پس از اعلام بازی جدید Call of Duty: Modern Warfare از سوی Infinity Ward و Activition که بازسازی نسخه‌ی اولیه‌ی این سری از بازی‌ها است، پیش فروش بازی در سه نسخه شروع شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook شما می‌توانید نسخه‌های دیجیتالی Xbox One این بازی به نام‌های (59.99$) Standard Edition و (79.99$) Operator Edition و (99.99$) Operator Enhanced Edition به صورت پیش فروش تهیه کنید. همچنین این نسخه‌ها برای کنسول PS4 نیز به صورت پیش فروش بر روی PlayStation Store قرار گرفته‌اند و این نکته را در نظر بگیرید که دارندگان PS4 می‌توانند 7 روز زودتر از PC و Xbox One بازی را دریافت کنند. اگر به صورت پیش فروش بازی را بخرید یک پرستیچ توکن برای بازی Call of Duty: Black Ops 4 بر روی کنسول‌های PS4 و Xbox One و یک تم متحرک برای PS4 دریافت می‌کنید.

اما اگر بخواهید نسخه‌ی فیزیکی بازی را به صورت پیش فروش تهیه کنید، 2 نسخه‌ی استاندارد COD: Modern Warfare و نسخه‌ی مخصوص فروشگاه GameStop به نام (99.99$) Precision Edition برای آن وجود دارد اما به مدت کوتاهی یک نسخه‌ی دیگر به نام (199.99$) Dark Edition بر روی فروشگاه GameStop قرار گرفت اما به سرعت از سایت حذف شد. برای خرید این نسخه‌ها به صورت پیش فروش یک پوستر پشت و رو و یک کارت C.O.D.E. Calling card مخصوص GameStop دریافت می‌کنید. این بازی در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) بر روی PS4 و Xbox One و PC عرضه می‌شود.

و اما جزئیات نسخه‌ها:

طبق گفته‌های Activition این بازی یکی از جنجال برانگیزتزین بازی‌های این سری است چون قرار است در بخشی از بازی به عنوان یک کودک جان افرادی را بگیرید. درست است که ما 5 ماه تا عرضه‌ی بازی فاصله داریم اما این به آن معنا نیست که طرفداران بازی نخواهند اطلاعاتی در مورد نسخه‌های بازی ندانند.

بر اساس گفته‌ی Activition نسخه‌های مختلفی برای بازی به صورت دیجیتال وجود دارد. برای نسخه‌ی دیجیتال سه نسخه وجود دارد: Operator ،Standard و Operator Enhanced. در هر کدام از نسخه‌های Operator سه پک اپراتور وجود دارد که شامل پوست و وسایل تزئینی مختلف برای اسلحه‌ها می‌باشد که بر گرفته از ماموریت‌های نسخه‌ی اصلی بازی یعنی Call of Duty 4: Modern Warfare می‌باشد. در هر کدام ارز این دو نسخه، یک کاستوم چاقو تاکتیکی in-game وجود دارد و افرادی که نسخه‌ی Operator Enhanced را تهیه می‌کنند 3000 امتیاز Call of Duty دریافت می‌کنند.

در پایین می‌توانید مشخصات سه تا اپراتور را ببینید:

پک اپراتور "All Ghillied Up":

اسم اپراتور: "گرینچ"( Grinch )

نوع پوست اپراتور: لباس تک تیرانداز شکاری

نوع تزئینات اسلحه: اسناپیر گلنگدنی، پوشیده شده با تورهای اضافی و وسایل خفه کننده و وجود یک خش نزدیک قسمت گلنگدن

پک اپراتور "Crew Expendable":

اسم اپراتور: "اوتر"( Otter )

) نوع پوست اپراتور: عملیات ویژه با ماسک

نوع تزئینات اسلحه: یک شات‌گان با قنداق کوتاه و گلنگدن دست‌کشی و مبارزه‌های نزدیک و نوشته‌ای بر روی قنداق آن وجود دارد و همچنین نشانه‌هایی از لکه و روغن بر روی اسلحه وجود دارد.

پک اپراتور "War Pig":

اسم اپراتور: "وایت"( Wyatt )

) نوع پوست اپراتور: نیروی زمینی بیابانی با یک جلیقه

نوع تزئینات اسلحه: اسلحه‌ی کمری با یک کاستوم ماشه‌ی حساس، پایه‌ی مگول (Magwell) و یک پوسته‌ی لکه دار و جا برای اضافه کردن لیزر و نام قلم کاری شده‌ی War Pig بر روی

اما همانطور که گفتیم برای نسخه‌ی فیزیکی فقط دو نوع نسخه وجود دارد که Precision Edition شامل مواردی است که در پایین آمده است:

بازی Call of Duty: Modern Warfare

کاور فلزی

کاور‌هایی برای انگشت شصت از شرکت KontrolFreek Modern Warfare

پوسته‌ی دسته‌ی بازی از شرکت KontrolFreek Modern Warfare

کاستوم چاقو تاکتیکی in-game

پک اپراتور " All Ghillied Up "

" پک اپراتور " Crew Expendable "

" پک اپراتور " War Pig "

" کارت C.O.D.E Animated Calling Card

منبع متن: pardisgame