌های بن واک:

شما می‌توانید بگویید که اتومبیل‌ها و شخصی‌سازی در Need for Speed ویژگی‌های مهمی هستند. همان‌طور که می‌دانیم بدون هیچ‌کدام از این‌ها، Need for Speed وجود ندارد. این دو عنصر نقش اساسی را در این سری بازی ایفا می‌کنند و دو جنبه‌ای هستند که ما آن‌ها را به عنوان پایه و اساس در نظر می‌گیریم. به این معنی که این دو عنصر حذف نمی‌شوند، چراکه Need for Speed بدون آن‌ها وجود نخواهد داشت.

نسخه‌ی جدید Need for Speed در اواخر سال ۲۰۱۹ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد. احتمال می‌رود در نمایشگاه Gamescom اطلاعات و جزئیات بیشتری از بازی منتشر شود.

منبع متن: gamefa